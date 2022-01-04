新冠疫情期間美國汽車零部件盜竊案「飆升4倍」

12 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 報道說在美國換新的催化轉化器的費用往往會超過1000多美元，而且要等一個多月

新冠疫情期間，美國汽車催化轉化器盜竊案激增。催化轉化器含多種貴重金屬，售價頗豐，不過，偷竊也有一定風險。

連接在汽車排氣管上的催化轉化器（也稱催化轉換器）能夠將汽車排放尾氣中的一氧化碳、碳氫化物和氮氧化物等廢氣轉化成對人體無害的氣體。

催化轉換器使用鉑、鈀或銠等貴重金屬作催化劑。

近年來催化轉化器的回收價格上升，盜竊者把偷來的部件賣給廢品回收站能夠得到數十到數百美元的回報。

廢品回收站會把收購來的催化轉化器再賣給回收利用工廠，他們可以把裏面的貴重金屬提取出來。

盜竊催化轉化器相對容易，小偷只需要一個電動的複式鋸，爬到汽車下面就能把汽車底盤的催化轉化器金屬部分切割下來。因此對盜賊來說，偷竊這個部件相對容易，回報卻很高。

美國媒體報道，在美國更換新的催化轉化器費用往往會超過1000美元。由於供應鏈緊張，車主遇到催化轉化器被盜，有時還要等很長時間才能得到更換，等待時間有時候會長達6周。

疫情期間盜竊增加

過去兩年，美國的催化轉化器案件數量猛增。據全美保險犯罪局（National Insurance Crime Bureau）的統計，2019年到2020年間保險公司記錄的催化轉化器盜竊案件增加了4倍，從3,389起增加到14,433起。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 保險犯罪機構透露，新冠疫情開始後，汽車零部件盜竊活動有明顯增加

該組織將盜竊增加歸咎於「危機時期，資源有限，和供應鏈波動」。

美國國家保險犯罪局總裁兼首席執行官大衛·格拉韋(David Glawe)認為，新冠疫情開始後，這種盜竊活動有明顯增加。

疫情開始後的兩年來，美國新舊車輛的供應鏈都出現了短缺，鋼鐵價格升高，無法維持芯片供應。有報道說，現在的新車發動機越來越複雜，需要複雜的計算機芯片控制。新舊部件都很難得到，這都增加了盜竊催化轉化器的誘惑力。

加強法律懲罰

催化轉化器盜竊猛增讓美國10個州加強了關於催化轉換器部件盜竊和收購的相關法律。南卡萊羅納，德克薩斯和阿肯色周現在需要廢舊金屬回收站保留催化轉化器收購記錄，包括汽車的識別號碼，駕照細節，家庭住址，以及產權證明。

北卡萊羅納近期還通過法律將盜竊催化轉化器列為一級重罪，並要求商業機構購買催化轉化器要保留賣方的「詳細記錄」。弗吉尼亞州也計劃在本月跟進。

據報道，在弗吉尼亞州的小鎮勞倫斯維爾，僅僅幾個月內就有15輛教會的貨車、13輛其他汽車的催化轉化器被盜。警察建議駕車者在催化轉化器上刻上駕照號碼或車輛識別號碼，希望以此威懾小偷。還有人懸賞要人們提供能夠找到逮捕盜竊慣犯的線索。

除了可能會受到司法懲罰，盜竊催化轉化器還有其他危險。