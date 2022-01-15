英國印度加速自由貿易談判的經濟和政治背景

43 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國期待與印度簽署自由貿易協議促進本國經濟增長。圖為印度集裝箱碼頭。

英國和印度啟動了預計是英國今年規模最大的貿易談判。這一談判對英國有何重要性？目前英印貿易情況如何？

2022年初，英國與美國的自由貿易協定談判仍沒有進展，可以預計的將來也很難看到突破，因此，英國方面對與印度在周四（1月13日）與德里正式開啟的談判抱有很大期望。

到2050年，印度有望成為世界第3大經濟體。英國政府希望英印貿易在十年中將翻一番。

英國貿易國務部長安妮-瑪麗·特雷維廉（Anne-Marie Trevelyan）稱，與印度達成自由貿易協議的前景是「一個黃金機會」，當然，還可能獲得巨大的商業利益。

安永貿易戰略總監喬治·里德爾（George Riddell）表示，開啟談判是「受歡迎的一步」，他說這已經在商界引發了真正的熱情。

但是，BBC環球貿易事務記者莫里斯（Chris Morris）分析說，印度有許多既得利益和脆弱利益需要保護，一直不情願自由化。

歐盟多年來一直試圖與印度達成一項有意義的協議，但收效甚微。十年來，澳大利亞也一直在努力達成協議。

政府採購政策和服務貿易等領域的談判尤其困難。

里德爾指出，目前英國和印度之間服務供應商之間使用的貿易條款可以追溯到1995年，不涵蓋過去25年來發生的任何技術進步。

印度總是對印度專業人士和學生出國工作和學習獲得英國簽證提出很高的要求。

英國官員表示，英國和印度雙方現在都渴望迅速達成英印協議，希望這個雄心勃勃的時間表能在2022年底前完成。

經濟吸引力

如果說，近年來與印度談判的歷史表明談判將困難重重，那英國為什麼還要努力爭取盡快與印度達成貿易協議呢？

BBC記者莫里斯說，部分原因是印度的規模：印度人口眾多、市場巨大。

英國政府在宣佈正式啟動談判時指出，印度經濟規模高達2萬億美元，有14億人口的巨大市場。

政府還說，如果達成英印自由貿易協議，將為兩國創造巨大利益。到2035年，英印兩國的貿易總額每年可增加280億英鎊，並使英國各地的工資增加多達30億英鎊。目前印度投資英國項目支持著9.5萬個工作崗位。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度人口眾多，市場規模巨大。

與其它國家談判艱難

英國加大力度爭取與印度達成貿易協議，也有部分原因是因為英國與其它重要經濟體談判的困難。

BBC記者莫里斯分析，對英國來說，中國基本是個禁區。雖然中國經濟規模已經突破一百萬億美元大關，也有14億人口。

美國也在說不；巴西這樣的其他大型新興經濟體，與之談判難度極大；英國與歐盟已經達成協議，儘管協議的條件比英國離開歐盟前更糟。

可以達成較小的交易，例如已經與澳大利亞達成的協議，以及2021年與新西蘭達成的另一項原則性協議。英國政府認為這些協議是朝著在世界上最具活力的地區加入跨太平洋貿易協議CPTPP邁出的重要一步。

但令人不安的一個事實是，在離開歐盟後，英國正試圖幾乎從頭開始重建其貿易政策，而從廣義上講，許多政府都專注於國內經濟。

牛津大學布拉瓦特尼克政府學院公共政策副教授艾米麗·瓊斯說，總體上講，達成貿易協定的一些動力勢頭已經消失。

世界貿易組織（WTO）達成多邊協議背後的動力不大，對英國無濟於事。而且，在總統特朗普和拜登的領導下，美國一直專注於保護美國國內的工人。

圖像來源，Newscast 圖像加註文字， 英國印度簽署自由貿易協議有助英國出口英格蘭威士忌。

國內政治壓力

因此，英國預算責任辦公室估計，從長遠來看，英國經濟規模將萎縮約4%，因為在歐盟單一市場之外進行的貿易將減少，官員們面臨在其他地方找到彌補這一虧空的壓力。

瓊斯女士說：「英國在貿易領域工作的公務員確實很優秀，但我認為政治正在推動貿易談判議程。展示政績的重要性被賦予了比內在經濟價值更高的優先考慮。」

政府會對此提出異議。它正試圖促進數字貿易和服務出口，這是英國經濟經常擅長的領域。但總體戰略並不太明確。

例如，當談到環境問題時，分析師認為，英國的貿易政策如何與英國的氣候目標接軌，目前還不是很清楚。

在農業方面，英國政府希望促進向可持續性和生物多樣性的轉變。但與此同時，它已同意與澳大利亞開放農業貿易，澳大利亞的農業的企業化（工業化）規模遠遠超過英國。

全英農民聯盟主席米內特·巴特斯當然對英澳貿易協議持批評態度，稱澳大利亞的協議是片面的，對英國農民的好處微乎其微。

政府回應說，正試圖達成新型的貿易協議，這意味著有些人可能不喜歡，因為它會和過去的協議不同。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國貿易國務部長安妮-瑪麗·特雷維廉將與印度方面開始談判。

上個月，英國貿易國務部長莫當特在美國發表演講，敦促華盛頓在「兩種相互競爭的資本主義模式之間的全球博弈」中與英國站在一起。

她認為，自由貿易的英國是一邊，而歐盟是一個正在將其監管體系推向世界其他地區的貿易集團，它站在英國的對立面。

莫當特還說，英國脫歐是一個重大的地緣政治事件，這需要美國做出回應，認識到這一重大時刻，以及隨之而來的機會。

許多批評者對此不以為然，稱這次演講是在乞求美國在貿易問題上對英國的支持。

托尼·布萊爾研究所政策主管安東·斯皮薩克批評稱，這通演講可以稱為2021年英國政府部長髮表的最令人尷尬的演講之一。

但英國政府堅持認為，批評者缺乏雄心壯志，部長們決心為全球化的英國（the Global Britain）口號提供實質性內容。