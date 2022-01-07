美國國會騷亂一週年：拜登稱暴亂者「將匕首架在美國的咽喉」

19 分钟前

圖像來源，Getty Images

美國國會大廈騷亂事件一週年之際，美國總統拜登（Joe Biden）猛烈批評前總統特朗普（Donald Trump）

在一場電視演講當中，拜登指控他的前任散佈「謊言之網（a web of lies）」，從而導致了暴民對國會大廈的攻擊行動。

特朗普的支持者在2021年1月6日大規模闖入國會大廈，當時國會正在進行會議，確認拜登的總統選舉勝選。

多名美國政界人士在暴民的衝擊下須躲藏起來的現場畫面實錄，令舉世震驚。

事件前不久，特朗普在白宮外的一場集會上曾鼓吹示威者「和平地」遊行到國會，但是他同樣鼓勵他們「鬥爭」，並且在自己剛剛選舉落敗後以缺乏根據的大規模選舉舞弊指控來煽動人群。

在拜登周四的演講後不久，特朗普發佈了一份措施激烈的聲明，攻擊他的繼任人。在聲明中，他批評拜登「失敗」，並再次重提有關選舉的虛假指控。

在美國國會中佔多數議席的民主黨人計劃了一系列活動，來標記這場衝擊事件的一週年——包括在國會大廈外舉行一場燭光守夜集會。

很多人都談論了他們在那一天的經歷，包括如何尋找藏身之處，與年輕的工作人員一起躲開騷亂者。

一個眾議院委員會正在進行一項調查，目前調查人員已經拘捕725名與騷亂有關的嫌疑人。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 暴徒舉著美國國旗衝進美國國會大廈。

「架在美國民主咽喉前的匕首」

在周四的演講中，拜登遣責衝擊國會者和特朗普本人，使用了至目前為止有關國會騷亂事件和前任總統的最激烈措辭。

「那些衝擊國會的人和那些煽動這場事件的人，是將一把匕首架在了美國和美國民主制度的咽喉前，」拜登在國會大廈的國家雕像廳裏說道。這是一年前騷亂參與者闖入的其中一個地方。

「他們來到這裏是帶著憤怒，不是為了服務於美國，而是為了服務一個人。」

「美利堅合眾國的前任總統編造並散佈了關於2020年大選的謊言之網……對他而言，他受傷的自尊比我們的民主制度或者我們的憲法更重要。」

美國總統還警告說，對於美國民主的威脅「並沒有減退」。

圖像來源，Win McNamee / Getty Images 圖像加註文字， 2021年1月6日，一群支持特朗普的暴徒在參議院外與美國國會警察對峙。

當天稍後，眾議院議長南茜·佩洛西（Nancy Pelosi）在議事廳內主持了一段靜默儀式。她讚揚警察保護了議員和其他在騷亂過程中躲藏起來的人士。

「這些叛亂者的目標不僅是大樓，他們攻擊的是民主制度本身，」她說。

一些共和黨人則沒有參加這一天的紀念集會。共和黨的參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）率領一個代表團在喬治亞州亞特蘭大市出席了一名前參議員的葬禮。

與此同時，佛羅里達州國會議員馬特·蓋茨（Matt Gaetz）與喬治亞州議員馬喬麗·泰勒·格林（Marjorie Taylor Greene）——二人均是眾議院內親特朗普的激進派成員——在國會舉行了一場記者會，並將此標籤為對當天事件的「共和黨回應」。

他們再度提出缺乏根據的說法，稱當日的攻擊事件是由聯邦探員驅動的。

在當日試圖衝擊眾議院而被警察開槍打中之後身亡的美國前空軍成員阿什莉·巴比特（Ashli Babblit），其母親在國會外作了發言。

「她是一名愛國者。她成年後的整個人生都在為這個國家服務，」米琪·維特霍夫特（Micki Witthoeft）接受位於阿拉巴馬州的美國右翼廣播網（Right Side Broadcasting Network）訪問時說。

共和黨參議員琳賽·格拉姆（Lindsey Graham）在推特（Twitter）上指控拜登是「厚顏無恥地」將1月6日的騷亂政治化。

圖像來源，SAUL LOEB / AFP 圖像加註文字， 2021年1月6日，特朗普的支持者理查德·巴內特坐在眾議院議長南希·佩洛西的辦公室內，在華盛頓特區的美國國會大廈內抗議。

分析：口風轉向了？

——BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

去年1月，喬·拜登在美國國會大廈外發表了就職演說，當時的焦點是複元和團結。

現在，將近一年後再度站在大樓的中心——而此時這個國家明確還是一如既往地撕裂——拜登將團結性的措辭擱置一旁，而將矛頭直指唐納德·特朗普和他的支持者。

這是自2020年總統選戰以來針對前任總統的一些最尖銳的言辭，拜登遣責特朗普持續試圖質疑選舉的合法性。

不僅如此，他炮轟繼續支持前任總統的共和黨人，並表揚全國實施選舉改革的努力，以對抗他所指的由特朗普支持削弱投票權利的企圖。

這是美國的選舉年，國會和幾個關鍵州份的控制權懸而未決。