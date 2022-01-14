新冠病毒：美國最高法院否決拜登企業疫苗強制令

娜塔莉·舍爾曼（Natalie Sherman）

BBC商務記者 發自紐約

1 小时前

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美國最高法院否決了拜登總統要求大公司員工接種疫苗或戴口罩並每周接受檢測的規定。

美國最高法院的大法官們表示，這一強制令超出了拜登政府的權限。

此外，他們還裁定，對政府資助的醫療機構的工作人員實施更有限的疫苗授權。

拜登政府表示，這些強制令將有助抗擊疫情。

美國總統拜登的支持率一直在下降，他對最高法院「阻止對員工的常識性救生要求」的決定表示失望。

他還說：「我呼籲商業領袖立即加入那些已經採取行動的企業，這包括三分之一的《財富》100強公司，制定疫苗接種要求，來保護他們的人員、客戶和社區。」

美國前總統特朗普對最高法院的決定表示歡迎，並表示疫苗強制令「將會進一步破壞經濟」。

「我們為最高法院沒有退縮而感到驕傲，」他在一份聲明中說，「沒有強制令！」

拜登政府的工作場所疫苗強制令要求僱員接受新冠病毒疫苗注射，或戴口罩並每周自費接受病毒檢測。

這本適用於至少有100名員工的工作場所，影響大約8400萬僱員，由僱主強制執行。

圖像來源，Drew Angerer 圖像加註文字， 拜登政府表示，這些強制令將有助抗擊疫情。

包括幾個共和黨州和一些商業團體在內的反對者表示，拜登政府在這些要求上越權了。這些要求於去年11月出台，立即引發了法律挑戰。

法官們以6票贊成、3票反對的結果同意了這一觀點，稱針對大僱主的工作場所安全規定過於寬泛，不應由美國勞工部職業健康與安全管理局（Department of Labor's Occupational Health and safety Administration）管理工作場所安全。

最高法院的多數法官寫道：「新冠病毒可以且確實會在家中、學校、體育賽事期間以及人們聚集的任何地方傳播。」

「這種普遍風險與犯罪、空氣污染或任何傳染病等日常危險沒有什麼不同。」

「這不是『聯邦權力的日常行使』，」他們補充說，「相反，這是對大量員工生命和健康的嚴重侵犯。」

而對於接受政府資助的醫療機構中超過1000萬名工作人員的限制性規定，他們以5票贊成、4票反對表示，這不會引起同樣的擔憂。

這就是說，對公共資金受惠者強加限制「完全」符合美國衛生與公眾服務部部長的權力。

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這些裁決出台之際，部分政策將於本周生效。

這些裁決反映了最高法院的政治構成。目前，最高法院的大多數法官都是由共和黨總統任命的。

最高法院的三名自由派法官反對阻止疫苗強制令，稱這樣的決定「阻礙了聯邦政府應對新冠病毒的能力，這些病毒給我國僱員帶來空前的威脅」。

首席大法官約翰·羅伯茨（John Roberts）和布雷特·卡瓦諾（Brett Kavanaugh）被視為多數保守派中的溫和派，他們與自由派一同允許醫療服務的規定生效。

該決定出台之際，美國正經歷另一波新冠病毒感染，奧密克戎變種病毒導致了創紀錄的病例數和住院率。

拜登政府曾估計，在大企業實施疫苗要求，將挽救6500人的生命，並在6個月內防止25萬人住院。

超過60%的美國人已經完全接種疫苗。在政府規定之外，包括谷歌、花旗銀行和IBM在內的一些公司已經開始推進自己的要求。

游說團體全國獨立企業聯盟（National Federation of Independent Businesses）是挑戰政府工作場所疫苗規定的主要原告之一。該組織指控，該規定將給小企業主帶來新的合規成本負擔，使填補職位空缺更加困難，並導致利潤損失和銷售損失。

該組織法律部門的執行董事凱倫·哈內德（Karen Harned）說：「今天的決定對美國的小企業來說是可喜的安慰，他們自疫情開始就一直在努力讓自己的業務回到正軌。」

分析

BBC駐北美記者安東尼·祖切爾（Anthony Zurcher ）

最終，喬·拜登疫苗強制令能否推行是基於聯邦法規的司法解釋，而不是基於個人自由原則或更大利益的呼籲。

根據最高法院的多數意見，拜登下令醫療工作者接種疫苗時，法律站在他這邊，但利用51年的工作場所安全法規，對所有大僱主實施疫苗或檢測要求，太好高騖遠。

最高法院目前的平衡再一次凸顯出來，有四位可靠的保守派法官，三位可靠的自由派法官和兩位——首席大法官約翰·羅伯茨和布雷特·卡瓦諾處於意識形態的支點。

這個混合司法包只是總統新冠病毒應對計劃的最新挫折，該計劃似乎經常落後於疫情的最新轉折。政府在鼓勵加強針方面行動遲緩，奧密克戎導致檢測需求激增，令政府措手不及。