中印再就邊界問題舉行會談 美國稱擔憂中國「恐嚇」鄰國

16 分钟前

圖像來源，EPA

在中國與印度在拉達克（Ladakh）東部地區的邊界紛爭進入第21個月之際，兩國將在周三（1月12日）舉行新一輪軍事會談。

此次會談是繼去年10月雙方舉行會談之後召開的第14輪「軍長級會談」。在高原地區進入隆冬之際，該會談將決定雙方能否在當前對峙地區完成脫離接觸。

但在會談召開前，華盛頓對此發出警告。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，美國正在密切監視中印邊界的局勢，並對中國「脅迫」其鄰國的企圖感到擔憂。

「我們已非常清楚如何看待北京在該地區和世界各地的行為。我們認為這可能會破壞穩定……在這點上，我們將繼續與我們的合作伙伴站在一起，」普薩基說。

新一輪談判

據印度媒體報道，此次會談將在東拉達克地區的楚舒勒（Chushul）- 莫爾多（Moldo）會談點中方一側舉行。中國外交部周二（1月11日）也證實了此消息。

「當前，中印邊境局勢總體穩定，中印兩國正通過外交和軍事渠道保持對話溝通。希望印方能同中方相向而行，推動邊境事態盡快從應急處置轉入常態化管控階段，」中國外交部發言人汪文斌說。

據印度媒體報道，參加會談的印度代表團將由阿寧迪亞·森古普塔（Anindya Sengupta）中將率領，他於近期接任印度駐列城（Leh）的陸軍第14軍總指揮官。

據報道，此次會談的重點將是雙方在溫泉地區（Hot Springs）脫離接觸的問題。

溫泉地區是一片緊鄰實際控制線（LAC）的河谷地帶，位於加勒萬河谷（Galwan Valley）和班公錯（Pangong Lake）之間。這是兩國在2020年5月開始的邊境摩擦中，最後一個沒有脫離接觸的主要對峙地點，雙方至今仍在這裏部署兵力。

在去年10月10日舉行的上一輪會談中，兩國不歡而散，談判陷入僵局。

印度稱其提出了「建設性建議」，但中國拒絶接受，也沒有提供任何前瞻性意見。中國則表示，印方在會談中堅持「不合理也不切實際的要求」，為談判增加了困難。

去年11月18日，兩國通過外交層面進行了視頻對話，同意將籌備新一輪軍事指揮官會談，繼續推進邊界爭端的解決。

對於此次會談，印度媒體看法不一。印度《經濟時報》（The Economic Times）報道稱，有關邊境糾紛的長期解決方案仍未出現，因此，印度將對此次會談採取謹慎態度，並保持警惕。

《印度斯坦時報》 （Hindustan Times）則在周一（1月10日）援引知情官員的話稱，印度期待在下一輪軍事會談中與中國進行「建設性對話」，以緩和目前的軍事緊張局勢。

在此次會談前夕，中國官方媒體《環球時報》則在一篇報道中引述清華大學專家的話稱，當前中印兩國合作氛圍比第13輪會談前後有明顯改善。

報道稱，與一些媒體渲染的緊張氣氛不同，兩國關係「處在一個穩定、可控的態勢之下」。專家稱，去年12月印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）因空難去世後，中國國防部及時向印方表達了同情和慰問，這為第14輪軍長級會談「營造了一個善意的氛圍」。

持續一年半

印度和中國軍隊在海拔超過4000米的喜馬拉雅山地的爭端於2020年5月5日開始，雙方在多個實控線附近地點持續進行對峙，期間發生多次小衝突。

其中最嚴重的一場衝突是當年6月15日，兩國士兵在加勒萬河谷（Galwan Valley）展開的肉搏戰。儘管中間沒有開一槍，但仍造成雙方至少24名軍人喪生。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 印度士兵在拉達克地區巡邏。

加勒萬河谷衝突發生後，兩國在政治、外交和軍事等不同層面進行了多輪會談。2020年9月，中印兩國的外長進行了會面。五個月後，兩國軍隊開始脫離接觸進程。

雙方目前完成了從班公錯、加勒萬河谷以及高格拉（Gogra）地區的脫離接觸進程，但是溫泉地區尚未解決。此外，雙方還在德姆喬克（典角，Demchok）和德普桑（Depsang）兩個地點繼續對峙。

但印度媒體報道稱，中國稱德姆喬克和德普桑的爭議屬於歷史遺留問題，並非當前爭端的一部分。

據估計，目前兩國分別有5至6萬名士兵駐扎在實控線附近的敏感地帶，並部署了大量裝備。

中國一直表示，印度軍隊越境進入中國是造成當前局勢的原因，而印度則表示，中國通過採取單邊行動改變了實控線的現狀。

圖像來源，Getty Images

依然緊張

儘管在加勒萬河谷衝突後，兩國軍隊基本未再爆發致命對抗事件，在多個地點也看似實現脫離接觸，但兩國的針鋒相對並未停止。

印度官員稱，過去幾個月，中國在邊境一側保留了大量軍隊部署。美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌報道稱，中國還在靠近邊境地區修建了新機場和高速公路，而這讓五角大樓感到擔憂。

在冬季來臨之前，兩國似乎進行了相互警告。中國解放軍在中印邊境進行了實彈演練，並部署了遠程戰略轟炸機，而印度也於11月在拉達克東部開展了空降演習，以驗證其快速反應能力。

據印度媒體報道，印度還計劃在2022年初在旁遮普邦（Punjab）部署首個S-400防空導彈團，能覆蓋中印邊境部分地區。

儘管2022年新年的第一天，中印軍隊在邊境實際控制線上的多個地點交換糖果，慶祝新年，給邊境的緊張氣氛帶來一絲緩和，但好景不長，中國官方媒體在同日發佈視頻，顯示解放軍在加勒萬河谷展示中國國旗，引發印度的不滿。

圖像來源，CCTV 圖像加註文字， 中國央視發佈視頻，顯示解放軍在加勒萬河谷展示中國國旗，引發印度的不滿。

1月4日，印度軍隊也發佈了印度士兵在加勒萬河谷舉著印度國旗的畫面。

印度媒體還廣泛報道了中國在班公湖架起一座橋樑的消息。該消息源於一張流傳的衛星圖片顯示，中國疑似在距離實控線30公里的班公湖狹窄處架設了橋樑連接兩岸，以加快解放軍的調動速度。