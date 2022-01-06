德約科維奇：網壇頭號種子疫苗豁免簽證被取消，或無緣澳網
網球明星諾瓦克·德約科維奇（Novak Djokovic，祖高域）抵達墨爾本凖備參加澳大利亞網球公開賽（Australian Open）之際，他的入境簽證因疫苗豁免問題受阻，並最終被撤銷。
這名世界男單世界排名第一選手在墨爾本機場滯留數小時，然後邊境部門宣佈他不符合入境規定，將被驅逐出境。
據報道，他現在被送到一家政府拘留酒店，等候離境的航班。
此前，德約科維奇被指獲得新冠疫苗豁免權，可以在未接種疫苗的情況下入境參加澳網比賽，引發激烈反響。
德約科維奇未曾提及自己的疫苗接種狀況，但是去年他曾表示，自己「反對接種疫苗」。
澳大利亞網球協會此前確認，「在兩個獨立小組參與的嚴格核查程序之後」，這名球員獲得醫療豁免，但是德約科維奇於周三（1月5日）從迪拜抵達墨爾本之際，問題卻開始出現。
澳大利亞邊防部（Australian Border Force）的一份聲明指，德約科維奇「未能提供合適的證據以符合澳大利亞的入境要求，因而他的簽證已被取消」。
聲明進一步指：「入境時未持有效簽證的非本國籍公民或者簽證被取消的人士，將會被扣留然後遣送出澳大利亞。」
維多利亞州的代理體育部長在推特（Twitter）上發帖表示，在此狀況不清的情形下，該州已經拒絶支持德約科維奇的簽證申請。
澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）否認德約科維奇被單獨針對，並指沒有人能凌駕於這個國家的法律。在周四的一場新聞發佈會上，莫里森表示，他已經獲悉，該球員入境時沒有醫療豁免許可，並表示對方所提供的證據「被認為不充分」。
當地媒體報道指，德約科維奇可以尋求上訴，或者申請一個新的簽證，然後再次入境參加比賽。
路透社報道，他之後被帶離機場，送往墨爾本卡爾頓區的一家專用於入境扣留的酒店。據當地媒體指，該設施曾是2019冠狀病毒病（Covid-19）的爆發地，最近也發生過火警。
澳大利亞衛生部長亨特（Greg Hunt）在較早前形容，對德約科維奇的處理「嚴苛」但是「公平」的，並表示「在這個澳大利亞政府管理下是一視同仁」。
不過，這名塞爾維亞網球明星受到的待遇在他的家鄉卻引發了憤怒。他的父親斯爾詹（Srdjan Djokovic）表示，他的兒子在機場由警員看管，被扣留在一個房間裏。
他在一份發佈給媒體的聲明中說：「這不僅是為諾瓦克而抗爭，而且是為整個世界而抗爭。」
塞爾維亞總統亞歷山大·武契奇（Aleksander Vucic）表示，這名球星是「騷擾」行為的受害者，並指「整個塞爾維亞」都支持他。
澳大利亞在經過全世界最嚴格的一些限制措施過後，首次出現數以萬計的新冠病毒新增病例。全澳洲16歲以上人口有超過90%已經完全接種疫苗，但是在目前的措施下，一些人仍然不能跨州出行或者出境。
此前，很多澳大利亞人指責政府允許富人和名人做任何他們想做的事，但同時普通民眾卻與患病和彌留的親人互相分隔。
澳網公開賽將於1月17日在墨爾本開幕。德約科維奇曾經九次奪得這項賽事的冠軍。
分析：問題仍然顯著
——BBC駐澳大利亞記者莎瑪·哈里爾（Shaimaa Khalil）
「規則就是規則，」對於德約科維奇被驅逐離境，澳大利亞總理是這樣說的。
斯科特·莫里森的言辭又重新強硬起來，但是至目前，他還沒有解釋或者回答這個事件當中最顯著的核心問題。
德約科維奇的簽證到底是什麼問題？他被豁免的醫療根據是什麼？
還有，如果他的簽證申請有問題，他為什麼能夠獲准上飛機以及參加澳網？似乎，這些問題是大到足以令這個球星被驅逐出境。
記住一點，雖然他的疫苗豁免權在澳大利亞人中間激起很大的憤怒——這些人多個月以來一直被敦促去打疫苗——但是德約科維奇並不是唯一獲得這一豁免的球員。
澳大利亞網球協會表示，提交了申請的26名運動員當中，只有少數獲得豁免。他們是誰？他們的情況為什麼會與德約科維奇不同？
澳大利亞聯邦政府和州政府的決定似乎也存在斷層。
維多利亞州政府批准了德約科維奇參加這項他佔有統治地位的賽事，這次他是來衛冕的。
周三，莫里森表示，決定是由維多利亞州來做。但是不到一天之後，他又改變口風，說沒有人能凌駕於法律之上。
這個決定在海外激起了憤怒，但是總理希望這個決定能夠讓澳大利亞滿意。
由於政府對奧密克戎（Omicron）變種病毒的應對手法，莫里森一直承受著巨大的政治壓力。感染病例飆升，檢測診所情況混亂。而這一切之下，還有幾個月之後將到來的選舉。