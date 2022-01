古文明探秘:推動印加帝國擴張的創新技術

在印加帝國的鼎盛時期,印加帝國的疆域包括現在的秘魯、玻利維亞西部、厄瓜多爾西南部、哥倫比亞西南部、阿根廷西北部和智利北部的大部分地區。在印加帝國的擴張過程中,梯田等尖端農業技術發揮了至關重要的作用。關於它們的使用,現存最古老的記錄之一來自加爾西拉索·德拉維加(Garcilaso de la Vega, 1539-1616),他是一位印加貴婦和一位西班牙征服者的兒子。德拉維加在《印加皇家評論》(Royal Commentaries of the Incas)一書中指出,印加人在佔領新領土後,開始通過引進熟練的工程師來擴大農業用地。

近年來,學術界重新對安第斯農業產生了興趣,認為它是一種可持續農業形式,可以幫助世界應對氣候危機、水資源短缺和土壤侵蝕。例如,聯合國糧食及農業組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations)將傳統的安第斯文化描述為「農民適應環境的最好例子之一」,並強調在土地利用、水資源管理、土壤保護和作物生物多樣性方面的可持續方法。