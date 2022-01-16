冷戰期間美國和蘇聯合作圍剿天花的歷史與啟示

55 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 成立於二戰之後的世界衛生組織在冷戰期間是美國主導的國際機構，蘇聯於1948年宣佈退出。

競爭與對抗中的超級大國是否有聯手應對疫情的可能？

過去兩年，新冠疫情肆虐全世界，造成近550萬人死亡，3億多人感染，對全球經濟造成巨大破壞之後，除了世界衛生組織進展艱難的疫苗分享計劃COVAX之外，國際社會沒有明確的合作抗疫的計劃和行動。

當今世界的兩大強國——美國和中國，從病毒出現開始至今，雖然在疫情問題上少了些對立多了些合作的表態，卻仍然缺乏實際的行動。

但是超級大國拋開政治立場、攜手應對傳染疾病卻是有先例可循的。

冷戰期間的兩個超級大國美國與蘇聯就曾合作，成功消滅了一種流行了數千年的傳染病——天花。

天花疫病

天花對很多人來說，是一種聞所未聞的疾病。但是天花曾經困擾人類數千年之久，是最先嚴重危害人類健康的烈性傳染病，也是迄今唯一通過全球疫苗接種運動而根除的人類疾病。這一成果一直是醫學科學的重大勝利。

這種由天花病毒引起的傳染性疾病，其症狀是在全身長出皮疹，每10個感染者中就有3人死亡。那些倖存下來的人也往往殘疾、失明或毀容。而病毒傳播的方式是接觸病人或接觸感染的衣物、牀單等。雖然對病毒最初的起源並不明確，但是有證據表明天花在公元前3世紀已經出現在古埃及。

最早對於天花的文字描述來自公元4世紀的中國。天花曾經在日本和朝鮮半島肆虐多年多次，尤其是在公元735-737年間，天花在日本大爆發，死亡人數據信達到了人口的三分之一。

直到19世紀，天花被認為比其他任何一種傳染病，甚至鼠疫和霍亂造成的死亡人數都多。

圖像來源，Library of Congress 圖像加註文字， 1806年5月15日，美國總統傑弗遜致信英國醫生詹納：「未來各個國家只有從歷史中，才知道天花這種可怕的疾病曾經存在。」

1796年，英國鄉村醫生愛德華·詹納（Edward Jenner）發現擠奶女工的手有時會感染牛痘病毒，這種局部感染可以保護她們不患天花。

這一發現對現代天花疫苗發展作出了巨大貢獻，標誌著疫苗接種時代的開始。

牛痘的拉丁文名字為「variolae vaccinae」，也就是現在「疫苗」（vaccine）一詞的來源。

冷戰中提議合作

1958年5月，蘇聯科學院院士兼蘇聯衛生部副部長維克特·日丹諾夫博士（Viktor Zhadanov）前往美國明尼蘇達州參加世界衛生組織年會——世界衛生大會（World Health Assembly）。

這是自蘇聯領導人赫魯曉夫1956年出台與西方「和平共處」新政策後，蘇聯代表團第一次參加國際衛生組織召開的大會。

當時蘇聯領導的東歐集團與美國領導的西方陣營自二戰後開始的冷戰已經持續了十年之久。世界衛生組織於1948年成立後不久，蘇聯就以抗議世衛組織未能向東歐國家提供足夠資源為理由宣佈退出。

正是在這樣的政治對立氣氛中，日丹諾夫在美國號召：世界衛生組織應該把在全球根除天花列為首要的項目之一。

他指出，蘇聯和其他已經沒有天花感染的國家仍然經常受到從海外輸入的天花病毒的困擾，這使得所有國家為防疫不得不繼續在各國範圍推行代價高昂的天花疫苗接種工作。他指出，既然蘇聯早在1930年代就能在各地區參差條件中利用疫苗控制住天花的傳播，同樣的疫苗抗疫經驗應該可以在全世界各地複製。

他提議：世界衛生組織聯手在全世界範圍解決這一問題。

美蘇對抗與政治考量

蘇聯方面提出的這一建議，雖然原則上得到世界衛生組織的支持，但在實際工作中卻並沒有太多的響應。

美國哈佛大學歷史教授艾瑞茲·曼內拉（Erez Manela)在「敘事中的天花：將疾病控制寫入冷戰歷史」一文中寫道：「意料之中的是，世界衛生組織最重要的『股東』，美國，並沒有為之表現出太多興趣。」

當年世界衛生組織的頭等大事是根除瘧疾，幾乎所有資金都投入到世界範圍的瘧疾防疫，而天花根除項目既缺錢也缺人。

1959至1965年間，世界衛生組織根除天花項目（SEP）每年的工作預算從10萬美元到20萬美元不等，專項人員只有在日內瓦的一名醫療官員和四位在南半球實地工作的醫務工作者。

這些年中，日丹諾夫一次又一次在世衛組織大會上對根除天花項目進展緩慢和投入稀缺表達不滿和無奈。但是他終於等到了「雲開日出」的時刻。

1965年4月7日，即每年世界衛生組織成立週年紀念日，美國總統約翰遜發表了一份聲明，第一次對蘇聯根除天花的提議表示支持。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國出資，蘇聯出疫苗，冷戰期間的美蘇合作終於使毒害人類幾千年的天花病毒被根除。

接下來，國際社會對根治天花提議無論是口頭上和行動上都明顯加快。

1965年5月18日，美國總統約翰遜再次發表宣言說：雖然美國和其他發達國家已經消滅了天花，然而這種疾病仍然在世界上許多地方肆虐流行。

宣言說：「只要它還存在於世界的某個角落，就沒有一個國家可以真正置身事外。」

哈佛大學歷史教授艾瑞茲·曼內拉對美國在天花根除問題上的重大態度轉變評論認為：隨著瘧疾根除計劃的慘淡收場，以及越南戰爭升級造成的美國在第三世界形象的持續跌落，約翰遜政府開始尋求在公共健康領域開闢國際合作的新方式。

疫情結束

總結根除天花的歷史，可以歸納出以下幾個關鍵因素：

美國與蘇聯兩國的制度保障和政治支持

美國提供絶大部分資金：當年總共9800萬美元的項目開支，約三分之一來自世界衛生組織和其他國際組織，而美國是這些組織的主要資金來源國；另外美國還曾直接專項撥款2500萬美元；

蘇聯提供了絶大部分疫苗：全球使用的兩億劑疫苗中，1.7億劑由蘇聯生產；

世界衛生組織委派的項目負責人美國科學家唐納德·亨德森（Donald Henderson）非同尋常的政治智慧，在美蘇之間敏感的政治氣氛下，務實推進執行天花根除項目。

在亨德森看來，根除天花是一個」冷戰勝利「。1998年，他撰文寫道：雖然在（根除天花項目）很多年中，東西方關係特別緊張，但來自兩個國家的專業人士在世界衛生組織的框架下齊心合作，在十年多的時間內成功根除了天花。」

1979年12月9日，全球根除天花認證委員會的代表在」天花已經從世界上根除「的聲明上簽字。

在1980年5月8日的第33屆世界衛生大會上，天花被正式確認為根除。

新冠疫情啟示

在新冠疫情肆虐的過去兩年中，美國、蘇聯當年合作根除天花的歷史常常被用作希望美國與中國這兩個當今超級大國拋開政治對立，合作抗疫的參考先例。

世界衛生組織總幹事譚德塞2020年在紀念世界消除天花40週年的在線活動中發表講話說，在冷戰最激烈的時候，蘇聯和美國聯手征服了天花這個共同的敵人。"現在世界比以往任何時候都更需要在團結基礎上共同擊敗新冠病毒。"

然而問題是，世界衛生組織在新冠病毒溯源問題上一直被捲入中、美政治紛爭。2020年5月，美國時任總統特朗普公開批評世衛是"中國傀儡"，並宣佈不再提供資金，完全退出世界衛生組織。

雖然現任美國總統拜登2021年年初上任伊始宣佈重返世界衛生組織，但觀察人士普遍認為，美國在世界衛生組織的影響力已經大不如從前。