湯加火山爆發：本國電力供應和通訊遭受重大破壞，日本23萬人需要避難

2022年1月17日上午9点01分 最近更新： 1 小时前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 湯加火山爆發，除本國居民外，新西蘭秘魯日本等國受影響最嚴重。

南太平洋海底火山爆發已經對附近的湯加王國造成嚴重破壞，並在環太平洋多地引發海嘯警報，多國已經對此作出反應。

日本、美國多地觀測到海嘯，其中日本有近23萬人需要避難。新西蘭及澳洲則派出偵察機前往湯加監察和評估破壞程度。

火山爆發已經令這個太平洋島國大範圍被火山灰覆蓋，電力供應和通訊受到嚴重影響，並且在遭受海嘯襲擊一天後仍然未能與外界恢復通訊聯絡。

紅十字會與紅新月國際聯合會（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies，簡稱IFRC）向BBC表示，湯加國可能有多達8萬人受到影響。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，海嘯造成了「重大破壞」。

至目前為止，未有死亡報告。

不過，各方面的信息仍然比較少。

中國外交部表示，駐湯加使館已經第一時間啟動應急預案，目前未有中國公民傷亡的報告。

各方信息顯示，此次災害將給湯加王國造成重大經濟損失。

圖像來源，Tonga Geological Services 圖像加註文字， 海底火山已經持續爆發數天，這是導致海嘯的爆發發生前一天的畫面。

急需援助

新西蘭國防軍（The New Zealand Defence Force）在推特（Twitter）上發帖稱，已經派出一架飛機「協助該地區和地勢較低島嶼進行初步影響評估」。

IFRC斐濟分部的凱蒂·格林伍德（Katie Greenwood）表示，當地急需援助。

「我們懷疑，湯加國可能有多達8萬人受到爆發本身或者爆發引起的海嘯和洪水影響，」她說。

「這對人們來說是一場震動，我們確實為那些外島感到擔憂，我們非常希望聽到人們的消息。」

這座海底火山在周六（1月15日）再次噴發，火山灰直衝天際，觸發湯加國1.2米（4英尺）高的巨浪警報。爆發的聲響巨大，以至於在離湯加約2383公里（1481英里）遠的新西蘭都能聽到。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 衛星圖像顯示火山大規模噴發時的場景

新西蘭駐湯加代理高級專員彼得·倫德（Peter Lund）表示，這個島國被一層火山灰覆蓋之後，看起來就「像是月球表面的影像」一樣。

阿德恩在周日表示，據報火山灰已經污染了供水，令乾淨水源成為一項急需。

慈善救援組織表示，火山灰的情況已經促使當局告知民眾飲用瓶裝水，並且戴口罩，以保護肺部健康。

火山灰令天空灰暗，視頻顯示人們驅車從地勢較低地區逃離，造成交通堵塞。幾個小時後，湯加國的互聯網和電話線服務中斷，令全國10.5萬居民幾乎與外界隔絶。

圖像來源，Consulate of the Kingdom of Tonga 圖像加註文字， 社交媒體上的圖片顯示湯加的一些地方遭受洪水侵襲。

在最大的一次爆發前，該火山已經持續爆發了數天。湯加氣象局（Tonga Meteorological Agency）已經警告，一些區域已經報告有聞到硫和氨的氣味。

阿德恩表示，島上的一些地方已經恢復了電力，移動電話也在緩慢地恢復服務。但是海岸地帶的情況尚不清楚。

澳大利亞和新西蘭國內的很多湯加國人無法與家人朋友聯絡，這令他們越來越擔心。

一名叫法蒂瑪（Fatima）的民眾表示，她的一個同事在湯加首都努庫阿洛法經營一家海邊餐館，但是她沒有聽到關於這個同事的任何消息。

「這非常令人傷心，我們希望一切會好，」她向BBC表示，「這會令他們大受打擊，他們已經封鎖了這麼久，沒有遊客來，現在又遇上了這樣的事。」

衛星圖片顯示，一些離島已經完全被海水覆蓋。

專家表示，洪阿湯加—洪阿哈阿帕伊（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）火山爆發是這一區域數十年來最猛烈的爆發之一。

它在數個國家觸發了海嘯警報，包括日本和美國。美國加州和阿拉斯加州一些海岸地帶已經出現洪水。

英國外交部國務大臣扎克·戈德史密斯（Zac Goldsmith）稱湯加的狀況令人震驚，表示英國「隨時凖備以任何能做到的方式幫助和支持我們的英聯邦朋友」。

日本近23萬人避難

日本媒體報道，自周六起，日本已經至少有三處區域觀測到海嘯。

奄美大島、岩手縣久慈港以及和歌山縣禦坊市等分別觀測到1米高左右的海嘯。

《日經新聞》引述據日本總務省消防廳統計，指在岩手、宮城及鹿兒島等8個縣共有大約22.9萬人成為避難指示對象。

日本國內交通亦受影響，報道指千葉縣內的JR鐵路線部分時間停運，另有20多個航班取消。

分析：衛星圖片顯示的火山破壞力

BBC科學事務記者 喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）

上周六，歐盟的哨兵1號（Sentinel-1A）衛星飛過的時候，科學家首次窺見了洪阿湯加—洪阿哈阿帕伊火山爆發後的景象。

這個太空飛行器是一個雷達平台，能夠穿過雲層和粉塵，看到下面的地表。

圖片清楚顯示露出海平面上的火山口邊緣被毀——這證明了爆發的強度。

研究人員會非常熱衷於了解海嘯的成因，它不僅在附近的島嶼造成巨浪，而且影響及到太平洋各處的海灘。

這在多大程度上能歸因於火山爆發本身？壓力波能夠產生所謂的「氣象海嘯」。或者，海水移位的原因可能是海面以下看不見的火山部分坍塌的結果。