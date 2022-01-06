新冠病毒：Omicron奧密克戎致各地病例激增

53 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 奧密克戎變種病毒佔美國病例近三分之二。

新冠疫情已經爆發兩年，但目前變種病毒奧密克戎（Omicron）仍在持續擴散。美國周一（1月3日）報告了創紀錄的超100萬新增病例。英國、法國和印度等國的病例也在不斷增長。

面對病例激增，英國首相約翰遜表示，不會在英國實施嚴格的封鎖措施。法國總統馬克龍則警告，他打算讓未接種新冠疫苗的法國人的生活變得困難。

美國英國病例激增

美國新冠病毒新確診病例超過100萬例，官員警告稱，奧密克戎病毒快速傳播的激增高峰將到來。

據約翰霍普金斯大學的數據，周一（1月3日）報告了創紀錄的1080211例病例，這是全球單日新增病例最多的地方。美國的病例中，奧密克戎變種病毒佔大多數。

美國總統拜登認為，儘管感染人數激增，但學校仍應繼續開放。拜登的應對遭到了批評。

儘管近幾周美國的死亡率和住院率遠低於之前的感染高峰，但住院人數一直在穩步上升。

美國疫情顧問安東尼·福奇（Anthony Fauci）表示，美國現在面臨「幾乎垂直增長」的病例，並補充說，高峰可能在幾周後。

拜登周二承認，人們「對不斷增加的病例感到擔憂和相當大的困惑」，但他重申，大多數因新冠病毒入院和死亡的人都沒有接種疫苗，美國有足夠疫苗讓符合資格的公民接種。

「我們知道孩子們在學校是安全的，這就是我認為學校應該繼續開放的原因。」他說。

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英國的新冠確診病例也在不斷增長。

英國首相約翰遜（Boris Johnson)）周二表示，因為奧密克戎變種病毒，英國新冠病毒確診病例再次創下歷史新高，英國可以在不關閉經濟的情況下承受病例激增。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 約翰遜拒絶在英國實施嚴格的封鎖措施。

路透社報道，約翰遜拒絶在英國實施嚴格的封鎖措施，他認為，一場疫苗加強劑運動和民眾的謹慎將足以遏制最新病例激增。

周二，英國報告了218724宗新增新冠病例，創下單日報告病例數新紀錄，儘管這個數字因節日期間報告滯後並不準確。

約翰遜說，他堅持英格蘭上個月推出的「B計劃」措施，其中包括在公共交通和商店裏戴口罩，但沒有限制聚會或讓公司停業。

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法國總統警告

周二，法國單日報告新增271686例新冠病例，這是法國自疫情以來記錄的最高單日感染人數。法國總統馬克龍警告，他打算讓未接種新冠疫苗的法國人的生活變得困難。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬克龍

他在接受法國《巴黎人報》採訪時表示：「我真的很想煩擾他們，我們會繼續這樣做，直到最後。」

周二接受《巴黎人報》（Le Parisien）採訪時，馬克龍表示，儘管他不會武力強迫民眾接種，但他希望通過「盡可能限制他們參與社會生活活動」來鼓勵人們接種。

「我不會把（沒有接種疫苗的人）送進監獄，」他說，「所以我們需要告訴他們，從1月15日起，你將不能再去這家餐廳了。你再也不能去喝咖啡了，你再也不能去看戲了，你再也不能去看電影了。」

馬克龍發表這番言論時，聯合起來反對政府的反對派議員推遲通過了一項有關新冠病毒的法案。

該法案將禁止未接種疫苗的人參與大部分公共生活，這項立法預計將在本周投票通過，但它已經激怒了疫苗反對者。幾名法國議員表示，他們收到了死亡威脅。

印度兩城實施宵禁

印度最大的城市、首都德里和金融中心孟買病例激增，該國迎來第三波疫情。

印度周三報告了58097宗病例，一周內增加了6倍。專家稱，這是由奧密克戎變種引發的。其中近三分之一的感染者來自德里和孟買。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 印度最大的城市、首都德里和金融中心孟買病例激增，該國迎來第三波疫情。

這兩個城市都恢復了宵禁和其他限制措施，阻止病毒傳播。

印度疫苗工作組負責人阿羅拉（NK Arora）博士周一對印度新德里電視台表示，該國第三波疫情已經開始，並說，「整個疫情似乎是由一種新變種驅動的……奧密克戎」。