哈薩克斯坦：連續反政府示威後全國進入緊急狀態，當局請求俄羅斯援助

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 裝甲車被部署到阿拉木圖街頭。

俄羅斯領導下的軍隊將被部署到哈薩克斯坦，以幫助平息這個中亞國家連續多日的反政府示威。

隨著哈薩克斯坦全國範圍內的動蕩局勢加劇，總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）呼籲集安組織（CSTO）提供支持。

總統已宣佈全國進入緊急狀態，包括宵禁和禁止大規模集會，並誓言對抗議活動作出強硬回應。當局稱，有近100名警察在衝突中受傷。

在周四（1月6日）凌晨的電視講話中，他表示已向集安組織尋求幫助，以幫助穩定局勢。

集安組織全稱集體安全條約組織，是一個由俄羅斯和五個前蘇聯國家組成的軍事聯盟。

周三（1月5日）晚些時候，集安組織主席、亞美尼亞總理尼科爾·帕什尼揚（Nikol Pashinyan）在Facebook上的一份聲明中確認，該組織將「在有限的時間內」派遣維和部隊。

美國國務院表示，華盛頓正在「密切關注」哈薩克斯坦的局勢。其發言人敦促當局和抗議者保持克制。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 警方周三向抗議者發射眩暈手榴彈。

抗議活動最初由液化氣價格上漲引發，但已迅速擴大至很多其他的政治問題。總統托卡耶夫則稱此次騷亂是在外國受訓的「恐怖主義團伙」所為。

但英國智庫皇家國際關係研究所（Chatham House）中亞問題專家凱特·馬林森（Kate Mallinson）表示，抗議活動「體現了哈薩克政府未能實現國家現代化，以及推行影響各階層民眾的改革而產生的根深蒂固的憤怒和怨恨。」

現任總統托卡耶夫是哈薩克斯坦自1991年從蘇聯獨立以來的第二位最高領導人。2019年他的上任受到歐洲安全與合作組織（OSCE）的譴責，稱他對民主標凖缺乏尊重。

然而，街頭的憤怒似乎主要針對他的前任努爾蘇丹·納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）。81歲的納扎爾巴耶夫雖然已在2019年主動卸任總統職務，但一直在該國政治中扮演重要角色，包括擔任國家安全會議主席。

在納扎爾巴耶夫掌權的近30年間，哈薩克斯坦成為中亞國家中經濟繁榮和社會穩定的佼佼者。但批評人士指責他的家族控制著該國眾多行業。自抗議活動開始以來，他一直沒有露面。

動亂開始後，他在周三（1月5日）被解除國家安全會議主席職務。

圖像來源，Reuters

在街頭可以聽到抗議者高呼納扎爾巴耶夫的名字。網上流傳的一段視頻還顯示，人們試圖推倒這位前領導人的巨型銅像。據BBC媒體觀察部（BBC Monitoring）報道，被拆除的紀念像似乎位於納扎爾巴耶夫的家鄉塔爾迪庫爾幹（Taldykorgan）。

示威者一度控制了哈薩克斯坦最大城市阿拉木圖的國際機場，導致大批航班被取消。他們還打砸和點燃了多棟政府建築和車輛。此外，商業組織Atameken稱，銀行、商店和餐館也成為目標。

數以百計的示威者在阿拉木圖市長辦公室外聚集，一些人衝了進去。社交媒體上的視頻顯示，大樓升起濃煙，同時還能聽到槍聲。

圖像來源，Valery Sharifulin/TASS 圖像加註文字， 阿拉木圖政府大樓出現火情。

該市警察局長卡納特·泰默爾德諾夫（Kanat Taimerdenov）表示，極端分子和激進分子襲擊了500名平民，洗劫了數百家企業。

在嚴寒的天氣中，警方與抗議者發生激烈衝突，他們使用水炮、催淚瓦斯和眩暈手榴彈驅散抗議者。有報道稱，一些地方的安全部隊倒向抗議者一邊。

然而，這個中亞國家的具體情況尚待了解。該國內政部稱，在周二和周三的騷亂中，有八名警察和國民警衛隊士兵喪生，但沒有關於抗議者傷亡的類似報告。

在抗議發生後，哈薩克斯坦還出現了全國性的互聯網通信中斷，Telegram、Signal和WhatsApp等應用程式也無法使用。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 防暴警察被部署到阿拉木圖街頭驅散示威者。

周日（1月2日），哈薩克斯坦政府取消了許多人用於汽車燃料的液化石油氣的價格上限，導致其價格翻了一番，抗議活動最初在依賴液化石油氣的曼格斯套（Mangystau）開始，隨後蔓延至全國。

托卡耶夫周三上午表示，他已接受總理阿斯卡爾·馬明（Askar Mamin）領導的內閣提交的辭職，並下令代理內閣恢復對液化石油氣的價格管制。

但他在視頻講話中說：「呼籲襲擊政府和軍隊辦公室絶對是非法行為。」並補充說，「政府不會倒台，但我們希望相互信任和對話，而不是衝突。」

哈薩克斯坦內政部表示，全國有200多人因襲擊政府大樓而被拘留。

分析：不僅是關於燃料的抗議

BBC俄語記者 奧爾加·伊夫希納（Olga Ivshina）

無論是在哈薩克斯坦還是在更廣泛的地區，這場抗議活動演變成暴力的速度都讓許多人感到意外，這也暗示了抗議不僅僅是由於燃料價格的上漲。

這是一個傳統上穩定的中亞國家，通常被描述為威權國家。直到2019年，它一直由總統努爾蘇丹·納扎爾巴耶夫管理，他的統治帶有個人崇拜的特點，其雕像在全國各地樹立，首都也以他的名字重新命名。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 過去30多年來，納扎爾巴耶夫都在哈薩克斯坦政壇保持著強大影響力。

然而，隨著反政府抗議活動的爆發，他宣佈卸任總統。他試圖通過下台和任命一位親密盟友來平息抗議。

哈薩克斯坦的大多數選舉都是由執政黨以近100%的選票獲勝，沒有有效的政治反對派。

與我交談的分析人士表示，哈薩克斯坦政府顯然低估了民眾的憤怒程度，在一個沒有民主選舉的國家，這些抗議活動並不令人意外，人們需要上街表達自己的意見。