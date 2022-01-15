德約科維奇簽證案、英國首相「派對門」、世界首例豬心移植以及本周更多重要故事

53 分钟前

圖像來源，PA Media

2022年1月第二周，哈薩克斯坦反政府衝突持續，領導人命令安全部隊「不用預警就可以開槍」；備受爭議的網球名將德約科維奇（Novak Djokovic，祖高域）在澳大利亞入境簽證被撤銷一案曾上訴成功，他其後承認自己曾違規，但澳洲政府再次撤銷了德約科維奇的簽證，圍繞他在未接種新冠疫苗的情況下是否有權留在澳洲參加網球比賽的爭拗還在繼續。

在這個星期，英國首相鮑里斯·約翰遜又一次陷入「派對門」醜聞，並面臨引咎辭職壓力；英國國家安全情報機構軍情五處（MI5）透露，一名中國代理人已秘密滲透到英國議會並干預英國政治；「區域全面經濟伙伴協定」生效後，外界特別關注中國將在該協定內如何積極主導，以及協定將帶給中國多大經貿收益；美國完成世界上首例經過基因改造後的豬心臟移植入人體的手術。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者關注，我們帶你一一回顧。

圖像來源，Russian Defence Ministry 圖像加註文字， 俄羅斯稱暫時有2500名士兵在哈薩克斯坦。

哈薩克斯坦燃油價格上漲引發反政府抗議活動，遭到暴力鎮壓。哈薩克斯坦領導人說，他命令安全部隊「不用預警就可以開槍」。

總統托卡耶夫還表示，「兩萬名強盜」襲擊了該國主要城市阿拉木圖。阿拉木圖是燃油價格上漲引發抗議活動的中心。他指責在國外受訓的「恐怖分子」，但沒有提供證據。

托卡耶夫在電視講話中說：「我們必須對付全副武裝、凖備充分的土匪，不管是本地的還是國外的。更凖確地說，是恐怖分子。所以我們必須摧毀他們，這很快就會完成。」

反對派組織駁斥了當局關於恐怖主義的指控。

托卡耶夫還表示，應他的請求，俄羅斯和鄰國派遣的維和部隊已經抵達該國。美國國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）發聲質疑，哈薩克斯坦尋求俄羅斯軍事援助以應對持續暴力騷亂。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 德約科維奇仍計劃參加周一在墨爾本舉行的澳網公開賽。

澳大利亞政府再次撤銷了世界網球明星諾瓦克·德約科維奇的簽證，圍繞他在未接種新冠疫苗的情況下是否有權留在澳大利亞參加網球比賽的爭拗還在繼續。

澳大利亞本次撤銷他簽證所給出的理由是「為維護健康和良好秩序」。這意味著他可能會被遣返並被禁發簽證三年。

不過，塞爾維亞籍的德約科維奇仍然有可能繼續從法律層面挑戰澳大利亞政府的這一簽證決定，要求繼續留在澳大利亞參加比賽。

現年34歲的德約科維奇是世界男子網球的頭號選手，原定參加從下周一開始的澳大利亞網球公開賽。

德約科維奇的簽證在他1月6日抵達墨爾本後不久曾被撤銷，因為澳大利亞邊檢官員說他「未能提供適當的證據」以獲得疫苗接種豁免。幾天后，他的簽證經法庭審核後被法官宣佈恢復，因為法官裁定邊境官員在他入境時忽略了正確的程序，因此下令釋放他。

德約科維奇承認，自己去年12月在感染新冠病毒後曾經違反相關隔離規定。 他將此稱為「錯誤判斷」。

圖像加註文字， 《每日郵報》頭版頭條一語雙關：首相的派對完了嗎？

英國首相鮑里斯·約翰遜又一次陷入「派對門」醜聞。

這一次，媒體爆料指稱，2020年英國第一階段封城抗疫期間有多達100人收到電子郵件，邀請他們「自帶酒水」去首相府唐寧街十號的花園中聚會。

這一指稱出現之前，首相約翰遜已經被指違反抗疫規定在唐寧街十號與工作人員喝酒聚會多次。如今，對那些聚會的調查還沒完成，他又面臨新的指稱。

英國大報小報周三（1月12日）在頭版頭條紛紛表示憤怒，其中小報《每日郵報》一語雙關質問：首相的派對完了嗎？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 英國首相約翰遜為「派對門」醜聞致歉，反對派促其下台

圖像來源，Getty Images

2022年元旦，以東盟（ASEAN，台灣稱「東協」）成員國組成，最終目標是取消成員國之間90％以上商品關稅的「區域全面經濟伙伴協定」（RCEP）正式生效。在15個成員國中，有10國已經通過國內審核，剩下的五國將陸續通過審核。

此協定是全球覆蓋範圍最廣的自貿協定。根據數據，RCEP成員國將覆蓋全球近三分之一的GDP（26.2兆美元）及人口，比起美國、墨西哥、加拿大三國自貿協定（USMCA），或歐盟共同市場成員國之間的貿易量（佔全球外貿總量的18%）都大許多。

RCEP生效後，外界特別關注中國將在該協定內如何積極主導，以及協定將帶給中國多大經貿收益，尤其中國一直是此機制內多數會員國的第一或第二大貿易伙伴。評論亦關注，在美中貿易戰持續下，中國能否借此增加經貿實力抗衡美國甚至「跨太平洋伙伴全面進步協定」（CPTPP）。

美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）對BBC中文表示，RCEP將加強區域內的貿易，因此中國將獲益，尤其中國、日本和韓國可能會因為三國間建立的新的經濟聯繫而獲得最大利益。不過，葛來儀強調RCEP僅限於貿易自由化，該協議不含勞工、環境或數位貿易，不能與CPTPP相提並論。再者，日本和美國在該地區特別是在東南亞的投資，遠遠超過了中國。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 英國軍情五處警告中共代理人滲透議會

英國國家安全情報機構軍情五處（MI5）透露，一名中國代理人已秘密滲透到英國議會並干預英國政治。

來自軍情五處的警告稱，長期在英國經營律師業務的李貞駒（Christine Ching Kui Lee）為中國共產黨與現任議員和有意競選成為議會議員的人"建立了聯繫"，然後，她向政界人士捐款，資金來自在中國和香港的非英國人。

白廳消息人士告訴BBC，這是軍情五處經過"重大和長期"的調查後做出的決定。

中國駐英國使館周四（1月13日）對此予以駁斥。使館發言人稱，中國"堅決反對一些人捕風捉影，對英國的華人群體進行抹黑、恐嚇。"

圖像來源，UMSOM 圖像加註文字， 美國首例異種器官移植

美國人貝內特（David Bennett）成為世界上首例接受經過基因改造後的豬心臟移植病人。

醫生說，57歲的貝內特身體狀況太差，已不符合人類心臟移植的條件。但在接受長達7小時試驗性手術3天後，貝內特狀況良好。

心臟移植手術是拯救貝內特生命的最後希望，但目前尚不清楚他長期生存的機會有多大。

該手術被許多人譽為醫學突破，它有可能縮短器官移植的等待時間，並為全球各地患者帶來福音。但一些人質疑這種方法是否符合倫理道德。

他們提出了有關患者安全、動物權利以及宗教擔憂的三大潛在問題。