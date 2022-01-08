西安封城、奧密克戎變種持續席捲全球、美國國會騷亂一週年以及本周更多重要故事

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 西北工業大學校園內的核酸檢測點

2022年的第一周，中國西安封城防疫已超過半個月，在嚴格的封鎖措施之下出現的各種問題引發民眾不滿；另一方面，全國多國亦繼續受到新冠病毒變種奧密克戎的威脅，美國單日新增破百萬，英、法、印度等國病例也在激增；立陶宛總統塔納斯·瑙塞達表示，以「台灣」之名開設代表處是一個錯誤；中國經濟在收支兩方面壓力加大，地方政府財政困境頻現，2022年的前景充滿未知；美國國會騷亂一週年之際，眾議院特別委員會仍在通過調查尋求填補回答一些重要問題，其中五個問題最為關鍵。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者關注，我們帶你一一回顧。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 自12月9日至今，西安市已報告有超過1600宗確診，是中國最新一波疫情的中心。

中國西安市在最新一輪新冠疫情爆發下採取的一些緊急強制措施引發民眾的不滿，亦令這個總人口近1300萬的城市的防疫狀況持續成為關注焦點。

西安市是中國大陸目前新一波疫情的中心，而當局已經採取了相當激進的措施。

已經封城兩個星期的陝西省會仍然持續出現各種與防疫措施相關的問題，包括受隔離民眾糧食供應不足、檢疫人員與民眾衝突等事件。

周二（1月4日），在西安全市開始新一輪核酸檢測之際，官方的疫情防控大數據手機軟件「西安一碼通」據報因流量過大而崩潰，民眾的疫情防控碼無法顯示，是最近十幾天內的第二次。

該市自12月23日開始實施封城，全市小區（村）、單位實行封閉式管理，但是連續超過一周單日新增本土確診病例破百，直至1月2日才略有下降。

在社交媒體上，不少西安居民發表評論批評當局，稱仍然不知道西安疫情是「怎麼爆發的」，「傳播鏈到現在都沒搞清楚」。

之前疫情最嚴重的雁塔區區委書記和區長雙雙遭免職。

在嚴格的封鎖措施之下，多名孕婦或危重病人在社交媒體上抱怨他們遭到醫院拒收的經歷，這在中國引起民憤。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 奧密克戎變種病毒佔美國病例近三分之二。

新冠疫情已經爆發兩年，但目前變種病毒奧密克戎（Omicron）仍在持續擴散。美國周一（1月3日）報告了創紀錄的超100萬新增病例。英國、法國和印度等國的病例也在不斷增長。

面對病例激增，英國首相約翰遜表示，不會在英國實施嚴格的封鎖措施。法國總統馬克龍則警告，他打算讓未接種新冠疫苗的法國人的生活變得困難。

美國新冠病毒新確診病例超過100萬例，官員警告稱，奧密克戎病毒快速傳播的激增高峰將到來。

英國的新冠確診病例也在不斷增長。英國首相約翰遜（Boris Johnson)）周二表示，因為奧密克戎變種病毒，英國新冠病毒確診病例再次創下歷史新高，英國可以在不關閉經濟的情況下承受病例激增。

周二(1月4日），法國單日報告新增271686例新冠病例，這是法國自疫情以來記錄的最高單日感染人數。法國總統馬克龍警告，他打算讓未接種新冠疫苗的法國人的生活變得困難。

印度最大的城市、首都德里和金融中心孟買病例激增，該國迎來第三波疫情。

印度周三報告了58097宗病例，一周內增加了6倍。專家稱，這是由奧密克戎變種引發的。其中近三分之一的感染者來自德里和孟買。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 立陶宛總統瑙塞達

立陶宛總統塔納斯·瑙塞達（Gitanas Nauseda）周二表示，以「台灣」之名開設代表處是一個錯誤。此話一出，就令這個不足300萬人的波羅的海小國再次躍上兩岸爭端的風口浪尖。

中國媒體幾乎清一色地以「立陶宛總統認錯」為題，強調立陶宛承認犯下錯誤。中國外交部發言人汪文斌5日表示，「認識到錯誤是正確的一步，但更重要的是採取行動，糾正製造『一中一台』的錯誤行徑，回到一個中國原則的軌道。」

立陶宛去年批准以「台灣」之名在首都維爾紐斯設立代表處，打破了許多地方以「台北」之名設立相關代表處的慣常做法。瑙塞達總統的話看似為立台關係帶來轉折，但分析認為，這番言辭只不過反映了該國政界內部的摩擦，而立陶宛總體對台政策並未改變。

歐洲議會前政治顧問、目前在台灣從事歐台關係研究的馮儒莎博士（Zsuzsa Anna Ferenczy）對BBC中文說，「（立陶宛）在國內和外交政策上的內部摩擦仍將持續，但在繼續擴大與台灣的務實合作上，瑙塞達總統和政府之間沒有根本分歧。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 立陶宛堅信允許設立「台灣代表處」並未違反任何外交協議。

圖像來源，Getty Images

2021年剛剛過去，中國不少地方政府曝出財政困難——鶴崗市宣佈實施財政重整；霸州市因為財政困難違規亂罰款、亂收費；甚至經濟發達的廣東、浙江、浙江等省出現公務員工資縮減、緩發補貼等情況。

中國經濟高速發展，地方政府大力投資基建，累積了高額的債務，其中不少屬于城投債這樣的隱形負債。

為了去除這一隱疾，中國政府開啟了去槓桿計劃，以期逐漸緩解債務壓力。但是在新冠疫情的衝擊下，經濟下行壓力不斷加大，政府不但要加大財政投入穩住經濟增長，同時中國打擊房地產行業，使地方政府重要"賣地"收入大受影響。

收支兩方面壓力加大，地方政府財政困境頻現。更重要的是，2022年困境會解除還是加劇？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普支持者圍攻國會大廈。

一年前，美國總統特朗普的支持者衝進首都華盛頓的國會大廈，試圖阻止國會認證拜登在選舉中的勝利。

那天之前和那天之內究竟發生了什麼？美國眾議院設立了一個特別委員會，重點就是全面、詳細地了解事發經過。