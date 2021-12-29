中日關係：日本前外務副大臣點評中日台關係大勢走向

鄭仲嵐

BBC中文特約記者，發自東京

1 小时前

圖像加註文字， 日本前外務副大臣佐藤正久

中日關係長期較為敏感。近年來，隨著美中關係劇變，亞洲局勢也隨之急速變化。特別是在台灣問題方面，美國地區盟友的態度越發成為各方關注焦點。日本前外務副大臣佐藤正久（Sato Masahisa）近日接受BBC中文訪問，分析點評中日台關係走向。

1960年出生的佐藤正久，1983年進入防衛大學校，畢業後於自衛隊服役，曾經被派遣到伊拉克協助戰爭後的復興作業。 2007年以一等陸佐（上校）階級退伍後，隨即投入當年參議員選戰，並連任至今。 2016年起就任參議院外交防衛委員長，2017年10月進入安倍晉三內閣擔任外務副大臣，至2020年10月止。

奧運「杯葛」言詞需更加清晰

日本政府在24日宣佈不派官員前往北京冬季奧運後，一度被認為中日關係會再度緊張。 前外務副大臣佐藤正久對BBC中文表示，日本政府只說不派遣高官方式雖是妥適的，但這事實上也是「外交杯葛」，只是政府不願明說。

佐藤正久認為，這次日本政府在宣佈時機上有兩個錯誤，「第一個是發表時間太慢了，美國早在7日就發佈，之後是澳洲、加拿大等，日本則到了24日才說，慢了三周，這對於日本提倡的『價值觀外交』，在民主陣營中真的是慢了」，他稱若以價值觀考量，這不會是很難的判斷。

再來就是理由太過模糊，他稱「官方的理由是說基於『綜合判斷』，但對於基本人權 ，新疆維吾爾、香港人權的侵害等隻字未提」。 佐藤認為理由應該要清晰，才能符合日本在自由主義陣營的價值觀。

佐藤說：「至今明言外交杯葛的國家只有英國，也只有英國首相約翰遜（強森）在用這個詞」。他還對BBC中文表示，完全杯葛就是連選手團都不派遣，外交杯葛就是只去掉政府人士，讓選手團前往，除此之外沒有別的杯葛模式。

「安定關係是好，但是在變相的外交杯葛風氣中，還不說清楚自己的理由，那在中國看起來，日本的立場勢必會比加拿大、澳洲、美國等，甚至被看輕」，佐藤道出其擔憂。

台灣與人權兩者並進

在卸任外務副大臣後，2020年10月起佐藤正久轉任黨內的外交部會長，負責黨內的對外事務。 事實上，佐藤正久一直主張日本要有清晰地外交論述，因此在就任外交部會長後，便研擬人權與台灣兩個PT（項目團隊）計劃。

會造成想這樣做的原因，佐藤跟BBC中文稱，在他就任外務副大臣任內後期，看到香港從反送中抗議到實施國安法，以及新疆維吾爾人權與棉花爭議，讓他認為中國政治一連串開始變化。 加上台灣海峽局勢開始緊張，最後他決定以香港與新疆的人權為一項目、台灣海峽為一項目分別提案，要求政府需拿出應對方案。

「我是推進角色」，佐藤正久跟BBC中文笑稱，該草案在佐藤於2021年6月核報給當時首相菅義偉後，菅義偉也指示立刻辦理，最後促成8月與12月，日台兩方的執政黨透過視訊展開國防安全與經濟安保高層「2+2」的對話。

而在岸田文雄內閣成立之後，佐藤正久的提案也持續受岸田關注，隨後外務省於2021年12月3日宣佈隔年度將設立「人權侵害對策擔當官」、17日再度宣佈設立「台灣擔當企劃官」，佐藤正久推廣的兩個項目，花了半年下獲得顯著成果。

「台灣愈快開放愈好」

日台間執政黨的「2+2」高層會議，召開兩次時，佐藤正久都有與會，他跟BBC中文稱會議「很有效果」。 他並認為日台間雖然沒有正式政府關係，但在用政黨間的'繞道而行'下卻非常順利。 佐藤也透露，在8月第一次會議結束後，加拿大、新西蘭與澳洲等使館也來關切，對於跟台灣的自由貿易合作相當有興趣。

12月24日的第二次會議時，佐藤正久也跟台灣的民進黨代表羅致政、邱志偉談到半導體供應鏈及加盟TPP等問題。 佐藤正久在面對台灣加盟TPP時，也直言目前卡關的福島5個縣市農產品開放與否，是日台間磋商焦點。

佐藤正久並跟BBC中文直言「希望台灣愈快開放愈好」，並重申這個問題是日台貿易間的「刺」如鯁在喉。 他稱TPP是自由貿易，跟RCEP是不同的，RCEP有比較低加盟條件，TPP是非常高的自由經濟同盟，中國與韓國雖然也有遞加盟申請，但是高條件讓這兩國的審核有很長時間。

佐藤並直接說：「台灣自稱是『自由貿易國家』，但是目前不相信科學數據的產品，那其實是本質上是跟中國沒有兩樣的。 相信客觀的測試數據都有顯示出來，其他國家也都承認並允許輸入」。

他表示：「如果再不快點做的話，這也是民進黨的責任，是政府、也是執政黨有沒有跟國民說明的問題。 假若要加入TPP，但卻不是相信客觀的科學數據，這樣沒有資格加入TPP」。

目前對TPP加盟有權力討論的有日本與新加坡等8個國家，因此台灣能加入與否，現在是相當關鍵的時刻。 佐藤稱「中國要是先加入了，台灣就永遠沒有機會了」，因為加盟國都有否決權。 因此跟國民切實說明，政府果斷判斷至為重要。

圖像來源，AFP

隨時防備台灣有事

在報導中國大陸「持續武力威脅」，台灣海峽局勢持續緊張時，日本媒體也以時常以「台灣有事」來形容地區可能擦槍走火。 過去曾長年任職自衛隊的佐藤正久，跟BBC中文形容，中日台三方的局勢宛如三國志《赤壁之戰》的態勢，特別東海是很可能發生衝突的地點。

佐藤正久稱，一但台海爆發衝突，東海跟南海勢必是關鍵，海上自衛隊是有很高機率跟隨美軍一同前往南海的巴士海峽，他稱「日本的原油供給9成要通過巴士海峽，攸關能源補給」，而東海旁的八重山群島則是由自衛隊海空部隊嚴加看防。

佐藤判斷，「目前共軍全面犯台條件仍不充分」，並且要讓2300萬人口降伏是極其困難，只要台灣軍隊撤往山脈地帶打游擊戰，幾天后美軍就可從東邊花蓮登陸馳援。 因此解放軍要包圍台灣，他認為還有很大條件要克服，東部防衛尤其重要。

然而佐藤認為，現階段中共比較會採行的做法是，2024年再度扶植親中政權當總統，經濟上繼續給予優惠，創造難切斷的經濟供給關係下，讓民心再轉為親中。 同時，運用這十年讓解放軍軍事再度成長，最後讓台灣產生無法抵抗的絶望感。

佐藤也認為這段期間，解放軍會先試奪一個離島，如東沙群島或南沙群島的太平島。 「也許對方用海警或海上民兵集結，就可以找時間拿下」再透過親中媒體宣傳，讓台灣社會心理與士氣先低落。