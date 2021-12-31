俄羅斯烏克蘭局勢：普京警告拜登，新制裁可能破壞兩國關係

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圖像來源，The White House via Reuters 圖像加註文字， 美國和俄羅斯元首在周四通話，持續約50分鐘。

俄羅斯總統普京警告美國總統拜登，針對烏克蘭問題對俄羅斯實施新的制裁可能導致兩國關係徹底破裂。

兩位總統在周四晚通電話。期間普京表示，如果對俄羅斯實施新制裁，將會是「巨大錯誤」。

與此同時，拜登告訴普京，美國及其盟友將對入侵烏克蘭的行為作出果斷回應。

此次通話是應俄羅斯方面的要求，這是兩人本月第二次通話，持續了近一個小時。

這是雙方為緩和烏克蘭東部與俄羅斯邊境緊張局勢作出的最新努力。烏克蘭官員說，已經有10萬多名俄羅斯士兵派駐在邊境。

美國威脅，如果烏克蘭受到攻擊，將對俄羅斯實施「前所未有的」制裁，這引發西方國家進一步擔憂。

不過，俄羅斯否認有計劃入侵俄羅斯，並表示派駐部隊是為了演習需要。俄方表示，有權在自己的領土上自由調動軍隊。

儘管雙方在通話中相互警告，但俄羅斯外交政策顧問尤里•烏沙科夫（Yuri Ushakov）在通話後不久告訴記者，普京對這次對話感到「滿意」。他還說，這為未來的談判創造了「良好基礎」。

一位不願透露姓名的美國高級官員表示，美方的語氣是「嚴肅且有實質意義的」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯在烏克蘭邊界集結重兵引起西方擔憂

白宮新聞秘書簡·普薩基 （Jen Psaki）說：「拜登總統重申，這些對話只有在局勢緩和的環境中才能取得實質性進展。」

「他明確表示，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國及其盟友和伙伴將作出果斷回應，」 普薩基說。

美國和俄羅斯官員將於下月在日內瓦舉行面對面會談，白宮表示，拜登敦促俄羅斯外長尋求外交解決方案。

周四通話前，普京在節日致辭中對拜登表示，他確信兩國能夠在「相互尊重和考慮彼此國家利益」的基礎上開展合作。

普京的發言人德米特裏•佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，莫斯科「有意向進行對話」。

佩斯科夫還說：「我們相信，只有通過談判，才有可能解決我們之間存在的緊迫問題。」

烏克蘭國防部長12月初對議會表示，俄羅斯已在邊境附近集結了數萬名軍隊，並可能凖備在1月底發動大規模軍事進攻。

俄羅斯則稱，在邊境集結兵力是針對西方軍事聯盟北約的保護措施。它希望得到具有法律約束力的保證，即北約不會進一步向東擴張，某些武器不會被運往烏克蘭或任何鄰國。

美國認為克里姆林宮有控制烏克蘭這個獨立國家的打算，因此拒絶了俄羅斯方面的請求。

烏克蘭沒有被邀請加入北約，但與該組織關係密切。

俄羅斯和烏克蘭之間的緊張關係並不是什麼新鮮事。2014年，俄羅斯吞併了烏克蘭的克里米亞半島，不久後便開始支持烏克蘭東部的分裂主義活動，該活動已導致約1.4萬人在戰鬥中喪生。

華盛頓及其歐洲盟友警告俄羅斯，如果軍隊再次越境進入烏克蘭，將面臨嚴厲的經濟制裁。

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分析：華盛頓深切關注烏克蘭局勢

駐白宮記者塔拉·麥凱維（Tara McKelvey）

白宮官員在談論烏克蘭問題時顯得很冷靜，至少在白宮西翼大樓外的時候是這樣。

周四晚早些時候，美國政府一名高級官員告訴記者，拜登總統和普京總統之間的電話是「一次嚴肅而有實質意義的對話」。

這名官員在談到會談時語氣謹慎，並平和地談論來自俄羅斯的威脅。不過，在幕後，他和白宮其他官員對俄羅斯入侵烏克蘭的可能性深感擔憂。

一位內部人士告訴我，來自俄羅斯的跡象「不祥」，因此美國加快了外交步伐。