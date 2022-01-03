奧密克戎席捲英國 公共部門可能面臨高達25%的缺勤

36 分钟前

圖像來源，PA Media

英國政府警告，新冠病毒感染病例持續上升，可能令多達四分之一的員工無法上班，各部長將要負責制訂「全面的應急計劃」以應對缺勤。

內閣辦公室表示，公共部門領導被要求，為10%、20%和25%的缺勤率「最壞情況」做好凖備。

英國在聖誕新年節慶期間的每日新增病例多次創新高。

交通、國民保健署（NHS）以及學校已經受到缺勤的影響。

持續攀升的病例數字導致大量人士的自我隔離和不能上班。這尤其影響那些員工無法居家辦公的產業。

內閣辦公室稱，部長巴克萊（Steve Barclay，柏建熙）正在與各部長進行定期會議，評估奧米克戎（Omicron）變種的擴散如何影響勞動力和供應鏈。

該辦公室還指，英國首相已經促請各部長與各自的部門合作測試預備和應急計劃，以減少混亂。

巴克萊表示，具有高度傳染性的奧米克戎（Omicron）變種意味著商務和公共服務「將會在未來幾周面臨干擾，特別是比平常更高的員工缺勤率」。

但是，他的部門表示，至目前為止，奧米克戎造成的干擾在「大部分公共部門」當中已經受到控制。

目前的自我隔離守則

在英格蘭、威爾士和北愛爾蘭，新冠檢測呈陽性的人們必須自我隔離至少七天。在結束自我隔離之後，必須進行兩次相隔24小時的快速抗原檢測——第一次不早於第六天。

在蘇格蘭，檢測結果呈陽性者必須隔離滿10天。

在全英國，陽性病例的接觸者如未接種疫苗，也必須隔離10天。

一些人呼籲採用美國式的自我隔離制度，隔離只需五天，但是英國衛生安全局（UKHSA）表示，這樣做將會適得其反，如有更多人受感染，更可能加劇員工短缺。

衛生安全局在一篇博客文章中解釋說，兩個系統並非一一對應的。在英國，自我隔離的「鐘」是在一個人出現症狀或者檢測呈陽性時開始計算，無論是哪一樣先出現。但是在美國，自我隔離是在檢測出陽性結果之後才開始——這可能是在症狀出現幾天后。

英國衛生安全局表示，其模型顯示，至第六天10-30%的人仍然有傳染性，這取決於他們在出現症狀之後有多快得到測試結果。

該局表示，在七天自我隔離結束並獲得兩次快速抗原檢測陰性結果，會相當於自我隔離10天的保護力，在這種情況下仍有5%的人具有傳染性。

「這將會非常困難」

位於坎布里亞為長者和傷殘人士提供居家服務的公司「Bellcare」老闆兼總監伊恩·威爾遜（Ian Wilson）擔心，那些需要幫助的人會得不到幫助——原因是沒有足夠的人士提供服務。

圖像加註文字， 伊恩·威爾遜說，作為老闆，即使能夠提升酬勞，也沒有足夠的護工可請。

「需要護理的人士數量本身就意味著你要忙得不可開交，」威爾遜向BBC表示，「一旦你的員工（因為奧米克戎）開始減少，就會變得非常、非常尷尬。」

雖然「Bellcare」能夠從去年4月到現在在政府補貼下提高最低工資，但是威爾遜說：「如果人們不來，就會非常困難。」

威爾遜的公司僱傭大約120人，且有些時段很容易需要多用40至50名護工。

「我們還有脫歐制度，我們之前有海外員工，」威爾遜說，「我們現在能夠申請執照聘請海外工作人員，但是說實話，這個程序費時，且成本頗高，所以不會在下個星期就解決問題。」

威爾遜說：「我不知道政府對於應急措施的計劃是什麼。我們只有以手頭上所有的進行工作，我們手上的人也一天也只能幹那麼多個小時，所以是的，將會非常困難。」

英國衛生安全局稱，將會一直監察情況，但是相信目前的規則是「當前最佳的做法」。

12月，教育大臣敦促退休教師回到教室，幫助解決新年與新冠疫情相關的人手短缺問題。

上學期末，由於人手短缺，一些學校不得不提早關門或者轉到線上教學。

數家火車運營商因為人手不足而不得不減少服務時間。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 由於人手不足，退休教師被請求回到教室幫忙。

新增病例數量增加也影響到了國民保健署（NHS）。據英格蘭國民保健署資料，該機構中有24632名工作人員在12月26日當天正身患新冠或者正在自我隔離，比之前一周多31%，比月初幾乎翻了一倍。

工黨副黨魁安吉拉·雷納（Angela Rayner，韋雅蘭）表示，首相約翰遜應該在多個星期前就要求各部長開始為缺勤做計劃。

「鮑里斯·約翰遜缺乏領導力，意味著他的政府優柔寡斷和拖延，將應急計劃拖到了最後一刻，」她說。

「在破紀錄的新冠感染人數之下，首相必須立即應對工作場所人手壓力，保證關鍵服務的運轉，保持學校開放，保障人們安全。」

英格蘭在上周六（1月1日）報告有162572宗新增病例——連續五日創新高——而新冠收治醫院的入院數字也處在自2021年以來的最高水平。

蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭在周六沒有公布數字。

英格蘭目前處於防疫限制「B計劃」，包括在多數室內公共場所強制戴口罩，夜店和其他大型場館需使用新冠通行證，還有在可能情況下指引人員居家工作。

這些措施將在實施六星期後屆滿——預計在1月4日當天或前後結束，三個星期之後的1月26日再進行覆核。

英國其他地方已經對餐飲場所實施更嚴格的限制。