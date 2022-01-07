哈薩克斯坦騷亂：鎮壓持續 俄羅斯軍隊進入

2022年1月7日早上7点49分 最近更新： 19 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿拉木圖街上的安全部隊

哈薩克斯坦當局對反政府抗議活動進行暴力鎮壓之時，俄羅斯領導的一支部隊應這個威權國家總統的要求，抵達哈薩克斯坦。

在燃油價格上漲引發數日動亂後，機關槍的槍聲在哈薩克斯坦最大的城市阿拉木圖迴蕩。

哈薩克斯坦內政部表示，在燃料價格上漲引發的騷亂中，有26名「武裝罪犯」已被「清算」，18名安保人員喪生。

在最大城市阿拉木圖的一名BBC記者周四（1月6日）分享了夜間猛烈炮火的視頻。

聯合國、美國、英國和法國呼籲各方避免暴力。

哈薩克斯坦互聯網已封鎖，很難獲得獨立信息。該國內政部表示，已有超過3000人被捕。據當地媒體報道，全國已設立70個檢查站。

哈薩克斯坦總統指責在國外受訓的「恐怖分子」，但未提供證據。

哈薩克斯坦總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）星期三在國家電視台發表講話，呼籲俄羅斯領導的集體安全條約組織（Collective Security Treaty Organisation）支持鎮壓抗議。該組織包括俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯、塔吉克斯坦和亞美尼亞。

據報道，被派往哈薩克斯坦的海外部隊大約有2500名士兵。集體安全條約組織稱，這支部隊是一支維和部隊，將保護國家和軍事設施。據俄羅斯新聞通訊社報道，他們將在俄羅斯停留幾天或幾周。

美國國務院表示，正密切關注俄羅斯軍隊的部署情況。一位發言人說：「坦率地說，美國和全球都將關注任何侵犯人權的行為。」

「我們還將密切關注任何可能引發佔領哈薩克斯坦機構的行動。」

官員稱，大約18名安全部隊成員在阿拉木圖死亡。警方表示，他們在夜間殺死了數十名被稱為「暴徒」的人。

58歲的建築工人蘇裏（Saule）參加了抗議活動，她告訴法新社，她看到安全部隊向示威者開火。

「我們看到有人死亡，"她說。「當時約有10人被殺。」

騷亂始於周日，當時液化石油氣價格翻了一番，許多哈薩克斯坦人用它給汽車加油。抗議者走上街頭抗議。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 哈薩克斯坦多日示威 混亂持續擴散

哈薩克斯坦政府周四表示，燃油價格上限將恢復6個月。但這一決定未能結束抗議活動，抗議活動已經擴大到包含其他政治上的不滿。

哈薩克斯坦經常被描述為威權國家，大多數選舉都是由執政黨以接近100%的選票贏得的。沒有實際的政治反對派。

周四，阿拉木圖的總統官邸和市長辦公室都燃起了大火。軍方現在已經重新控制了被抗議者佔領的主要機場。

哈薩克斯坦衛生部說，約有1000人在騷亂中受傷。

周三，托卡耶夫總統解散內閣，以阻止示威活動，然後發生了流血事件。他還解除了前任總統努爾蘇丹·納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的職務，納扎爾巴耶夫卸任總統後一直負責國家安全事務。

被燒燬的建築物和長長的隊伍

BBC記者阿卜杜賈里爾·阿貝德拉蘇洛夫（Abdujalil Abdurasulov）發自阿拉木圖

熙熙攘攘的阿拉木圖廣場已變成了衝突地帶，到處都是被燒燬的建築物和車輛。許多人害怕外出，尤其是在晚上，因為衝突仍在繼續。槍聲和爆炸聲提醒人們，離開家是多麼危險。

在阿拉木圖附近，當地的治安維持團體封鎖了他們村莊的入口，防止搶劫。檢查站和臨時路障封鎖了城市入口，所以人們通過狹窄的街道進出阿拉木圖。

加油站前排起了長隊。居民們很難買到食物，因為購物中心、超市、咖啡館和餐館都關閉了，只有小商店還在營業。網絡封鎖還在繼續，所以人們不能取款，也不能給手機充值。

哈薩克斯坦新聞概要

在哪裏？哈薩克斯坦北部與俄羅斯接壤，東部與中國接壤。它是一個幅員遼闊的國家，面積相當於西歐，使中亞其他前蘇聯國家相形見絀。

為什麼它很重要？它擁有豐富的礦產資源，石油儲量佔全球總量3%，以及重要的煤炭和天然氣行業。作為一個俄羅斯少數民族居多的穆斯林共和國，它基本沒有中亞其他地區的國內衝突。