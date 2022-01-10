德約科維奇：澳大利亞簽證撤銷案上訴成功，將出戰澳網

2022年1月10日早上7点01分 最近更新： 52 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德約科維奇的支持者曾在法庭外發起抗議。

備受爭議的諾瓦克·德約科維奇（Novak Djokovic，祖高域）在澳大利亞入境簽證被撤銷一案，在周一（1月10日）上訴成功，網壇頭號男子選手將出戰澳網。

法官質疑澳大利亞邊防局（Australian Border Force）撤銷德約科維奇入境簽證的合理性，並反問政府律師：德約科維奇「還有什麼可以做的」。

法官下令立即適當這名男單世界排名第一的網球選手，並要求政府支付他因此支出的費用。

不過，在這一判決作出後，政府律師克里斯托弗·特蘭（Christopher Tran）表示，澳大利亞移民部長霍克（Alex Hawke）仍然可能以新的理由撤銷德約科維奇的簽證。根據澳洲移民法律，移民部長有權以任何理由取消簽證。如果最終部長作出這一決定，德約科維奇將被禁止入境三年。

34歲的塞爾維亞球手在上周飛抵墨爾本，凖備爭取衛冕澳網冠軍，但在機場被邊防人員截下，對其入境簽證提出質疑，其後撤銷其簽證。

事件在過去一周持續引發有關澳大利亞新冠防疫措施和豁免制度是否一視同仁的爭議，澳大利亞政府曾就事件表態稱「沒有人能凌駕法律之上」。

圖像來源，PA WIRE 圖像加註文字， 德約科維奇在相信自己獲得疫苗豁免權之後，入境澳大利亞時被截。

「明顯不公」

當地時間周一早上開始的聆訊上，法官安東尼·凱利（Anthony Kelly）表示，這名網球巨星似乎在抵達澳大利亞之前已經獲得必要的旅遊禁令豁免權。

凱利要求政府律師解答，德約科維奇還有什麼沒有做到位，並且對邊境人員對待這名球星的方式提出質疑。

德約科維奇的律師辯稱，這名20次大滿貫得主抵達澳洲邊境時，認為他已經獲得有效的豁免權，可以無須遵照入境者必須完成新冠疫苗接種的規定。

律師尼克·伍德（Nick Wood）向法庭表示，該豁免權是在他較早前感染過新冠病毒之後，由兩個獨立的醫療委員會授予，而他已經將所有的醫療證據交給相關人員。

「他已經做了一切能做的事情。他做了澳大利亞網球協會（Tennis Australia）所要求的一切配合。」

凱利法官似乎同意伍德律師的解釋，並且向政府律師表示，他對於目前為止所聽到的一切感到不安。

「這個人還有什麼可以做的？」法官問。

德約科維奇的律師還表示，澳大利亞邊防局人員對待這名運動員的方式是「明顯不公」。

在機場受到邊防工作人員的阻截後，德約科維奇要求等到第二天早上，聽取團隊意見之後再決定是否離境。這一請求最初被工作人員接納。

然後他入睡休息，但是在大約凌晨6時被工作人員叫醒。據稱，工作人員向他施壓，要求作出回應，「因為立即做出決定對他比較好」。

法官同意，這種施壓方式不公平，並且會成為德約科維奇得以贏得官司的法律理由。

凱利法官指，假如有關當局遵守原本協商的時間表，德約科維奇本應有時間遞交材料，解釋他的簽證為什麼不應該被撤銷。

「我們都奉行同一套規則，」凱利法官說，「換句話說：這些規則沒有得到遵守。」

政府律師克里斯托弗·特蘭（Christopher Tran）表示，德約科維奇近期感染新冠，並不足以令他有獲得入境禁令豁免的資格。他否認撤銷簽證的決定有任何不公或者不合理。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 德約科維奇的支持者在外界稱他被扣留的墨爾本酒店門外表達支持

事件背景

澳大利亞民眾此前對於德約科維奇獲得豁免的消息表示憤怒，從而導致總理莫里森（Scott Morrison）改變立場。

德約科維奇過去曾表達過反疫苗的立場，在新冠疫情全球大流行期間成為一個公眾形象兩極化的人物。2020年，他與另一名球員在一場商業表演賽上感染新冠病毒，之後他就事件道歉。

與此同時，澳大利亞當地民眾經歷多個月的封鎖限制令，大多數人遵循政府指令接種疫苗，超過90%的成年人口已經接種兩劑疫苗。

但是該國仍然受困於又一波新冠疫情，單日新增確診病例數以萬計，令醫療系統和營商環境備受壓力，公眾焦慮情緒很高。

一開始，莫里森曾表示，他對維多利亞州給予德約科維奇以及其他網球員醫療豁免的決定表示接受。

但是在公眾壓力下，他在上周三（1月5日）反口，警告德約科維奇若不能提供合適的醫療證據，將會被驅逐離境。

一些人指責莫里森將這一問題政治化，而總理在新一輪新冠疫情下備受壓力，且還將迎來五月份的選舉。

澳大利亞網球協會根據維多利亞州的政策，給予德約科維奇醫療豁免權，而首都堪培拉則沒有實施同樣的政策。

於是此前對於德約科維奇簽證的撤銷，實際上是澳大利亞聯邦政府否決了維州給予的豁免權政策，因為澳大利亞憲法規定，邊境控制權屬於堪培拉，不屬於州政府。

在德約科維奇被扣留等候上訴期間，他的祖國塞爾維亞很多人向這名他們的全國偶像表示支持。塞爾維亞總統亞歷山大·武契奇（Aleksander Vucic）指責澳大利亞當局「騷擾」德約科維奇，堪培拉方面否認這一說法。