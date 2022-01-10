美俄烏克蘭危機會談：雙方各不相讓 哈薩克斯坦又添新變數

44 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國副國務卿謝爾曼（左）和俄羅斯副外長裏亞布科夫

美俄有關烏克蘭危機的會談艱難起步，雙方相互指責，會談的前景引發擔憂。與此同時，哈薩克斯坦動蕩又為美俄關係增添了新變數。

俄羅斯周日（1月9日）表示不會在美國的壓力下讓步，並且警告說本周關於烏克蘭危機的會談「可能會提前結束」。華盛頓也已表示不期望能夠取得突破。

路透社報道分析說，俄羅斯的強硬立場令會談前景不樂觀。美國認為要取得進展，俄羅斯必須要採取措施緩解緊張局勢。

周日在正式會談開始前，美國副國務卿溫迪·謝爾曼同俄羅斯此次會談的負責人、俄羅斯副外長謝爾蓋·裏亞布科夫在日內瓦先期會面，並轉達美國希望能夠通過外交取得進展的願望。

美俄讓步空間小

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 烏克蘭總統 澤連斯基去年12月6日在烏克蘭前線

周一（1月10日）美國和俄羅斯在日內瓦開始會談，隨後移至布魯塞爾和維也納進行。但是俄羅斯新聞社報道引述俄副外長裏亞布科夫的話說，外交活動「很可能在一次會談後就結束」。

裏亞布科夫還說美國不應該對此抱有幻想，「當然我們不會屈從壓力做任何讓步」。

美國國務卿布林肯在電視採訪中表示，他認為會談不會取得任何突破。他還說美俄會把各自的建議擺在桌面，看看是否有進一步推進的空間，

「在目前升級持續進行的時候，很難看到會取得任何實際進展，俄羅斯在邊界陳兵10萬，等於把槍頂到了烏克蘭的頭上。」

冷戰後的新低

烏克蘭危機令美國俄羅斯關係達到冷戰後三十年來的最低點。俄羅斯在烏克蘭邊界集結重兵引起西方擔憂。美國和烏克蘭指俄羅斯在兼併克里米亞8年過後，在烏克蘭邊界集結部隊凖備入侵烏克蘭。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯總統普京去年12月向西方提出一系列安全建議，要北約承諾放棄在東歐國家和烏克蘭的軍事行動

俄副外長裏亞布科夫曾把美俄在烏克蘭的對峙同1962年的古巴導彈危機相提並論。古巴導彈危機曾經讓美國和蘇聯走近核大戰邊緣。

俄羅斯一直否認西方關於計劃入侵烏克蘭的指稱。莫斯科表示，俄羅斯不過是對北約和烏克蘭的侵略和挑釁行為做出反應，俄羅斯反對烏克蘭的親北約政策，反對烏克蘭加入北約。

俄羅斯的紅線

去年12月俄羅斯提出要同西方談判討論一系列安全建議，以避免發生衝突，建議包括要北約承諾放棄在東歐國家和烏克蘭的軍事行動。

12月26日克里姆林宮發言人把北約擴展到了俄羅斯邊界說成是「事關生死」的問題，俄羅斯要求北約保證不進一步東擴。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 哈薩克斯坦軍警在阿拉木圖警戒。哈薩克斯坦發生騷亂為俄羅斯和美國的關係增加了新變數

克里姆林宮提出的要求有，俄羅斯對北約吸納烏克蘭為成員國問題上擁有實際的否決權。

這點西方已經明確表示不能接受。

俄羅斯提出的其他的要求還包括美國從歐洲撤走核武器，從波蘭和愛沙尼亞，拉脫維亞和立陶宛等波羅的海國家撤走北約的多國部隊。波羅的海三國在冷戰期間曾經是蘇聯的一部分。

「最好和最壞」的結果

BBC外交事務記者藍戴爾（James Landale）分析：

來自美國和俄羅斯的高級外交官在瑞士城市日內瓦展開力圖化解烏克蘭危機系列會談的第一場。

雙方期待值相去甚遠，美國和西方國家希望說服俄羅斯不要入侵烏克蘭，但是俄羅斯希望談的是它的最高要求：北約從東歐後退。它要求北約將部隊從前蘇聯國家撤走，停止東擴，不接納烏克蘭加入。

有美國官員擔心，莫斯科故意把要求提到不現實的高度，初衷就是會被拒絶，然後以此作為軍事行動的借口。其他外交官也擔心，俄羅總統普京提出更苛刻的條件，目的是從願意以讓步避免戰爭的西方國家中獲得更大的讓步。他們說，俄羅總統實際上是在要求結束歐洲冷戰後的安全架構、建立俄羅斯的「勢力範圍」。

（會談）最好的結果是，可以籍此更多了解普京的意圖，了解他是否真有走外交途徑的意願。

最糟糕的結果是，會談破裂可能導致戰爭，讓普京可以對國內受眾說，是西方不願意談、不答應他的要求，他被迫採取行動確保俄羅斯安全。

新不確定因素

上周四（1月6日）俄羅斯派遣軍隊進入哈薩克斯坦幫助鎮壓騷亂令局勢更加複雜。

分析說，哈薩克斯坦局勢不穩可能會加劇普京的危機感，令他更加努力加強俄羅斯對前蘇聯共和國的影響。烏克蘭和哈薩克斯坦都曾經是蘇聯的一部分。

美國國務卿布林肯周五（1月7日）嘲諷俄羅斯出兵哈薩克斯坦說，「最近歷史的教訓是，一旦俄羅斯人進了你家，有時候就很難讓他們離開。」