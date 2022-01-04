核武器五大國罕見反戰聲明 積極舉動下的「微不足道」

1 小时前

圖像來源，Getty Images

美國、俄羅斯、中國、英國和法國周一（1月3日）發表一份聯合聲明，一致反對核戰爭和軍備競賽。

這份聲明中說，「核戰爭不可能打贏，也絶不能打。」

此時正值中國、俄羅斯與西方國家之間的摩擦日益加劇，在烏克蘭、台灣等地發生戰爭的風險增大，核武器大國就全球安全重大問題發表聯合聲明引人關注。不過，也有分析認為，這份聲明對於緩解目前的緊張局勢「微不足道」。

這五個國家是1968年《不擴散核武器條約》（NPT）所承認的核武器國家，同時也是聯合國安理會的五個常任理事國。

承諾避免核戰爭

上述核武器國家在《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》中表示，「避免核武器國家之間爆發戰爭，並減少戰略風險是我們的首要責任。」

他們認為，核武器應該「服務於防禦目的、懾止侵略和防止戰爭。」並稱，「堅信必須防止核武器進一步擴散。」

圖像來源，French Army 圖像加註文字， 法國軍隊1970年在法屬波利尼西亞進行的一次熱核試驗。

五個國家還承諾增強各自國家的措施，以防止核武器未經授權或意外使用。

他們還表示，願意相互合作以「創造更有利於促進裁軍的安全環境」，其最終目標是「以各國安全不受減損的原則建立無核武器世界」。

五個大國就宣言的措辭進行了幾個月的談判，最後才達成一致。

法國尤其擔心，這樣的聲明會破壞其武器庫的威懾作用。

英國《衛報》援引法國和平研究與安全政策研究所（Institute for Peace Research and Security Policy）高級研究員奧利弗•邁耶（Oliver Meier）表示：「法國的核武器原則是，保留使用核武器作為『最後警告』的權利，以警告侵略者甚或支持恐怖主義的國家。」

邁耶表示，英國的保留意見沒有明確表達出來，但他認為與法國相似。

周一的聯合聲明在五年一度的《不擴散核武器條約》審議大會前簽署。

該條約簽署於1968年，是無核國家與五大核武器國家之間的一項協議，旨在防止核武器擴散。該條約本來定於本月審議，但由於奧密克戎變種病毒疫情等因素被推遲於今年晚些時候舉行。

以色列、印度、巴基斯坦和朝鮮也擁有核武器，但不受《不擴散核武器條約》承認，這些國家也沒有顯示出減少核武器儲備的跡象。

圖像來源，Andrew Burton 圖像加註文字， 2015年4月在紐約舉行的《不擴散核武器條約》審議大會。

簽署聯合聲明的時機

在該聲明發表之際，華盛頓和莫斯科的緊張局勢正在加劇。

美國總統拜登上月底與俄羅斯總統普京通話，敦促俄方緩和與烏克蘭的緊張局勢，否則將面臨「嚴重代價」。美國目前正與其盟友協調如何就莫斯科在其邊境集結軍力作出有利回應。

與此同時，美中關係也陷入歷史低谷。

近幾個月來，美國國防官員發出一系列警告，稱中國在軍事技術方面的進步正在對美國軍方構成嚴重挑戰。

五角大樓去年11月發佈的一份報告稱，中國已經擴大了其陸海空部隊的核能力，估計到2027年，中國可能擁有700枚可交付核彈頭，到2030年至少擁有1000枚。

五國本次簽署的聲明受到中俄兩國的好評。

中國外交部副部長馬朝旭稱聲明「積極而有分量」，並說，這將「有助於增進互信，用協調與合作取代大國之間的競爭」。

克里姆林宮對聲明表示歡迎，並稱希望此舉有助於緩解全球緊張局勢。俄羅斯外交部在一份聲明中說：「我們希望，在當前國際安全局勢嚴峻的背景下，同意發表這樣的政治聲明能有助於緩和國際緊張局勢。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1945年8月，美國在日本長崎投下原子彈。

無助緩解緊張局勢？

有分析認為，該聲明的簽署對於緩解目前的緊張局勢「微不足道」。

俄羅斯塔斯特援引莫斯科智庫瓦爾代討論俱樂部（Valdai Discussion Club）研究主任費奧多爾·盧科亞諾夫（Fyodor Lukyanov）稱，即使在剛剛通過聯合聲明的背景下，五大國近期也很難舉行峰會。

「一項包含世界秩序問題的切實議程至少需要各國對這種秩序有最起碼的了解。目前看不到任何國家有這種理解。在我看來，會晤不太可能近期舉行。」

他還說，五個核大國採納這樣的聲明本身是積極的，但沒有必要高估這一聲明的實質意義。他認為，該聲明對俄羅斯與美國之間即將舉行的安全保障會談沒有直接影響。

美國非政府組織控制武器協會（Arms Control Association）執行主任達里爾·金博爾（Daryl G. Kimball）對聯合聲明表示歡迎，但他說，做到比說到更重要。

他在推特上表示，五個核大國都在推進威懾戰略，而這依賴於令核武器威脅變得「可信」。