中國外長王毅東非之行：厄立特里亞與北京的特殊關係

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圖像來源，Xinhua News Agency 圖像加註文字， 厄立特里亞總統伊薩亞斯會見中國外長王毅。

非洲厄立特里亞是個什麼樣的國家？中國外長王毅訪問為何引起國際關注？

新年伊始，中國外長王毅開啟東非之行，第一個目的地就是厄立特里亞。這是王毅2021年11月底參加達喀爾中非合作論壇後一個多月內第二次訪問非洲。

中國外交部發言人汪文斌6日稱，中國外長年初首訪前往非洲是中國外交持續32年的「優良傳統」，彰顯了中非團結合作，也表明中國外交始終站在發展中國家一邊。

發言人還說，王毅首站選擇厄立特里亞「充分體現了中國對中厄關係和兩國傳統友誼的重視」。

國際媒體關注的一個角度是：王毅始此行是在美國國務卿布林肯2021年11月訪問非洲後展開，而布林肯當時訪問非洲的部分目的是對抗中國在非洲大陸日益增長的影響力。

中國早已取代美國成為非洲最大貿易伙伴多年。

近十多年來，中國在東非地區已經擁有巨大的利益，開展了高速鐵路、高速公路、發電廠等一帶一路大型基礎設施項目。

而中國在非洲之角的利益日漸增多，並開始認識到這個輻射中東和北非地區安全穩定的重要性。2017年，中國在厄立特里亞南鄰國家吉布提建立了首個海外軍事基地。

非洲之角

厄立特里亞位於東非及非洲之角最北部，南鄰埃塞俄比亞，西靠蘇丹，東南與吉布提接壤，東北隔紅海與也門和沙特阿拉伯相望，扼紅海進出印度洋的門戶，地理位置十分重要。

該國歷史上曾被土耳其帝國和意大利殖民，二戰後英國託管，1950年聯合國決議使其與埃塞俄比亞組織聯邦。

1991年，主張厄立特里亞獨立的厄立特里亞人民陣線與埃塞俄比亞人民陣線聯合作戰，推翻埃塞俄比亞門格斯圖政權，隨即同埃塞過渡政府達成協議，通過舉行全民公決，決定厄的獨立問題。

1993年厄舉行全民公決，絶對多數贊成，厄立特里亞正式宣告獨立。隨後厄立特里亞與一百多國建交，並成為聯合國、非盟、東南非共同市場和阿拉伯聯盟等國際組織成員或觀察員。

厄立特里亞與鄰國埃塞俄比亞又因為邊境爭議於1998年爆發了長達兩年的戰爭，導致10萬人死亡。最終，兩國在沙特和阿聯酋的調停下於2018年簽署和平協議，並實現了關係正常化。

目前，厄立特里亞仍是世界最不發達國家之一。它2000年成為非洲最後一個有互聯網接入的國家。

厄立特里亞基礎設施建設落後，但自然資源豐富。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 厄立特里亞仍是世界最不發達地區之一，至今仍可見到上世紀90年代戰爭殘骸。

"非洲的朝鮮"

厄立特里亞獨立後一度與美國關係密切。但2002年雙方因美國希望在厄立特里亞設軍事基地產生嚴重分歧。

之後，厄立特里亞在民主、人權、反恐等一系列問題上受到美國和西方社會的批評和制裁。美國一直指責厄立特里亞支持在索馬里的恐怖活動。

厄立特里亞國內實行一黨專政，被國際批評人士稱為"非洲的朝鮮"。

因為2018年之後厄立特里亞與埃塞俄比亞密切的關係，厄立特里亞也介入了埃塞俄比亞北部提格雷的內戰。美國於2021年底對厄立特里亞軍隊、一些實體及個人都實施了制裁。

歐盟去年也根據「歐盟全球人權制裁制度」對來自厄立特里亞的個人和實體實施制裁。

與中國關係

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 浙江師範大學非洲研究院的和丹博士談西方有人批評中國在非洲搞「殖民主義」。

1993年厄立特里亞獨立時中國即與該國建交，兩國關係逐漸發展。特別是近年來，經濟關係發展迅速。

與埃塞俄比亞一樣，厄立特里亞獨立前後就受到中國很大影響。

自1997年就擔任厄立特里亞總統的伊薩亞斯曾經在中國留學。2021年11月，厄立特里亞加入了中國一帶一路戰略，成為中國在非洲的重要戰略伙伴，兩國宣佈將展開在基礎設施、礦產資源、農業、人力資源等各領域合作。

厄立特里亞外交主張原則基本與中國一致：對外政策宣稱和平、不結盟、睦鄰友好，主張和平共處五項原則等。王毅訪問厄立特里亞受到厄立特里亞總統伊薩亞斯和該國外長奧斯曼會晤時，都強調反對霸權主義、反對大國干涉等。

國際媒體注意到，王毅這次訪問厄立特里亞時表示，北京反對以民主和人權為借口對其他國家的內部事務進行霸權主義干涉。分析說，中國借此不點名批評美國對厄立特里亞實施單方面制裁是對厄立特里亞內政的干涉。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2016年，中國建成的連接厄立特里亞南方國家埃塞俄比亞和吉布提兩國首都的非洲第一條電氣化鐵路亞吉鐵路通車，並與2018年投入商業運營。

中國非洲之角新特使

中國外長一直有新年初首訪非洲的傳統，王毅2022年初將首個出訪國定為厄立特里亞，隨後訪問了肯尼亞、科摩羅。

王毅在訪問肯尼亞時表示，非洲之角地理位置獨特、發展潛力巨大，但近年來熱點地區持續升溫，地區衝突不斷，時而爆發衝突對抗。他說，這種現象再也不能持續下去了。

王毅宣佈，為支持非洲之角實現長遠和平繁榮，中國將任命外交部非洲之角事務特使，為這一目標提供必要支持。

中國在非洲之角的戰略利益不斷擴大。2016年，中國建成的連接厄立特里亞南方國家埃塞俄比亞和吉布提兩國首都的非洲第一條電氣化鐵路亞吉鐵路通車，並與2018年投入商業運營。