朝鮮宣稱試射高超音速導彈引發國際安全擔憂的三個看點

41 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 朝鮮宣佈由朝鮮國防科學院新研發的導彈飛行700公里，成功擊中既定目標。

繼中國否認在2021年夏天試射高超音速導彈引發國際關注之後，朝鮮高調宣佈成功試射了高超音速導彈。

朝鮮官方通訊社朝中社報道，朝鮮于2022年1月5日成功試射了一枚高超音速導彈。

報道稱，這枚由朝鮮國防科學院新研發的導彈飛行700公里，成功擊中既定目標。這是朝鮮繼2021年9月28日成功試射一枚「火星-8」型高超音速導彈後，第二次試射高超音速導彈。

朝鮮的本次試射在5日被日本海岸衛隊監測到，之後被韓國國防部門證實。

中國美國反應

中國外交部發言人汪文斌1月6日表示，「希望有關各方著眼半島的和平穩定大局，謹言慎行」。

美國國務院發言人則表示，「我們嚴肅看待朝鮮任何新的軍事能力，並譴責朝鮮繼續測試彈道導彈影響地區和國際社會的穩定。」

美國國務院發言人普萊斯 (Ned Price)說：「這次發射違反了聯合國安理會的多項決議，對朝鮮的鄰國和國際社會構成了威脅。」

朝鮮試射之前，《日本經濟新聞》（Nikkei Asia) 引述消息人士透露，日本防衛省正致力於研究通過電磁加速發射炮彈的軌道炮技術，稱這是「因為日本現在急於應對中國、俄羅斯和朝鮮正在研發的高超音速武器」。

報道還稱，在2022年的財政預算中，日本防衛省已經列出65億日元（約合5600萬美元）的專項撥款用於電磁軌道炮設備的開發。

朝鮮半島局勢

卡內基國際和平基金會的防務專家安吉特·潘達（Ankit Panda） 告訴路透社，朝鮮最新發射的導彈與去年9月測試的高超音速導彈「火星8號」不完全相同，但有類似特徵。

朝鮮這種新導彈在2021年10月平壤的一次國防展覽上首次亮相。

朝鮮測試高超音速導彈之時，正值新冠疫情嚴重影響經濟，糧食供應短缺之際。

在2021年年底，朝鮮領導人金正恩曾承認，朝鮮正面臨一場「大規模的生死鬥爭」，並說促進發展和提高人民的生活水平是2022年的目標之一。

儘管如此，朝鮮沒有跡象顯示武器研發計劃有所放緩，稱這是為了朝鮮的國防需要。

美國一直在呼籲朝鮮放棄其核武器，而拜登總統上任近一年兩國政府之間的關係一直緊張。

高超音速導彈技術競賽？

德國在1930年代研發的兩類導彈技術演變為現在的彈道導彈和巡航導彈。

巡航導彈射程較短，在大氣層內以水平路徑飛行。彈道導彈射程可達數千公里，大部分飛行時間在大氣層之外，接近目標時下落。

現代導彈的飛行速度不僅達到比音速更快的超音速（supersonic），而且可以是五倍於音速的高超音速（hypersonic) ，即每小時飛行6,200公里。

高超音速導彈攻擊目標時，通常以比彈道導彈飛行位置更低，也更具機動靈活性，既能更加凖確擊中目標，也更能避免被敵人髮現。

國際媒體在2021年下半年報道了中國實驗高超音速導彈，但中國外交部發言人否認說，那次試驗是一次例行的航天器試驗，用於驗證航天器可重覆使用技術。

但中國的否認並沒有打消國際間特別是美國的疑慮。

美國參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark A. Milley）將軍2021年10月底表示，中國試驗了高超音速導彈，能躲避美國核防禦系統，對美國而言「非常接近『斯普特尼克時刻』」。

1957年10月4日，蘇聯成功發射人類歷史上第一顆人造地球衛星——斯普特尼克一號衛星，促使美國舉全國之力投入太空技術研發。

目前，俄羅斯、中國和美國是高超音速導彈技術最為先進的國家，日本、印度、澳大利亞、法國、德國等國家正在研發。