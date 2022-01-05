新冠疫情：中越邊境口岸大堵塞，越南農產品出口遭遇重創呼籲放鬆管制

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 位於中越邊境的越南新青口岸（資料圖）

在中國因新冠「清零」政策加強了與鄰國的邊境管制後，越南批評中國的防疫措施過於誇張，呼籲中國採取緊急措施，以緩解邊境口岸的交通堵塞。

在中國南方的廣西自治區發現境外輸入新冠病例並因此加強邊境管控後，中越兩國邊境的貨物擁堵情況惡化。越南通訊社發佈的圖片和視頻片段顯示，數千輛卡車在越南北部的諒山省多個邊境口岸大排長龍。

越通社援引越南工貿部的一份聲明稱，在「清零」政策下廣西採取的防疫措施，包括停止邊境口岸作業和停止水果進口，是「過度的」。

「這干擾了供應鏈，對雙邊貿易造成了負面影響，給雙方的企業和人民造成了巨大損失，」聲明說。

據越通社報道，廣西自治區的貿易官員回應表示，中國加強口岸防疫是為了保障人民的生命安全，他們將考慮延長通關時間，並將這些建議轉達給上級部門。

中國外交部發言人汪文斌周二（1月4日）則回應稱，他不掌握相關情況，但他表示，中國根據疫情形勢，採取了必要的管控措施。他稱，中國巨大的食品消費市場向各國開放。

口岸堵塞

近月來，中越之間的貿易持續受到疫情影響，多個口岸處於關閉狀態，僅有的幾個口岸通關能力也十分有限。

據報道，貨運阻塞主要發生在越南北部諒山省與中國廣西接壤的友誼、浦寨-新青（Tan Thanh）及愛店-峙馬（Chi Ma）口岸，以及越南廣寧省的部分口岸。

12月下旬，友誼口岸所連接的中國邊境城市廣西憑祥（境內設有友誼關公路口岸和憑祥鐵路口岸）發現了多名輸入型新冠病毒病例後，超過4000輛卡車滯留在邊境，它們中的大部分都是運送水果和農產品的車輛。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 廣西邊境城市東興在12月20日宣佈暫停口岸的人員和貨物通關。

廣西的另一個邊境城市東興在12月20日發現了1例確診病例後即宣佈，將關閉全市景區景點和文娛場所，並從次日起暫停東興口岸的人員和貨物通關。

12月25日，雲南省河口縣也發佈公告，宣佈暫緩河口口岸的人員、貨物通關。

在嚴格管控下，即便是跨境代駕的方式在一些地方也被叫停。跨境代駕司機是新冠疫情發生後中越邊境出現的一個特殊職業。為了防止疫情輸入，中國規定在多個口岸進出境貨運車輛由跨境代駕司機駕駛，這些司機出入境均實行閉環管理。

越南網（VietnamNet）此前援引越南諒山省官員的話稱，一天之內，只有88輛卡車的貨物可以通過友誼和峙馬口岸，而新青口岸尚未重新開放。平均而言，每小時只有大約8輛汽車可以清關。

由於通關受阻，受困的卡車司機需要地方住宿與用餐，越南諒山的官員表示，當地已幫忙支付部分停車費與生活費，協助度過難關。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國廣西東興市的民眾排隊進行核酸檢測。

據報道，越南工貿部呼籲中國採取緊急措施緩解邊境口岸的擁堵，包括啟動一個試點項目，讓接種了兩劑疫苗的工人前往邊境裝卸滯留的卡車，以解決人力短缺的問題。

此外，越南當局還提出協調和鼓勵雙方企業通過鐵路、海上邊境口岸開展通關工作。

火龍果首當其衝

對越南來說，中國是僅次於美國的第二大出口市場、最大的進口市場。中國也是越南水果和蔬菜的最大市場，此次邊境堵塞對越南水果業影響巨大。

目前正值越南南部農產品的收獲季節，但供出口的西瓜、火龍果、菠蘿蜜等價格都出現大跌。

12月28日，廣西憑祥對來自越南的火龍果實施了為期四周的申報禁令，直至1月26日為止，讓情況雪上加霜。原因是此前山西省的衛生部門表示，他們在來自越南進口火龍果的包裝上發現了新冠病毒。

由於等待時間過長，很多水果腐敗了只能就地處理。還有許多貨主不得不從邊境調頭，試圖在越南國內以較低價格出售水果，減少損失。

一名騎著機車載有8箱火龍果的越南送貨員向台灣中央社表示，這些火龍果原本要銷往中國，但司機開車到諒山省口岸臨時被「棄單」，只好載回越南賣，「多少賺一點油錢」。

這名送貨員機車上的火龍果被裝在外銷中國用的紙箱裏，外頭以中文寫著「越南高級火龍果」、「艷麗」字樣，產地標示為越南隆安省，一箱17公斤只賣9.9萬越南盾（約28元人民幣）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 廣西憑祥對來自越南的火龍果實施了為期四周的申報禁令。

韓禮士基金會（Hinrich Foundation）高級貿易研究員斯蒂芬·奧爾森（Stephen Olson）對BBC越南語稱，越南至少需要在接下來的六個月為邊境的貿易中斷做好凖備。

「我認為，中方對越南的壓力和要求不會有任何重大變化，因為中國把『清零』戰略放在首位。所以我的期望是現實的。中國只會做出一些微調，」他說道。

「短期內，越南的選擇有限。一種新的貿易形式不可能在一夜之間形成。越南肯定會受到這種雙邊貿易的影響，」他說，「從長遠來看，希望這種影響能夠為越南政府和公司敲響警鐘，使他們意識到越南過於依賴與中國的貿易。」

越南媒體報道稱，越南工貿部長阮鴻延（Nguyen Hong Dien）已分別緻函中國商務部、海關總署和廣西及雲南官員，要求協助解決邊境通關問題。

12月27日，越南外交部副部長阮明武（Nguyen Minh Vu）還與中國外交部部長助理吳江浩通話，討論加快兩國邊境貨物流通的措施。越通社報道稱，雙方同意保持密切溝通，共同解決該問題。

儘管如此，根據越南農業部的數據，2021年前11個月，兩國之間的農產品進出口總額達到113億美元，比去年同期增長19.5%。而據越南海關總局上周日（1月2日）公布的最新數據顯示，2021年，中越雙邊貿易額可能達到近1600億美元。

堅持「清零」

在新冠疫情爆發之初，越南曾長期保持非常低的感染記錄，但從去年7月以來該國出現了多次大爆發，當局放棄了嚴格的封鎖政策。

去年12月，越南每日新增的新冠確診病例都在1.3萬例以上。

圖像來源，NHAC NGUYEN 圖像加註文字， 一名穿著防護服的越南司機在中越邊境口岸。

但隨著農曆新年的臨近，它的鄰國中國仍繼續採取嚴格的「清零」政策，撲滅疫情，一些邊境地區尤其被嚴格管制。

例如，與緬甸接壤的雲南小城瑞麗僅在去年就經歷了三次封城。與蒙古國毗鄰的滿洲里市也在去年11月宣佈封城，隨後進行了十餘輪大規模核酸檢測，共有500多人確診。