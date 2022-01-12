埃及女老師跳肚皮舞惹爭議引發社會辯論

約朗德·奈爾（Yolande Knell）

BBC中東特派記者

30 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 肚皮舞據說可以追溯到埃及法老時代（資料照片）

埃及一位小學老師跳肚皮舞的視頻在網上瘋傳，引發了一場關於女性權益和社會保守價值的激烈辯論。

在小學教書的女老師阿亞·尤瑟夫（Aya Yousef）不但被學校開除，老公也跟她離婚。

在網上流傳的錄像顯示，她隨著音樂起舞，身旁有許多男老師，事發地點在尼羅河的一艘遊船上，當時她參加一個工作上的社交活動，拍攝錄像的是一位同事，但並未經過她的允許。

肚皮舞據說可以追溯到埃及法老時代，但現在埃及社會普遍不能接受女性在公開場合跳肚皮舞。

以西方標凖來看，阿亞·尤瑟夫跳肚皮舞的視頻看起來沒什麼大不了的，她戴著伊斯蘭頭巾，穿著一件長袖連衣裙，錄像當時是在白天的遊船上。

「令人羞恥」

但是這段錄像上周在阿拉伯語社交媒體上被熱烈瘋傳，引發埃及保守分子強烈抗議。

批評者說她所作所為令人羞恥，一名推特使用者寫道，「這顯示現在道德的敗壞，完全沒有下限。」

另一人評論說，「埃及教育低落到一個新低點，」並呼籲相關機構介入處理。

尤瑟夫後來被她所任教的小學開除，她在那所小學任教已有數年，負責教阿拉伯語。

她發誓說再也不會跳舞了，並表示在這起痛苦磨難中曾經想過自殺。她告訴記者說，「尼羅河遊船上的10分鐘毀了我的一生。」

強烈不滿

尤瑟夫受到的遭遇也引起埃及女權活動人士的強烈不滿，他們堅持說尤瑟夫沒有做錯任何事，她是社會獵巫下的受害者。

為了表達支持並維護個人自由，另外一所學校的副校長也在社交媒體上分享了她自己在女兒婚禮上跳舞的照片。

埃及女權中心（Egyptian Centre for Women's Rights）負責人庫姆散向尤瑟夫提供了一個工作機會，並要她帶來教育部給她的工作合約，要為她被學校開除的事情提起法律申訴。

這些壓力或許起到了一定作用，地方政府現在又任命她在一所新的學校擔任職務。

尤瑟夫說，這起事件「侵犯了她的隱私權」。