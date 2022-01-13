中國在南太平洋建機場 美國官員稱可能成為「戰略意外」

23 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國國家安全委員會印太政策協調庫爾特·坎貝爾說，太平洋可能成為發生「戰略意外」的地區

美國國家安全官員近日稱，太平洋可能成為出現「戰略意外」的地區。中國在南太平洋島國基里巴斯的提升機場設施和其他基建項目也受到日本的關注。

美國國家安全委員會印太政策協調庫爾特·坎貝爾（Kurt Campbell）最近評論說，太平洋可能成為發生「戰略意外」的地區。分析稱，坎貝爾此言暗指中國計劃在太平洋島嶼打造「落腳點」的行動。

坎貝爾在華盛頓智庫戰略與國際研究中心的討論會上說，美國在太平洋有「巨大的道義、戰略、歷史利益」，但是並沒有採取足夠行動幫助該地區，沒有像澳大利亞和新西蘭那樣採取足夠的行動。

他還說，「今後一兩年最令人擔心，我們所剩時間不多，要加緊同澳大利亞、新西蘭、日本、法國這些有太平洋利益的伙伴國合作，加強努力。」

基里巴斯機場

雖然坎貝爾沒有對其評論作進一步闡述，但是太平洋島國基里巴斯共和國的議員去年對路透社記者說，中國計劃對那裏的珊瑚環礁島上的飛機跑道進行升級，並且還計劃修建橋樑。

基里巴斯位於美國夏威夷州西南3千公里處。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 評論說澳大利亞在英美幫助下獲得先進的潛艇就是為了將來澳洲潛艇力量能抗衡中國潛艇

日本學者安部文司（Bunji Abe）近日對美國媒體說，在太平洋中部的基里巴斯戰略位置極其重要，如果那裏被置於中國影響下，對美國、澳大利亞、日本和台灣的戰略交通都將構成威脅。

近期還有多家日本媒體報道，日本2022年將在基里巴斯開設大使館。分析指，抗衡中國的地區影響力推動日本考慮這一外交舉動。

不過上述報道尚未得到日本官方的證實。

基里巴斯自二戰後一直緊密跟隨美國及其盟國，但中國在那裏一個名為坎頓(Kanton)的小島上的設施將為中國提供落腳點。

去年5月基里巴斯說，中國的計劃是非軍事項目，旨在改善該國的交通，促進旅遊。但反對派人士質疑中國的意圖和該項目的作用，擔憂中國會將其用於軍事目的，並指政府沒有澄清中國將如何資助該項目。

澳英美安全條約

坎貝爾在華盛頓智庫戰略與國際研究中心的討論會上還強調了所謂的「AUKUS」條約，即澳大利亞、英國和美國簽署的新的防務和安全條約。他還提及美國、澳大利亞、印度和日本舉行的高峰會議，並以此說明美國建立伙伴關係給中國帶來焦慮。

去年9月澳大利亞、英國和美國宣佈建立上述軍事伙伴關係，主要目的是英國和美國幫助澳大利亞打造核潛艇部隊，為新的印太戰略合作貢獻力量。

當時澳大利亞前國防官員貝比吉（Ross Babbage）說，澳大利亞在英美幫助下獲得先進的潛艇就是為了將來澳洲潛艇力量能夠抗衡中國潛艇。

印太經濟框架？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 基里巴斯自二戰後一直緊密跟隨美國及其盟國，但中國在那裏一個名為坎頓的小島上的設施將為中國提供在基里巴斯的落腳點

坎貝爾在戰略與國際研究中心的討論會上說，美國及盟友需要在太平洋做出更多努力，包括在應對新冠疫情、捕魚業和清潔能源投資領域有所作為。

2017年特朗普擔任美國總統時美國退出了「跨太平洋伙伴全面進展協定(CPTPP)」，而中國是許多亞洲國家的最大貿易伙伴，因此許多亞洲國家抱怨美國在亞太地區的經濟投入不夠。