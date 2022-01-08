哈薩克斯坦騷亂：總統下令不用預警就可開槍

19 分钟前

圖像來源，Russian Defence Ministry 圖像加註文字， 俄羅斯稱暫時有2500名士兵在哈薩克斯坦。

哈薩克斯坦大規模抗議活動仍在繼續，其領導人授權安全部隊「不用預警就可開槍」。美國國務卿布林肯則發聲質疑，哈薩克斯坦尋求俄羅斯軍事援助。

「不用預警就可以開槍」

哈薩克斯坦反政府抗議遭到暴力鎮壓，哈薩克斯坦領導人說，他命令安全部隊「不用預警就可以開槍」。

哈薩克斯坦總統托卡耶夫還表示，「兩萬名強盜」襲擊了該國主要城市阿拉木圖。阿拉木圖是燃油價格上漲引發抗議活動的中心。

他指責在國外受訓的「恐怖分子」，但沒有提供證據。

哈薩克斯坦內政部說，到目前為止，已有26名「武裝罪犯」和18名安全官員在騷亂中喪生。

托卡耶夫在電視講話中駁斥了與抗議者舉行會談的呼籲，稱其為「無稽之談」，並說：「我們能與罪犯和殺人犯舉行什麼樣的會談?」

「我們必須對付全副武裝、凖備充分的土匪，不管是本地的還是國外的。更凖確地說，是恐怖分子。所以我們必須摧毀他們，這很快就會完成。」

反對派組織駁斥了當局關於恐怖主義的指控。

托卡耶夫還表示，應他的請求，俄羅斯和鄰國派遣的維和部隊已經抵達該國，暫時停留在那裏以確保安全。

美國務卿質疑

美國國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）發聲質疑，哈薩克斯坦尋求俄羅斯軍事援助以應對持續暴力騷亂。

哈薩克斯坦燃油價格上漲引發抗議活動，數十人喪生。但布林肯表示，美國相信哈薩克斯坦政府能夠自行應對抗議活動。

他對記者表示，目前還不清楚為什麼會進行這樣的部署。

俄羅斯領導的部隊大約有2500人，第一批已經抵達哈薩克斯坦。

莫斯科的官員強調，俄羅斯部署集體安全條約組織下的軍隊是暫時的。集體安全條約組織是五個前蘇聯加盟共和國和俄羅斯組成的歐亞軍事聯盟。

抗議者衝進哈薩克斯坦阿拉木圖市長辦公室，並衝入該市機場後，總統托卡耶夫提出了援助請求。

但布林肯在美國國務院新聞發佈會上向記者們發表講話時警告：「近代歷史的一個教訓是，一旦俄羅斯人進入你家，有時就很難讓他們離開。」

「在我看來，哈薩克斯坦當局和政府肯定有能力適當處理抗議活動，既要尊重抗議者的權利，又要維護法律和秩序。」布林肯說。

「所以不清楚他們為什麼會覺得需要任何外部援助。所以我們正在努力了解更多。」

一些俄羅斯傘兵部隊已經抵達哈薩克斯坦，並於周五協助哈薩克斯坦軍隊從抗議者手中奪回機場。

同時，哈薩克軍隊採取堅定行動，重新控制阿拉木圖。周四，當地媒體發佈了政府軍向抗議者開火的視頻。

當地人怎麼看？

BBC記者阿卜杜賈里爾·阿貝德拉蘇洛夫（Abdujalil Abdurasulov）發自阿拉木圖

哈薩克斯坦最大的城市阿拉木圖看起來就像末日電影。

周五清晨開車轉轉，空氣中仍然彌漫著汽車燒焦的味道。周圍幾乎沒有人，許多人太害怕了，不敢上街。

軍隊和警察封鎖了該市的主要地點，這座城市是全國反對政府抗議活動的中心。

當我們接近主要廣場上的士兵，他們對我們大喊，並向空中鳴槍示警，警告我們不要靠近。

我採訪過的幾位居民都感到震驚和憤怒。這些抗議活動在哈薩克斯坦是前所未有的，這裏的許多人都很驚訝，抗議能如此迅速地蔓延並變得暴力。

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與我交談的一些人很高興看到俄羅斯和其他鄰國的軍隊抵達，希望他們能恢復秩序。

一名女士告訴我，政府從一開始就應更堅定。

「如果他們一開始就使用武力，這次騷亂就不會發生了，」她說，「也許他們擔心被譴責，擔心他們使用了武器，但你現在看到了這種做法導致了什麼。」

但在對暴力的憤怒中，也有對抗議者的同情。許多示威者來自農村地區，那裏工資低，生活艱難。