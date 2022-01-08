德約科維奇對新冠疫苗有哪些公開表態

36 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德約科維奇從未公開透露自己是否接種了新冠疫苗

男子網球世界排名第一的選手德約科維奇（Novak Djokovic）因為新冠疫苗豁免問題而陷入爭議，他過去對疫苗有哪些公開表態也格外引起外界好奇。

這位現年34歲的塞爾維亞網球選手迄今沒有公開透露自己是否接種了新冠疫苗，但是他過去曾經清楚表示反對接種新冠疫苗。

2020年4月，早在新冠疫苗出現以前，德約科維奇就表示「他反對接種疫苗」。

後來他澄清自己的立場，表示自己「並不是專家」，會保持「開放心態」，但希望能夠「有權自己決定什麼是對身體最好的選擇。」

在一次臉書直播中，他曾經表示，「不希望被別人強迫接種疫苗」、否則就不能出國或不能參加網球比賽。

他還表示自己「對養生之道非常有興趣，希望能用個人新陳代謝將自己調養成最佳狀態，以抵禦新冠病毒的入侵。」

在德約科維奇的家鄉塞爾維亞，據估計不到一半的人口完整接種新冠疫苗，德約科維奇對新冠疫苗的個人看法受到政府的流行病學專家Predrag Kon的批評，指控他「灌輸錯誤觀念」。

令人質疑

德約科維奇還曾經多次提出令人質疑的科學觀念。

在他的《一發制勝》（Serve to Win）一書中，德約科維奇敘述2010年他和一名營養學家見面的故事，這名營養學家要他用左手拿著一塊麵包，然後把他的右臂向下壓，德約科維奇表示他拿著麵包身體比較沒有力氣，並說這是對麩質過敏的證據。

在一次Instagram直播中，他表示「正念能夠清潔被污染的水」，還說「科學家已經證實水分子能夠對我們情緒做出反應。」

牛津大學實證醫學中心的高級研究員紐南（David Nunan）表示，「從概率來看這樣的說法非常不可能成真，至少在目前的科學理論和實務上是說不通的。」

在新冠疫情初期，德約科維奇的妻子在Instagram上也發表過5G的陰謀論，她的帖子被Instagram加注錯誤信息的標籤。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德約科維奇共贏得20次大滿貫冠軍

爭議人物

男子網球世界排名第一的德約科維奇一共贏得20次男子大滿貫冠軍，他的傑出成就令人佩服，但他同時也是最有爭議的體育明星之一。

2019年的溫網男單決賽上，德約科維奇對陣瑞士的費德勒，在場觀眾卻一面倒支持費德勒，對塞爾維亞網球巨星報以噓聲。最後德約科維奇扭轉逆勢贏得決賽，許多球評紛紛呼籲球迷對他給予尊重。

一些人批評德約科維奇經常在場上表現不佳的時候暴怒，猛摔球拍，甚至將球打向場邊擊傷司線員被判取消資格，還和裁判大聲爭執，這與費德勒或納達爾等對手的冷靜舉止和風度明顯對比。

另外，德約科維奇還多次被對手指責在比賽中誇大受傷或病痛，還有對手錶示如果他真的比賽期間肚子痛就應該退出。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 反疫苗活動人士拿標語支持德約科維奇

反疫苗活動

雖然德約科維奇的粉絲和塞爾維亞的政治人物對他做出聲援，但他入境澳大利亞的簽證因疫苗豁免問題而被取消引起的爭議，再次將反對疫苗活動搬上台面，不過，德約科維奇從未明確支持反對疫苗活動。

在反對疫苗的Telegram網絡群組上，德約科維奇被形容為英雄，自由選擇權利的象徵，推特上也有許多用戶利用主題標籤聲援德約科維奇，並呼籲抵制澳網公開賽。