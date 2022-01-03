一名韓國人越過非軍事區逃至朝鮮目前生死不明

33 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 韓國軍隊在非軍事區搜尋該名人士，但未能尋獲。

一名韓國公民越過防衛森嚴的邊境逃往朝鮮，韓國軍方指這似乎是一起叛逃事件。

雖然韓國軍隊採取了搜查行動，但是在數個小時內該人士仍然成功避開了偵察。

首爾的軍隊領導人表示，他們不知道該人士是否仍活著，但是已經向朝鮮方面發佈訊息，請求他們對有關人士進行保護。

在新冠疫情全球大流行期間，朝鮮在邊境實施看到越境者即開槍射殺的政策。

韓國聯合參謀本部（JCS）表示，該人士的行蹤曾在分隔朝韓的非軍事區（DMZ）被偵測到，地點是在東岸，時間大約為周六（1月1日）當地時間約21時20分（12:30 GMT）。

過去曾出現過類似事件，之後首爾國防官員已經表示要大規模修整邊境的防禦系統。

2020年9月，朝鮮軍隊對在海上失蹤的韓國漁業部工作人員開槍射殺並燒屍。事件引發激烈反響，平壤方面將事件歸咎於抗疫守則，並就事件道歉。

朝鮮領導人金正恩在此前宣佈全國緊急狀態令，封鎖一個小鎮。金正恩聲稱一名有新冠病毒症狀的脫北者從韓國越境進入朝鮮。

朝鮮的疫情封鎖令和國內限制人員流動的措施，同樣減少了從朝鮮逃往韓國的脫北者數量。