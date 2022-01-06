德約科維奇：網壇頭號種子疫苗豁免簽證被取消，或無緣澳網

31 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 澳大利亞總理莫里森在談到德約科維奇的簽證問題時說：「規則就是規則。」

網球明星諾瓦克·德約科維奇（Novak Djokovic，祖高域）抵達墨爾本凖備參加澳大利亞網球公開賽（Australian Open）之際，他的入境簽證因疫苗豁免問題受阻，並最終被撤銷。

這名世界男單世界排名第一選手在墨爾本機場滯留數小時，然後邊境部門宣佈他不符合入境規定，將被驅逐出境。

據報道，他現在被送到一家政府拘留酒店，等候離境的航班。

此前，德約科維奇被指獲得新冠疫苗豁免權，可以在未接種疫苗的情況下入境參加澳網比賽，引發激烈反響。

德約科維奇未曾提及自己的疫苗接種狀況，但是去年他曾表示，自己「反對接種疫苗」。

澳大利亞網球協會此前確認，「在兩個獨立小組參與的嚴格核查程序之後」，這名球員獲得醫療豁免，但是德約科維奇於周三（1月5日）從迪拜抵達墨爾本之際，問題卻開始出現。

澳大利亞邊防部（Australian Border Force）的一份聲明指，德約科維奇「未能提供合適的證據以符合澳大利亞的入境要求，因而他的簽證已被取消」。

聲明進一步指：「入境時未持有效簽證的非本國籍公民或者簽證被取消的人士，將會被扣留然後遣送出澳大利亞。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 德約科維奇曾經九次奪得澳網公開賽冠軍。

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）否認德約科維奇被單獨針對，並指沒有人能凌駕於這個國家的法律。在周四的一場新聞發佈會上，莫里森表示，他已經獲悉，該球員入境時沒有醫療豁免許可，並表示對方所提供的證據「被認為不充分」。

當地媒體報道指，德約科維奇可以尋求上訴，或者申請一個新的簽證，然後再次入境參加比賽。

路透社報道，他之後被帶離機場，送往墨爾本卡爾頓區的一家專用於入境扣留的酒店。據當地媒體指，該設施曾是2019冠狀病毒病（Covid-19）的爆發地，最近也發生過火警。

澳大利亞衛生部長亨特（Greg Hunt）在較早前形容，對德約科維奇的處理「嚴苛」但是「公平」的，並表示「在這個澳大利亞政府管理下是一視同仁」。

不過，這名塞爾維亞網球明星受到的待遇在他的家鄉卻引發了憤怒。他的父親斯爾詹（Srdjan Djokovic）表示，他的兒子在機場由警員看管，被扣留在一個房間裏。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 原本聲稱獲得新冠疫苗醫療豁免的網球明星德約科維奇入境澳洲被阻（圖為德約科維奇去年在澳網賽上親吻因贏得澳網冠軍而獲得的獎杯）。

他在一份發佈給媒體的聲明中說：「這不僅是為諾瓦克而抗爭，而且是為整個世界而抗爭。」

塞爾維亞總統亞歷山大·武契奇（Aleksander Vucic）表示，這名球星是「騷擾」行為的受害者，並指「整個塞爾維亞」都支持他。

澳大利亞在經過全世界最嚴格的一些限制措施過後，首次出現數以萬計的新冠病毒新增病例。全澳洲16歲以上人口有超過90%已經完全接種疫苗，但是在目前的措施下，一些人仍然不能跨州出行或者出境。

澳網公開賽將於1月17日在墨爾本開幕。德約科維奇曾經九次奪得這項賽事的冠軍。

圖像來源，Unknown

分析：問題仍然顯著

——BBC駐澳大利亞記者莎瑪·哈里爾（Shaimaa Khalil）

「規則就是規則，」對於德約科維奇被驅逐離境，澳大利亞總理是這樣說的。

斯科特·莫里森的言辭又重新強硬起來，但是至目前，他還沒有解釋或者回答這個事件當中最顯著的核心問題。

德約科維奇的簽證到底是什麼問題？他被豁免的醫療根據是什麼？

還有，如果他的簽證申請有問題，他為什麼能夠獲准上飛機以及參加澳網？似乎，這些問題是大到足以令這個球星被驅逐出境。

記住一點，雖然他的疫苗豁免權在澳大利亞人中間激起很大的憤怒——這些人多個月以來一直被敦促去打疫苗——但是德約科維奇並不是唯一獲得這一豁免的球員。

澳大利亞網球協會表示，提交了申請的26名運動員當中，只有少數獲得豁免。他們是誰？他們的情況為什麼會與德約科維奇不同？

澳大利亞聯邦政府和州政府的決定似乎也存在斷層。

維多利亞州政府批准了德約科維奇參加這項他佔有統治地位的賽事，這次他是來衛冕的。

周三，莫里森表示，決定是由維多利亞州來做。但是不到一天之後，他又改變口風，說沒有人能凌駕於法律之上。

這個決定在海外激起了憤怒，但是總理希望這個決定能夠讓澳大利亞滿意。