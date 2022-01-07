哈薩克斯坦：燃料漲價如何成為「最後一根稻草」

28 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 防暴警察在阿拉木圖街道上巡邏。

在哈薩克斯坦，反政府抗議活動像野火一樣在全國蔓延。當局已宣佈全國進入緊急狀態，而俄羅斯開始向哈薩克斯坦派遣維和部隊。

無論是在當地還是在更廣泛的地區，這些抗議演變為暴力的速度都讓許多人感到驚訝，這也暗示著這場動蕩不僅僅是因為能源成本的上漲。

BBC俄語記者奧爾加·伊夫希納（Olga Ivshina）和卡特琳娜·欣庫洛娃（Kateryna Khinkulova）帶你了解這場抗議背後的原因。

發生了什麼事？

抗議活動始於這個石油資源豐富的前蘇聯國家取消了液化石油氣的價格上限。在當地，許多人將其用於汽車燃料，該政策導致消費價格飆升。

在周日（1月2日），抗議僅在一個地區爆發，到了周二（1月4日）全國大多數城鎮都出現了大規模集會和與警方的衝突。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在阿拉木圖，一輛警車在抗議活動中被點燃。

在哈薩克斯坦的最大城市阿拉木圖，警察使用催淚瓦斯和眩暈手榴彈對付數千名抗議人群，抗議活動迅速變得暴力起來。包括抗議者和警察在內的數百人受傷。

截至周三（1月5日），哈薩克斯坦許多地區已宣佈進入緊急狀態，但仍有數千人走上街頭。據報道，該國許多地區的互聯網出現癱瘓。

哈薩克斯坦總統托卡耶夫（Kassym Jomart Tokayev）解散了政府，指責其縱容了動亂，並承諾恢復較低的燃料價格，「以確保國家的穩定」。

然而，抗議者衝進了阿拉木圖市長辦公室並縱火焚燒大樓。

為什麼抗議活動不同尋常？

哈薩克斯坦是中亞最具影響力的國家，該國GDP獨佔該地區的60%，但它經常被描述為一個專制國家。

按疆域來說，它是世界第九大國家，但人口相對較少，只有1880萬。

哈薩克斯坦1991年在蘇聯解體時宣佈獨立。在很長的一段時間裏，它一直由納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarabyev）領導，他於1984年首次成為該國總理。當時，哈薩克斯坦還是一個加盟的蘇維埃共和國。

圖像來源，Reuters

他後來在一次實際上沒有懸念的選舉中當選總統。他的統治帶有個人崇拜的成分，雕像遍布全國，新首都也以他的名字重新命名。

納扎爾巴耶夫最終於2019年在罕見的反政府抗議中下台，他試圖通過讓位來平息抗議。

現任總統托卡耶夫是他親手挑選的繼任者。他在倉促的大選中當選，這遭到了國際觀察員的批評。

儘管不再掌權，納扎爾巴耶夫仍保持著影響力，分析人士表示，目前的抗議活動主要針對他。

在他辭職後的近三年裏，哈薩克斯坦幾乎沒有什麼變化。許多當地人仍對缺乏改革、生活水平低下和公民自由受限感到痛苦。

英國智庫皇家國際關係研究所（Chatham House）的凱特·馬林森（Kate Mallinson）對BBC說：「納扎爾巴耶夫與哈薩克斯坦民眾曾有著某種社會協議。」

「人們忠於政權，是因為他們看到經濟形勢正在改善。」她說道。

「但從2015年開始，情況開始惡化，在過去兩年，也就是新冠疫情期間，哈薩克斯坦的通貨膨脹率一直很高。」

圖像來源，Valery Sharifulin/TASS 圖像加註文字， 阿拉木圖政府大樓出現火情。

在哈薩克斯坦的大多數選舉中，執政黨以接近100%的選票獲勝，沒有有效的政治反對派。

液化氣的價格上漲是最後一根稻草。這種傳統上的廉價燃料被廣泛用於該國的公共和私人交通。

抗議者想要什麼？

儘管政府被解散，燃料價格也有所回落，但示威者沒有離開街頭的跡象。

在吸取了2019年納扎爾巴耶夫總統辭職的教訓後，他們意識到，政府的改變並不總是帶來期望的結果。

現在，在全國無數城鎮的街道和中心廣場上，人們提出的問題是：「當局在過去30年裏為我們做了什麼？」

哈薩克斯坦西南部曼格斯套州（Mangystau）的城鎮扎瑙津（Zhanaozen）成為當前動亂的一個主要中心。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 裝甲車被部署到阿拉木圖街頭。

在此前的大規模抗議活動中，該鎮也一直是重點區域。2011年，警方鎮壓了一場由工資和工作條件引發的抗議活動，至少14名石油工人喪生。一百多人受傷。

現在，扎瑙津再次成為抗議的中心，活動人士提出了五個主要訴求：

真正的政府改革

地方州長的直接選舉（地區首長目前由總統任命）

回歸限制總統任期和權力的1993年憲法

停止迫害公民活動人士

允許與當前政權無關的人擔任權力職位

這些抗議活動沒有明確或公認的領導人。分析人士指出，幾十年來，所有異議在早期階段都被鎮壓，哈薩克斯坦實際上不存在選舉民主。

聖彼得堡歐洲大學（European University at St Petersburg）的政治學家格里戈裏·戈洛索夫（Grigorii Golosov）對BBC說，通過走上街頭，人們找到了一種表達自己心聲的方式。

「在威權體制下，街頭抗議是民眾對不受歡迎的經濟措施的正常反應。」

接下來可能會發生什麼？

隨著哈薩克斯坦局勢變得越來越不穩定，抗議者拒絶離開街頭，但警方尚未採取強硬的應對手段。

「看起來，托卡耶夫總統正試圖加強他的權威，但同時保持自由。這是否會奏效真的很難預測，」戈洛索夫說。

BBC採訪的另一位專家，莫斯科卡內基中心（Carnegie Moscow Center）的亞歷山大·鮑諾夫（Alexander Baunov）持不同觀點。在他看來，哈薩克斯坦不是西方的傳統盟友，因此西方領導人將選擇將這些事解釋為「反對政府壓迫的民主起義」。

「西方領導人很難不支持抗議者，哈薩克斯坦當局也很難不作出回應。這些抗議可能會在長期內推動哈薩克斯坦向莫斯科靠攏。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 抗議者試圖推翻一輛貨車。

劍橋大學研究員戴安娜·庫代貝格諾娃（Diana Kudaibergenova）稱，有跡象表明，哈薩克當局將試圖和平解決局勢。

「和平結束這一局面的一個辦法是總統與一些抗議者坐在談判桌前，讓人民看到他們的聲音得到了代表。」

作為主要的天然氣、石油和礦產出口國，哈薩克斯坦還必須關注投資者的信心。政治穩定是維持外界信心的關鍵因素。

與此同時，該國許多人似乎厭倦了生活在前總統納扎爾巴耶夫的陰影下，凖備為真正的變革而戰鬥。

哈薩克斯坦國內的動蕩無疑會影響到該地區的其他國家。

俄羅斯外交部發表聲明，表示希望「通過對話使哈薩克斯坦局勢迅速正常化」，並強調「這是哈薩克斯坦的內政」。