「八九民運」人士王丹在紐約籌建「六四紀念館」

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港「六四紀念館」

1989年「天安門事件」民運領袖王丹在互聯網上發起倡議，在美國紐約籌設「六四紀念館」，並指此前全球唯一設立這一紀念館的香港，「已經沒有悼念『六四』的空間了」。

「我們認為，不管你如何看待和評價那段歷史，每一個國民，至少都應當有權利了解那段歷史，」王丹在該聲明中表示。

他呼籲人們通過捐款等方式支持這一項目。

「所有希望堅守這份歷史記憶的朋友，能夠共同參與這個歷史工程，有錢出錢，有力出力，各盡所能，共襄盛舉，」王丹在聲明中說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 六四民運領袖王丹（資料圖片）

他表示已經和其他倡議人組成籌備委員會和工作小組，並在周一與部分成員一起在美國舉行了線上記者會。

台灣中央廣播電台（RFI）引述王丹在記者會上表示，在香港的「六四紀念館」去年被「強行關閉」後，在紐約設館的計劃已經得到當地非政府組織的支持。

他表示，籌委會計劃今年6月4日在華盛頓特區舉辦一場特別展覽，之後希望能夠籌集50萬美元資金，以租用方式在紐約市開設紀念館；最終，他們希望公開籌集到150至200萬美元資金，在紐約購買場地，讓紀念館永久存在。

香港曾經是中國幾乎唯一可以公開紀念「天安門事件」及舉辦相關活動的地方，2012年在香港設立了「六四紀念館」，展出民間搜集的「天安門事件」資料和物品，包括照片、當時聲援者使用過的衣服以及簽名、圖書等。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「六四紀念館」原設於香港，於2021年9月被封。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港曾是中國極少數能夠公開紀念「六四」的地方。

該紀念館一度由於法律和行政方面的爭議而閉館、搬遷和重開，香港國安法實施後，該紀念館最終於2021年9月隨著主辦機構支聯會被控涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」而被封館，成立超過30年的支聯會亦最終解散。

「毫無疑問，中共正在採取一切手段，試圖讓那一段歷史，在時間的長河中被人遺忘，」王丹在倡議書中說，並指「我們的使命」是要在海外重建紀念館。

他將籌設的紀念館稱為「六四大屠殺紀念館」，相比原本設於香港的紀念館，這一計劃在名稱上對事件作了更多的定義。

王丹聲稱，籌建紐約「六四紀念館「不僅是對抗極權行為，更是對歷史負責的表現。