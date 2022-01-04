印尼突施煤炭出口禁令 主要進口國中國會否再現電荒壓力

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印尼是全球最大的動力煤出口國。

路透社報道，印尼能源部高級官員里德萬·賈瑪魯丁（Ridwan Jamaludin）1月1日表示，由於擔心國內電廠燃煤不足，印尼將禁止1月份的煤炭出口。

印尼是全球最大的動力煤出口國，同時也中國最大的動力煤進口來源國。

此次禁令正值冬日供暖的用煤高峰期，是否會給能源緊張的中國帶來新的壓力？

印尼禁令

印尼作為全球主要煤炭開採國，並不存在煤不夠用的問題，但是價格政策導致的價格扭曲使煤炭大量出口，不足以供應國內。

2018年，印尼政府出台一項名為「國內市場義務」的政策，要求煤企必須向印尼國家電力公司Perusahaan Listrik Negara （PLN）出售產量的25%，且供應的6322 大卡動力煤價格上限為每噸70美元/噸。

然而近年來國際煤價不斷走高。印尼能源部的數據顯示，印尼動力煤標桿價（HBA）去年連續上漲8個月，在11月超過210美元/噸，是政府限價的三倍；即便在12月迎來大跌，依然在160美元/噸左右，是限價的兩倍多。

法新社引述國際能源署表示，新冠疫情後的經濟增長推動全球對煤炭的需求在2021年創下歷史新高，有關需求之高將持續到2022年。

越來越大的差價使印尼煤企不願意將煤炭供應國內，而更傾向於出口。

路透社援引賈瑪魯丁表示，因為各發電廠每個月的煤炭供應都低於 DMO要求，印尼國家電力公司（PLN）和獨立電企的煤炭庫存處於極低水平，對該國電力供應構成威脅，故決定限制煤炭出口。

1月3日，印度尼西亞總統佐科重申了這一政策。他要求煤炭和天然氣生產商優先考慮國內市場需求，而不是對外出口，如果煤礦企業未能達到政府要求，將常年煤炭產量的25%保留給國家電力公司，將面臨懲罰。他表示，這些業者的營業執照可能被吊銷。

這並非印尼首次下達煤炭出口禁令，去年8月，印尼政府對34家國內煤企下達暫停煤礦出口的禁令，因為這些企業未能履行1-7月的「國內市場義務」政策。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 今年夏天，中國多個省份進入「用電荒」。

對中國影響

印尼煤炭在中國進口煤炭份額中舉足輕重。

中國海關總署數據顯示，去年前11月中國共計進口煤炭2.9億噸，其中來自印尼的達到1.78億噸，佔比約61%。

如果單看用於發電的動力煤，印尼煤佔比更高。去年前11月，中國進口印尼動力煤1.77億噸，同比增長54.4%，佔進口動力煤總量的74.4%。

中國在2020年出台針對澳大利亞煤炭的進口禁令，與此同時，中國加大了從印度尼西亞和俄羅斯的煤炭進口，試圖填補澳煤的空缺。

不過，中國煤炭整體對外依存度不高。

根據中國統計部門數據，2020年，中國原煤產量39億噸，其中進口原煤3.04億噸，不到8%。

國盛證券煤炭團隊分析師張津銘測算，去年中國自印尼月均進口動力煤約1600萬噸，若印尼禁止煤炭出口，將影響中國動力煤有效供應的5.3%。

張津銘表示，考慮到目前澳煤依然受限，其他國家進口體量有限，因此短期內該缺口難以通過其他國家進行彌補，若印尼出口禁令長期持續或將造成中國動力煤市場重回供需平衡甚至略偏緊局面。

彭博社援引摩根士丹利分析師Sara Chan稱，目前中國冬季供暖需求達到峰值，國內煤炭產量已創紀錄。溫和的天氣使中國發電廠煤炭庫存上升，面對印尼禁令有一定緩衝。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印尼煤炭業者認為，禁令會使煤炭企業陷入國際商業糾紛。

可能影響全球煤價

不僅中國受到影響，印尼作為全球最大的動力煤出口國，2020年出口量達到4億噸，主要面向中國、印度、日本和韓國。

印尼國內對這一政策也有反彈。印尼煤炭開採協會（ICMA）呼籲能源部長撤銷出口禁令。在一份聲明中，該協會稱上述政策是「在沒有與商業參與者討論的情況下倉促採取的」。

印尼煤炭開採協會主席描述，這一廣泛的出口禁令可能會破壞該國每月相對固定的煤炭產量，進而引發煤炭企業和國際買家間的商業糾紛。他還說，「這將影響印尼作為世界煤炭供應商的聲譽和可靠性」。

印尼曼迪利銀行（Bank Mandiri）行業分析師庫素馬（Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma） 預測，隨著煤炭庫存下降，印尼的出口禁令將在未來幾周推高全球煤炭價格。同時，印尼的煤炭客戶可能轉向俄羅斯、澳大利亞、蒙古等國家。

庫素馬表示，「在如今全球不確定性的背景下，市場通常會去尋找最安全的合作伙伴。」