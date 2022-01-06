未來戰爭：中國俄羅斯加強結盟 烏克蘭台灣或成熱點

1 小时前

圖像來源，US Air Force 圖像加註文字， 2020年美國在從加州起飛的B-52轟炸機上測試了AGM-183A高超音速導彈

中國和俄羅斯越來越被視為西方的主要安全威脅，而且中俄軍事合作被視為對美國全球軍力的重大挑戰。

BBC安全事務記者加德納（Frank Gardner）最近在關於未來戰爭形式的報道中對西方面臨的安全挑戰做了分析。

他在報道中預測了未來大國之間的戰爭可能會怎樣展開，潛在的熱點可能有哪些？西方能否應對面臨的挑戰？

2021年，英國防務安全政策進行了根本性調整，增加了對數字技術、人工智能和網絡技術的投資。傳統裝備和軍隊數量被削減。

與此同時，俄羅斯部隊在烏克蘭邊界集結，莫斯科要求北約從一些成員國撤走部隊；而中國在台灣問題上越來越高調，甚至表示不惜動用武力完成統一。

小規模的地區性衝突時有發生。埃塞俄比亞正在進行內戰；自2014年爆發的烏克蘭分離主義衝突造成的死亡人數已經超過了14,000人；敘利亞亂局仍在持續；在非洲部分地區，伊斯蘭國組織的活動頻繁。

俄羅斯和中國結盟

最近《華爾街日報》發表分析文章說，俄羅斯和中國的軍事合作成為美國面臨的主要挑戰。

文章指出，俄羅斯總統普京和中國領導人習近平夏天在中國進行了雄心勃勃的聯合演習，俄羅斯和中國在空中、海底和高超音速武器技術方面進行了廣泛的合作。軍事分析家認為，這都表明俄羅斯和中國在加強軍事結盟。

美國官員和軍事專家表示，很難搞清楚目前俄羅斯和中國軍事合作的水平，因為雙方都在嚴格控制有關信息，從外部很難看清他們合作的真相。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯和中國的軍事合作被視為美國面臨的主要挑戰

2019年美國情報界解密的「世界範圍威脅評估」把中國和俄羅斯一起歸為地區威脅，而且說「預計他們（俄羅斯和中國）將聯手對抗美國的目標」。

現在美國國家情報總監辦公室指出，北京和莫斯科目前的結盟程度已經超過了過去60年來的任何時候。

美國智庫海軍研究中心CNA俄羅斯研究部主任科夫曼(Michael Kofman) 說，俄羅斯和中國是不一樣的威脅。但是因為他們合作，所以這兩個威脅是互相聯繫的。

中國和俄羅斯的軍事技術追趕

米歇爾·弗盧努瓦（Michele Flournoy）曾經在克林頓總統和奧巴馬總統任期內在五角大樓擔任過美國戰略的政策主管 。她在BBC的報道中說，過去20年西方聚焦中東使其對手在軍事上完成了大幅度追趕。

她說，「我們正處於一個戰略拐點，美國、英國和我們的盟國正告別過去20年。在那期間（西方）聚焦反恐和打擊反叛，在伊拉克和阿富汗作戰，現在抬起頭一看，意識到正置身於非常嚴峻的大國競爭當中。」

米歇爾·弗盧努瓦說，西方在聚焦廣義中東問題的時候，這些國家一直在學習西方的戰爭方式。他們開始在一系列新技術中進行大量投資。

BBC記者加德納解釋，米歇爾·弗盧努瓦這裏是在指俄羅斯和中國。

英國政府的防務報告也將俄羅斯和中國說成西方「嚴重的威脅」和長期的「戰略對手」。

圖像來源，US Air Force 圖像加註文字， 2017年美國空軍在沃菲爾德空軍國民警衛隊基地進行了網絡作戰演習

未來戰爭「已經在眼前」

未來的大國戰爭會是什麼樣呢？BBC安全事務記者加德納做了分析和預測。

首先他認為，未來的戰爭其實已經成為現實。西方同俄羅斯或中國主要衝突的許多方面其實已經在發展、預演甚至在部署當中。

去年11月16日，俄羅斯進行了太空導彈測試，摧毀了俄羅斯自己的衛星。中國在去年夏天測試了先進的高超音速導彈，該導彈能夠以多倍音速飛行。另外，擾亂性質和毀滅性質的網絡攻擊已經成為經常發生的現象，這種所謂「低限戰爭」已經開始。

米歇爾·弗盧努瓦認為，俄羅斯和中國在西方專注於中東的時候，大幅度投入發展新技術。他們大部分投入集中於網絡技術活動，例如旨在破壞西方社會運作的干擾性攻擊，影響選舉，竊取敏感數據。這些活動都遠未達到戰爭程度，而且肇事者能夠否認參與過許多活動。

網絡和信息技術對抗

如果在烏克蘭的緊張局勢和台海對峙中，西方同俄羅斯、美國和中國的緊張發展成對抗，那麼會出現什麼樣的情況？

在國際戰略問題研究所研究中國國防政策與軍事現代化的研究員梅亞·諾文斯（Meia Nouwens）認為，那將是一種快節奏的變化，而且會嚴重依賴信息領域的活動。

他說，中國人民解放軍已經建立了名為戰略支持部隊的新架構，他們負責太空戰和電子戰，以及網絡活動能力。

簡單地說，那種戰爭就意味著交戰方互相發動大規模網絡攻擊。他們都試圖「致盲」對方的通訊聯繫，包括衛星，甚至會切斷重要的海底電纜。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019年中國在國慶閲兵中展示了高超音速導彈東風-17

倫敦國際戰略問題研究所研究未來戰爭的專家弗朗茨•斯蒂芬•加迪（Franz-Stefan Gady）對BBC記者說，對於身臨其境的普通人來說，那意味著無法使用電話，加油站沒有燃料，食品配送陷入混亂。

戰爭升級和人工智能

最大的軍事風險是計劃外的升級。如果一方的衛星聯繫中斷，在地下指揮所的決策者就無法了解外面的真實情況，那樣就很難定奪下一步如何採取行動。

梅亞·諾文斯認為，在那種情況下，決策者的選擇要麼是「降級」處理，要麼就是「升級」處理，這樣就包含了很大的緊張升級的風險。

在未來戰爭中的另外一個主要因素就是人工智能。人工智能可以大幅度縮短指揮官的決策和反應時間，讓他們能夠更快地處理信息。

米歇爾·弗盧努瓦認為，美國在人工智能方面的質量優於其潛在對手，但是在數量上西方落後於規模龐大的中國人民解放軍。

高超音速導彈

西方落後於俄羅斯和中國的一個領域就是高超音速導彈，即能夠以5-27倍音速飛行，能裝載常規或核彈頭的飛行載具。

俄羅斯宣佈成功測試了「鋯石」高超音速巡航導彈，並且說這種導彈能夠突防世界上現有的任何反導系統。

中國在2019年國慶閲兵中首次亮相了東風-17導彈，該高超音速載具能夠以令敵方難以預測的方式在大氣中變軌飛行，大幅度增加了攔截難度。

圖像來源，US Air Force 圖像加註文字， 2020年美國空軍在加利福尼亞對AGM-183A高超音速導彈進行了測試

而近年來美國在這方面進行的測試進展都不順利。BBC防務記者加德納認為，現在中國擁有了這些高超音速武器，一但台海發生戰端，美國是否參戰，對美國就成了需要三思的問題。

未來5到10年最危險

加德納報道還說，根據2021年英國防務安全政策的調整，英國在削減常規部隊的同時加大對新技術的投入。但是倫敦國際戰略問題研究所的弗朗茨•斯蒂芬•加迪認為新技術投入需要20年後才能見效，而在這之前就會存在令人擔憂的差距。因此今後5-10年可能是西方安全面臨最嚴峻挑戰的階段。

不過米歇爾·弗盧努瓦說，未來並非一團漆黑。她認為西方的出路在於加強同盟友的協商和合作，在正確的領域進行投資。這樣就能有效遏制大國間發生戰爭。