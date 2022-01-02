新冠疫情：新年之際全球疫情嚴峻，香港首現奧密克戎本地傳播鏈

37 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 奧密克戎變種的傳播讓香港再次收緊航班人員入境隔離政策。

2022年來臨之際，新冠病毒變種奧密克戎（Omicron）在歐美肆虐，確診病例數再創新高，香港也出現了社區傳播。

關於新冠疫情，好消息與壞消息交替出現。一方面，有報告稱科興疫苗在加強針後依然對奧密克戎的免疫效果較低；但也有研究稱，奧密克戎總體上導致住院風險遠低於變種德爾塔。

這一輪疫情打擊下，航空領域「雪上加霜」，本周五全球2800個航班被取消，本周六這一情況加劇，共有4400個航班被取消。其中美國佔據一半左右。

世界衛生組織總幹事譚德塞在新年之際發表聲明稱，對於2022年打敗新冠疫情保持樂觀態度，因為現在有越來越多的工具和方法來抗擊疫情。

過去兩年，全球有2.87億人感染新冠病毒，550萬人死亡。

美國新增病例再創新高

根據路透統計，12月31日美國單日新增病例數八天內翻了一番，平均達到32.9萬例，創下新高。同一時期，入院病例增加32%，馬里蘭州、俄亥俄州和華盛頓特區均刷新紀錄。

歐洲情況也不容樂觀，新年前夕英國日均感染人數為18.9萬人，法國23.2萬人，意大利14.4萬人，希臘4萬人。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 巴黎的聖誕市集人頭湧湧。

居高不下的確診數，使航空業備受打擊。

根據航班追蹤網站FlightAware.com的實時統計，截至美東時間周五中午，全球有2800多個航班被取消，其中包括1400多個在美國境內或進出美國的航班。全球共有6,500多個航班延誤。

本周六，取消的航班數上升至4400個，超過2500個是美國航班。

路透社分析稱，聖誕節假期通常是航空旅行的高峰期，但奧密克戎變種迅速傳播導致感染人數急劇增加，使飛行員在內的機組人員需要隔離。再加上美國航空公司的空乘人員、飛行員和支持人員不願在假日出行季節加班，一些航空公司工會表示，許多人擔心感染，且不願面對不守規矩的乘客。

因此，即便有高額獎金激勵，航空公司依然不得不大面積取消航班。

香港首現奧密克戎本地傳播

香港奉行「零容忍」的防疫措施，總體感染病例數遠少於歐美，但在近期也出現奧密克戎的本地社區傳播——連續有四名國泰航空機組人員確診，其中一人在光顧一間本地食肆期間將病毒傳染給同枱的父親以及距離10米用膳的顧客。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香港奉行"零容忍"的防疫措施，總體感染病例數遠少於歐美，但近期出現的奧密克戎本地社區傳播也讓人擔憂。

香港食物及衛生局局長陳肇始在記者會上表示，這是首次發現在本地傳播，有輸入個案進入了社區，導致出現感染群組，情況令人憂慮。

至於香港與內地免檢疫通關會否受影響，陳肇始說，特區政府不同的政策局和單位一直進行通關的凖備工作，會先處理好最新疫情發展，以最高規格的措施達至「動態清零」將火撲熄。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 國泰航空在香港收緊機組人員隔離政策後縮減了航班。

由於防疫漏洞來自國泰航空，香港特首林鄭月娥周五召見國泰航空主席及行政總裁，就特區政府對於國泰駐港機組人員違反回港後需接受三天家居隔離的要求，表達強烈不滿。

為此，香港當局宣佈進一步收緊駐港機組人員的檢疫安排，隔離期從三天延長到七天。

國泰隨後立即大幅減少航班班次，取消了一批進出香港的客運和貨運航班。

壞消息與好消息

在針對奧密克戎的最新研究中有壞消息，比如一項研究顯示，接種兩劑科興疫苗搭配輝瑞加強針，與其他毒株相比，對奧密克戎變種的免疫效果較低。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠病毒在全球傳播過程中不斷發生病毒變異。

該研究由耶魯大學、多米尼加共和國衛生部等研究人員合作的研究對多米尼加共和國101名參與者的血漿樣本進行了分析。不過該研究尚未經過同行評估。

具體而言，接種兩劑科興疫苗搭配輝瑞加強針產生的抗體水平類似於兩劑mRNA疫苗。而且，與原始毒株相比，針對奧密克戎的抗體水平要低6.3倍，與德爾塔相比，抗體水平低2.7倍。

該研究報告的作者之一在推特上表示，接種科興疫苗的人可能需要打兩劑加強針，才能達到對抗奧密克戎所需的保護水平。

香港上周的一項研究顯示，即使是接種三劑科興疫苗也不能針對奧密克戎產生足夠的抗體反應，必須搭配輝瑞的加強針才能達到「保護水平」。

也有好消息，比如根據英國最近幾周對100多萬例奧密克戎和德爾塔變種感染病例的分析，奧密克戎變種導致的住院風險約為德爾塔變種的三分之一。