艾蜜莉在巴黎：Netflix熱門劇為何遭到烏克蘭文化部長炮轟

1 小时前

圖像來源，STEPHANIE BRANCHU/NETFLIX 圖像加註文字， 該劇講述了一位由莉莉柯林斯（Lily Collins）飾演的年輕美國女子，前往法國首都巴黎工作的經歷。

烏克蘭文化部長特卡琴科（Oleksandr Tkachenko ）表示，已經向 Netflix （網飛，奈飛）抱怨其熱門劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）對烏克蘭角色的刻畫冒犯了該國。

該劇講述了一位由莉莉·柯林斯（Lily Collins）飾演的年輕美國女子艾米麗，前往法國首都巴黎工作的經歷。在第二季劇中，一名烏克蘭人女子佩特拉（Petra）在與主角艾米麗逛街途中，於百貨公司偷竊服飾。特卡琴科批評該劇中佩特拉的形象是「羞辱性的」。

由烏克蘭女演員達裏亞·潘琴科（ Daria Panchenko）飾演的佩特拉，在劇中也被描繪成時尚感很差，而且害怕被法國驅逐出境的東歐女子。

「艾蜜莉在巴黎這部劇中，有一個誇張漫畫般的烏克蘭女人形象，這是不可接受的，也是一種侮辱，」特卡琴科在Telegram上寫道。「這是烏克蘭人在外國的形象嗎？」他補充。

據烏克蘭媒體報導，特卡琴科已致信Netflix，抱怨該劇中呈現佩特拉的刻板形象。

一位住在巴黎的烏克蘭人哈維可（Yevheniya Havrylko ）同意特卡琴科的控訴：「你在第二季第4集中描繪烏克蘭人形象，宛若低級笑話，是絶對的醜聞和羞辱，」該民眾在 Instagram 的發文至今已獲得超過 75000 個點讚。

但是，也有人為該劇集辯護。

譬如，一位烏克蘭電影製片人亞莫齊（ Natalka Yakymovych）說：「難道在電視劇中，烏克蘭人都不能是負面角色？顯然，我們都希望那女子來自莫斯科，但你不能永遠總是想看到你心中所想要的。」

事實上，這並非《艾蜜莉在巴黎》首次因其對不同國家角色的描繪而遭致批評。在第一季上線時，該劇因為對巴黎及其市民的刻板形象及作風而引發爭議，特別是遭到法國當地民眾的批評。因為，該劇中將法國人描繪沒有禮貌，成天戴著貝雷帽（berets），並經常在男女關係中不忠。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 該劇製作人史塔爾說，他是借鑒了自己拜訪這座城市的親身經歷：「我想以一種非常美好的方式展示巴黎，鼓勵人們也能以我的方式愛上這座城市。」

台灣僑民家庭的觀察

定居巴黎多年的台灣藝術家何桂育也評論說，家中的女兒與伴侶，對該劇描繪巴黎的刻板印象十分有感。她說，劇中餐廳服務生問：「您兒子……」這句話，讓家中的兩位巴黎人大喊不合理，因為「法國的侍者是不會這麼說的，他們都會稱呼先生、女士或小姐，而不會用彼此之間的關係來稱呼客人。」

觀察法國人對該劇的情結，何桂育表示《艾蜜莉在巴黎》大概就跟八卦新聞一樣，大家又愛看又愛罵，然後越罵就越愛看。「其實我覺得戲就是戲，無須太認真，不過這出劇裏還是有非常多歐美文化差異的地方。」她說。

「最後二集我看到的重點是法國和美國人工作方式的不同，美國人真的很愛當老大，而法國人最不喜歡有人當老大，通常這種最後的結果就會不好......我看到艾蜜莉的美國上司一到巴黎就想要當老大，就想到我在法國職場的工作經驗，就是她絶對會被法國人搞，果然成真。」何桂育告訴BBC中文。

製作人辯護

該劇最新一季加入了另一主角阿爾菲（Alfie），是名英國男子，花很多時間泡酒吧喝啤酒和看足球等刻板印象。

該節目的製作人達倫·史塔爾（Darren Star）在過去當時為該劇辯護，稱自己「通過迷人的鏡頭下觀看巴黎，因此並不願意致歉」。史塔爾還對《紐約時報》表示，他是借鑒了自己拜訪這座城市的親身經歷：「我想以一種非常美好的方式展示巴黎，鼓勵人們也能以我的方式愛上這座城市。」