科倫坡港口城市：新迪拜還是中國飛地?

安巴拉桑·埃希拉揚（Anbarasan Ethirajan）

BBC記者

1 小时前

圖像加註文字， 官員們表示，這座城市將與迪拜、新加坡或香港等其他金融中心競爭

官員們形容科倫坡港口城為「經濟遊戲規則的改變者」，這座閃耀大都市屹立在斯里蘭卡首都海濱。

在科倫坡植物茂盛的商業區附近，大片填海造地正被改造成一個高科技城市，這裏將擁有一個離岸國際金融中心、住宅區和一個小港灣，這讓人聯想起迪拜、摩納哥或香港。

「這塊填海造出的土地讓斯里蘭卡有機會重新繪製地圖，建設一個世界級規模和功能的城市，與迪拜或新加坡競爭。」科倫坡港口城市經濟委員會成員薩莉亞（Saliya Wickramasuriya）告訴BBC。

但批評人士質疑，這對斯里蘭卡的經濟格局到底會有多大改變。

首先，為了開墾這片665英畝（2.6平方公里）的新土地，斯里蘭卡需要中國港灣工程公司投資14億美元。作為回報，該公司獲得43%的土地，租期99年。

經過幾年的挖掘，建設活動勢頭越來越大，新城初具規模。

在中國工程師的監督下，巨大的起重機正在搬運混凝土板，而挖土機則將成噸的沙子裝滿卡車。一條穿過填海土地的河流已經被疏浚，能讓小船和遊艇通行。

官員們估計，這是南亞首個此類項目，它大約需要25年才能完成。

斯里蘭卡表示，其控制的土地和分給中國的土地將租給跨國公司、銀行和其他公司。政府也可以對他們的收入徵稅。

預計將有8萬人居住在新城市，新城市將為在此投資和經商的人提供免稅優惠。在經濟特區的所有交易，包括工資，都將以美元結算。

港口城市項目是在2014年中國國家主席習近平訪問科倫坡時正式公布的。一年前，他提出了「一帶一路」倡議，這是一個雄心勃勃的計劃，旨在建設橫跨亞洲和歐洲的公路、鐵路和海上基礎設施，以促進貿易。

2009年，斯里蘭卡結束與泰米爾分離主義分子的長期戰爭後，向中國尋求經濟援助重建家園。西方國家對侵犯人權的行為表示擔憂。

圖像來源，BBC/Anbarasan 圖像加註文字， 這個僅以美元交易的離岸中心將是南亞首個此類中心

在習近平訪問斯里蘭卡時，馬欣達·拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）是斯里蘭卡總統，但他在當年晚些時候的選舉中落敗，原因是對中國貸款的擔憂。尤其是對南部一個大港口漢班托塔（Hambantota）的貸款，這是選民關心的問題之一。

8年後，拉賈帕克薩重新掌權，成為總理，他的弟弟戈塔巴雅成為總統。

但漢班托塔港已不再掌握在斯里蘭卡手中。在2017年上一屆政府執政期間，斯里蘭卡在難以償還中國公司債務後將其移交給了中國，據報道，賺來的一些錢被用來償還其他債務。

因此，並非所有斯里蘭卡人都像港城官員那樣對這個項目充滿熱情，這或許並不令人意外。

對該計劃的擔憂很多，包括這種規模的項目對環境的影響。

另一些人則擔心，這種發展帶來的好處不會像支持者所認為的那樣給這個國家帶來好處。

「這座港口城市的一個潛在負面因素是，它的法律中包含了非常重要的免稅期。對一些投資者來說，可能有長達40年的免稅期。」韋裏特研究組織（Verite Research）經濟學家德尚·德梅爾（Deshal de Mel）說。

「這麼大的稅收優惠並不能提高斯里蘭卡的整體收入。」

稅收制度也引發了其他擔憂。美國警告稱，寬鬆的商業環境可能成為洗錢者的避風港。

斯里蘭卡司法部長穆罕默德·阿里·薩布裏（Mohamed Ali Sabry）並不贊同。

「這不可能發生，因為這裏適用正常的刑法。我們有洗錢法，我們有金融情報部門。所以，有了所有這些，不可能有人能擺脫它，」他告訴BBC。

圖像來源，BBC/Anbarasan 圖像加註文字， 這座新城將永遠改變斯里蘭卡的經濟

隨著中國在全球舞台上越來越自信，人們也對其長期戰略的雄心感到擔憂。

中國在斯里蘭卡的足跡越來越多，令印度感到擔憂。斯里蘭卡傳統上被視為印度的後院。

這個港口城市的目的是吸引跨國公司和已經在印度的投資者，這可能會削弱印度的投資和就業機會。

但一些人表示，斯里蘭卡對科倫坡港口城市也有很多擔憂。

2020年，老撾通過向中國出售部分能源網，以幫助籌資連接兩國的鐵路，才避免了破產。

就像漢班托塔一樣，科倫坡港口城市從長遠看會成為中國的一個前哨站嗎?

反對黨議員拉吉沙（Rajitha Senaratne）告訴BBC：「就目前政府同意中方的方式而言，中國已經接管了港口城的所有東西，整件事。」

「有一天，斯里蘭卡實際上將不會在這個項目上有任何發言權。」

中國學者周波不同意這種觀點，他說，這樣做的目的是為了兩國的利益。

周波是前解放軍大校，現在北京清華大學，他告訴BBC：「中國的『一帶一路』倡議不是慈善機構。我們也希望雙方都能受益。這意味著我們也希望我們的投資有經濟回報。」

「中國無意讓任何國家陷入債務困境。」

斯里蘭卡官員也持同樣的觀點。

「整個地區都在斯里蘭卡的主權控制下。斯里蘭卡政府有權巡邏、巡查，行使移民和其他國家安全職責，」港口城市經濟委員會的薩利亞（Saliya Wickramasuriya）表示。

圖像來源，BBC/Anbarasan 圖像加註文字， 該項目預計要到本世紀40年代才能完工

不過，斯里蘭卡目前正經歷一場前所未有的經濟危機，選擇有限。

新冠疫情摧毀了該國利潤豐厚的旅遊業，減少了海外就業，導致外匯儲備大幅下降。

該國的外債已上升至逾450億美元，其中欠中國的就有約80億美元。

在尋求財政援助的呼聲中，斯里蘭卡上周要求來訪的中國外交部長王毅調整其對北京的債務償還。

但由於國際評級機構一再下調評級，科倫坡向國際投資者尋求進一步貸款的機會似乎不大。

只有中國有長期的雄心和雄厚的財力。