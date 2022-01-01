《立場新聞》停止運營、歐美新冠確診再創紀錄、英女王的聖誕和更多本周重要故事

43 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法國在周二錄得179807宗新冠病毒新增感染病例，是歐洲歷來最高的單日新增數據

2021年末一周，香港警方再以國安法對媒體採取行動，以「串謀發佈煽動刊物」為由搜查獨立網媒《立場新聞》辦公室，逮捕七名相關人士，並凍結資產，該媒體隨即宣佈停止運營；歐美新冠疫情在奧米克戎變種擴散下新增病例持續上升，創下單日新高；一則兩年前的廣告被翻出，再度引發「辱華」爭議；伊隆·馬斯克的SpaceX公司「星鏈」衛星據稱險撞中國太空站被投訴，他亦遭到中國網民攻擊；在英國，英女王伊麗莎白二世則度過了丈夫離世後的第一個聖誕節。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者關注，我們帶你一一回顧。此外，2021年即將過去，我們也從多個角度回顧了這一年的重大事件和話題。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國女王伊麗莎白二世在聖誕節發佈個人訊息時佩戴著她和已故丈夫度蜜月時曾佩戴的胸針

英國女王伊麗莎白二世在丈夫菲利普親王去世後的第一個聖誕致辭中向故人致意，稱菲利普親王為「摯愛」，逢聖誕節日，感慨尤甚。

「對於那些失去親人的人來說，聖誕節可能會很艱難，尤其是今年。我感同身受，」她說。

這是自新冠大流行爆發以來第二個聖誕節。英女王提到喪失親人之痛，觸及許多人心靈。

女王身邊擺放著一張兩人的合影，她向已故的愛丁堡公爵致意，稱他是與她相伴 73 年的「令人無法抗拒」的丈夫。

本周，白金漢宮宣佈了計劃，計劃於春季在威斯敏斯特教堂舉行菲利普親王生平感恩祭。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 習近平任上與俄羅斯總統普京的會面次數增加到近30次

當美國正積極地與一些國家編織同盟網絡時，在太平洋的另一端，中國與俄羅斯兩個大國也越走越近。

一個是軍事強國，一個是世界第二大經濟體，兩者攜手無疑將對全球地緣政治變化產生巨大推動力。但曾經的敵手真的能夠彼此信任共同抗衡美國及其盟友嗎？

中俄之間越走越近有其現實考慮，尤其是當美國將這兩個國家視為頭號競爭對手。拜登政府正以多種方式聯合盟友，以抗衡中俄在全球的影響力。

不少中國媒體評論稱，中俄雖不是同盟，但勝似同盟。

圖像來源，Getty Images

國向聯合國（UN）投訴稱，其太空站曾被迫迴避與SpaceX星鏈互聯網服務（Starlink Internet Services）項目發射的衛星以免相撞，之後伊隆·馬斯克（Elon Musk）在中國社交媒體遭到網民攻擊。

北京方面表示，中國的太空站曾有過兩次「近距離相遇」星鏈衛星。

鏈是一枚互聯網服務衛星，由馬斯克的SpaceX公司運營。馬斯克在中國非常有名，但是他的電能車特斯拉（Tesla）正越來越多地受到中國監管部門的監察。

在投訴被公布後，馬斯克、星鏈以及美國在中國社交平台微博上受到猛烈批評。其中一名用戶形容星鏈的衛星是「人類歷史上最大規模的太空垃圾」。

作為星鏈項目的一部分，SpaceX已經發射了近1900枚衛星，並計劃再發射數千枚。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 警察國安處探員將《立場新聞》署理總編輯林紹桐帶到辦公室後將其押走。

香港警察國家安全處以涉嫌違反「串謀發佈煽動刊物」罪為由，搜查獨立網媒《立場新聞》辦公室，逮捕七名相關人士，並凍結資產。《立場新聞》宣佈即時停止運作，遣散所有員工。這是繼壹傳媒與《蘋果日報》之後，再有香港媒體在國安警察搜查後結束運營。

香港警察國安處動員200多人，星期三（12月29日）清晨持根據《香港國安法第43條實施細則》發出的法庭手令，搜查位於九龍觀塘區的《立場新聞》辦公室，查抄大量文件物品。國安處高級警司李桂華證實，警方引據《香港國安法》凍結6100萬港元（782萬美元；4985萬元人民幣）資產，為香港國安警察歷來凍結最大筆資金。

據香港媒體報道，被捕者包括前總編輯及前董事鐘沛權，前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩，以及署理總編輯林紹桐，以及正被羈押的《蘋果日報》前副社長陳沛敏。林紹桐在被捕後辭職。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 12月27日，一名女性在美國紐約接受病毒檢測。

隨著新冠病毒奧米克戎（Omicron）變種持續擴散，美國與法國均報告單日新增確診病例數字創下自全球大流行開始以來的最高紀錄。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）報告，美國在當地時間周一（12月27日）報告超過44萬宗新增確診病例。

不過，官員表示，由於在聖誕期間的病例報告有所延遲，這些數字有可能「高估」了實際情況。

與此同時，法國的單日新增病例還創下歐洲國家歷來最高的一次。

意大利、希臘、葡萄牙和英格蘭等地均在周二報告出現破紀錄的單日新增確診。

研究顯示，奧米克戎變種較德爾塔（Delta）變種溫和，感染者需要入院的機會也低30%至70%。但是人們仍然擔心，這種具有高度傳染性的變種所造成的感染數字之高，本身就足以令醫院無法應付。

圖像加註文字， "三隻松鼠"爭議廣告，目前已經下線。

一則兩年前發佈的平面廣告近日然在中國互聯網上引發激烈討論，焦點集中在女模特的「瞇瞇眼」上。

中國食品電商企業「三隻松鼠」在2019年發佈的一則廣告，兩年後被翻出。 短短數天內，相關話題頻繁登上微博熱搜，多條帖子的閲讀量數以億計，有些引來數萬人加入討論。在知乎等其他社交媒體平台上也持續發酵。「三隻松鼠」和模特本人也備受質疑和批評。

台灣中央研究院民族學研究所的助理研究員劉文分析，儘管「瞇瞇眼」的形象有其歷史淵源，但近期由廣告引發的爭議並非全是反擊刻板印象的延續。

7. 2021年度大事件回顧