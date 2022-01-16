南太平洋島國湯加附近海底火山爆發 美國日本發出海嘯警告

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你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 衛星圖片捕捉到的火山爆發瞬間

1月15日發生的南太平洋海底火山爆發導致海嘯，美國、日本均提前預警，呼籲居住在本國太平洋海岸線一帶的民眾遠離海岸。

日本已經發出警報稱有達三米高的海浪，該國南部周六晚間也受到1.2米高的海浪侵襲。

美國則警告可能有強力洋流和海浪，海岸地帶可能出現洪水。

一處海底火山爆發導致湯加王國受到超過一米高的海浪衝擊。洪阿湯加—洪阿哈阿帕伊（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）火山爆發的聲響傳遍南太平洋，最遠甚至達到美國。

圖像來源，Kyodo via Reuters 圖像加註文字， 一場小型海嘯已經到達日本高知縣沿海地區，導致一些船隻損毀。

湯加的首都位於爆發地點僅65公里（40英里）以南，該國很多地方都被灰燼覆蓋，並且正處於電力、電話通訊和互聯網服務全面停止的狀態。傷亡或破壞的程度尚未明確。

社交媒體上傳播的片段顯示，海洋漫過一座教堂和幾家住宅，有目擊者指，火山灰從首都努庫阿洛法上空從天而降。

在社交媒體上的視頻顯示，人們試圖驅車逃離地勢較低的地區，造成交通堵塞。

一名叫梅爾·陶法（Mere Taufa）的居民表示，火山爆發時，她一家正在凖備晚飯，而她的弟弟以為附近有炸彈爆炸。

「我第一反應是躲到桌底上，我抓住我妹妹，大叫我爸媽和家裏的其他人都躲起來，」新西蘭新聞網站Stuff.co.nz引述她說。

陶法女士說，之後她就發現，水湧進了他們家。

「你只聽見周圍都是尖叫，人們大叫逃命，叫所有人去往高地，」她說。

湯加地質局（Tonga Geological Services）表示，從火山湧出的氣體、濃煙和粉塵衝上20米的高空。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 火山爆發的位置，以及衛星拍到的噴湧而出的火山灰。

在日本，鹿兒島縣奄美大島的小湊町在周六（1月15日）的23時55分（格林尼治標凖時間14:55）錄得1.2米的海嘯。

火山爆發開頭8分鐘的強度很大，在超過800公里以外的斐濟都能聽到「雷鳴巨響」。

斐濟政府發佈海嘯報告，並在海岸區域開放疏散中心。太平洋另一個島國瓦努阿圖亦發出了類似的警告。

奧克蘭大學的火山學家沙恩·克羅寧教授（Prof Shane Cronin）表示，這是近30年來湯加最大的火山爆發之一。

「這是頗大的一件事——至少是過去10年比較嚴重的爆發，」他向BBC表示。

「這當中最值得注意的是它擴散的速度和強度。這一次比較大，向周邊擴散更廣，產生更多的灰塵。我預期之後落在湯加的火山灰還會有數厘米厚。」

澳大利亞政府的發言人表示，總理和外交部長正在密切關注情況，在需要的時候隨時提供協助。

澳大利亞東岸以及塔斯曼尼亞的一些地方也發佈了海嘯警告。

在距離湯加超過2300公里的新西蘭，民防緊急管理部（National Emergency Management Agency）表示，新西蘭北島的北部和東部海岸區域可能會出現「強力和不尋常的海流，以及難以預測的巨浪衝擊海岸」。