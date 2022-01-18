人類「開天闢地」新篇章 「造島時代」留下的震撼印記

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿聯酋迪拜朱美拉棕櫚島鳥瞰圖

縱觀歷史，人類一直努力在湖泊、河流和海洋中創造出可以居住並繁衍子孫的陸地。到了21世紀人類的這種努力更加雄心勃勃，甚至到了有一絲「不知天高地厚」的地步。

英國紐卡斯爾大學的社會地理學家阿拉斯塔爾·邦內特（Alastair Bonnett）說，我們正生活在一個「造島時代」：「新的島嶼正以前所未有的數量和規模被建造出來」。

邦內特在他的著作《別處：通向造島時代之路》（Elsewhere: A Journey Into Our Age Of Islands）中寫道，新建造的島嶼比我們的祖先建造的任何建築都更大膽、更宏偉，而且可能更具破壞性。

這位地理學家走訪了世界各地的人造島嶼，探索了各種各樣的建築，有通過將數百萬噸沙子倒入海中而形成的巨大人工群島，有用混凝土包裹旨在鞏固軍事和政治而建成的環礁，還有高得令人頭暈眼花的石油鑽井平台，向海底延伸數百米之深。

儘管某些人造建築已經荒蕪重新融入大自然，但這個過程需要時間。通常，人造島嶼周邊水域下幾乎沒有生命。

邦內特在書中寫到：人工島往往是生命的禁區。要讓它們起死回生是一項艱巨的工作。在像中國南海這樣的地方，「曾經原始、與世隔絶的珊瑚礁......被橫遭肢解，切整成方塊澆上混凝土。」

儘管如此，邦內特發現自己仍然被這些人造島嶼所吸引，想了解它們是如何建成的，以及為什麼會出現在那裏。無論你對這些人造建築持認同還是反對意見，未來若干年之後，它們都將向後代講述在「人類式」（20世紀末出現的詞匯，目的是表明我們在人類活動已經造成地球生態系統巨變之後可能進入的一個嶄新的地質年代）早期，人類是如何看待自身的。

想了解造島時代究竟以什麼方式呈現，請看下面從海灣國家、亞洲近海、英國和美國等地最具視覺衝擊力和影響力的人造島嶼圖片集錦。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 迪拜像地圖一樣的人造島嶼群「世界」是為超級富豪凖備的，但許多島嶼仍然是沙地，而其他島嶼則用於零售、酒店和公寓。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 波斯灣內挖沙船抽出數以噸計的海底沉沙，堆積出一個島嶼

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 卡塔爾的人造珍珠島（ the Pearl） ，面積近400萬平方米，耗資數十億建造。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巴黎為保護河上大橋在1800年代建造的天鵝島（Swan Island）

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國邁阿密這些在20世紀之初建造的威尼斯群島（ Venetian Islands）上的房產，還在施工階段就售罄。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 威尼斯群島造島計劃原本宏大得多，但是遭遇颶風襲擊、地產泡沫和經濟蕭條。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 迪拜建造棕櫚島（The Palm）共用了1.2億噸沙

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 加利福尼亞州的巴爾博亞島建在一個泥灘上，曾經多年基礎設施很差居民們生活困難。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巴爾博亞島（ Balboa Island ）現在是美國房價最貴的地區之一，居民共3000人。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 雖然石油鑽井台不能算作人工島，但很多建造在海牀上，支撐的柱子比摩天大樓還高。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 從遠處看，石油鑽井台與環境格格不入

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 未來人造島會怎樣？ 中國在南海上建造的渚碧島可以作為參考線索。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國建造人工島除了出於地緣政治目的，還為了採油，如在山東東營附近海上的青東5油田。