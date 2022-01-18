「統戰手段」或「認祖歸宗」：台灣作詞家方文山創作《我們同唱一首歌》歌詞再引兩岸政治口水戰

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春節將近，中國大陸官媒央視（CCTV）最近製作的一首歌曲《我們同唱一首歌》由台灣知名作詞人方文山填詞，並由知名台灣藝人蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農與中國歌手合唱，事件意外引發兩岸「政治口水戰」。

這首歌的歌詞有台灣與中國大陸「從來是一家」及「落葉歸根」等用語，受大陸國台辦公開肯定並讚譽該作品是「台灣同胞堂堂正正表達認祖歸宗的思念」，但台灣陸委會則回應稱這首歌是大陸的統戰手段，引發兩岸網民的激烈爭論。

中國國台辦發言人朱鳳蓮在上周再次強調，該歌曲創作「表達認祖歸宗的思念，充分展示兩岸同胞血濃於水的骨肉親情。」

台灣陸委會則在當晚表示，中華民國是主權國家，「中共長期透過強調兩岸歷史、文化淵源，刻意操作兩岸同屬『一中』的政治框架，使單純的藝文創作成為傳播其政治意識形態的工具，此等統戰歌曲不但無法獲得台灣民眾的認同，更會增加反感度，適得其反。」

面對爭議，台灣作詞人方文山上周末（1月15日）在個人臉書解釋從未希望這首歌引發如此爭議。他說：「我個人主觀上認為，這首歌對緩和兩岸日趨緊繃的局勢，與增進民間情感的交流是有所助益的。」

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中國國台辦發言人朱鳳蓮在上周強調，該歌曲創作「表達認祖歸宗的思念，充分展示兩岸同胞血濃於水的骨肉親情。」

「兩岸從來是一家」

方文山作詞的這首《我們同唱一首歌》，其中歌詞部分提到「落葉歸根」，「祖譜有你我的名字」並以閩南語演唱，引發高度關注。歌中唱道：我們同唱一首歌落葉歸根是唐山尋根路你我對話穿越了海峽兩岸從來是一家祖譜有你我的名字一起去打拚留好名聲讓人打聽

許多台灣網民及評論員抨擊方文山及蕭敬騰等人協助中國統戰。方文山充滿中國元素及民族主義自信的的創作在中國大受歡迎，他與蕭敬騰等人現在也將藝術創作市場轉移到大陸。方文山最近為《紫禁城》大型紀錄片創作的主題歌《天地龍鱗》由華裔歌手王力宏演唱，歌詞提到「民族的命運，昂首抬起再次復興」，也迅速在中國大陸熱銷。

方文山於1969年出生在台灣，他的祖父來自大陸江西，但土生土長的方文山創作中的的中華民族意識，似乎與台灣世代越來越遠。

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台灣作詞人方文山（臉書照片）。

許多台灣網民在其臉書頁面留言，稱方文山遭大陸利用，抨擊他「被人民幣收買」或「舔共」等等，方文山親自公開回應批評說，該創作是公益性質，分毫不收。

但是，也有許多中國網民盛讚方文山的創作及歌手蕭敬騰。他們表示「聽了好溫暖」，或稱讚歌手蕭敬騰「閩南語歌『氣口』很好」或「好歌總是讓人聽得淚水漣漣」、「為何不讓團圓成為結局呢？」等。

此外，也有台灣網民在方文山的臉書留言稱，「兩岸本是互稱同胞的一家人 ，緩和兩岸增加親密度是做對的事，值得鼓勵，值得支持」；另一位網友則聲援方文山說，「本意是暖心的，加油」。

根據台灣政治大學選舉研究中心今年公布的2021年萬人調查，20歲以上的台灣民眾（不含金門及馬祖），自認為自己是台灣人的比例達62.3%，是歷年最高，「是台灣人也是中國人」的比例為31.7%，而認為自己是中國人而非台灣人有2.8%，沒有反應或拒答的為3.2%。

台灣藝人如履薄冰？

事實上，有關台灣藝人在遊走兩岸市場時遇到這些問題該如何自處，在這幾年成為關注的焦點。台灣政治大學黃兆年助理教授曾對BBC中文表示，現在想到中國大陸做生意的台灣人或企業都該思考「麵包」（經濟利益）與「愛情」（對民主自由價值獲身份認同）的問題。

2016年「南海仲裁案」結果公布後，微博發起「中國，一點都不能少」活動，其中台灣被納入中國版圖中，不少藝人曾先後表態支持，知名台灣藝人林心如以工作室名義在微博轉貼圖片「中國一點都不能少」。

去年東京奧運期間，台灣藝人徐熙娣（小S）在社群網絡為台灣選手喝採，但因稱台灣選手為「國手」引來部分大陸網民抨擊，隨後多家中國廠商取消代言，徐熙娣後來公開否認自己是「台獨」。

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去年東京奧運期間，台灣藝人徐熙娣（小S）在社群網絡為台灣選手喝採，但因稱台灣選手為「國手」引來部分大陸網民抨擊，隨後多家中國廠商取消代言，徐熙娣後來公開否認自己是「台獨」。

台灣女演員張鈞甯11年前寫的碩士論文，因標題有「我國」兩字，遭到大陸「小紅粉」攻擊並被指「台獨」，張鈞甯發表聲明否認自己是「台獨」，並說她「一直堅定認同自己的中國人身分」。

兩岸藝人面對敏感的政治議題現在都是如履薄冰。不過，此次情況不同的是，期盼兩岸統一或極其依賴中國市場的台灣藝人高調表態的立場，遭到台灣政府及網民的抨擊。

黃兆年在分析台灣藝人處境時表示，最佳情況是麵包和愛情能夠兼顧，可是「現在中國一定要面對經濟民族主義，還有政治的不自由，所以這個風險是一定存在的——沒被強迫表態最好，可是萬一遇到，要想好自己的底線，哪一些是我們的底線不想犧牲的，如果你覺得為了賺錢表態沒關係，那也沒關係，那是你個人的選擇。」

無論如何，方文山事件再次凸顯兩岸之間的政治角力背後，已經延伸到民眾的日常生活當中。近幾年，兩岸民眾支持的明星藝人，不管政治立場如何，常常因為碰觸到若干議題（譬如金馬獎或南海事件），被迫表態或自我辯護。香港在2019年之後的反修例示威後，藝人也面對同樣的問題。

過去，台灣藝人及經紀人多半以「藝術歸藝術，政治歸政治」的態度予以「冷處理」，希望事情能盡快落幕，目的是希望不要得罪大陸市場，也不會被台灣民眾批評，但在兩岸政治越來越緊繃的時刻，兩岸網友對於藝人過去慣用的「中立」宣稱，已經越來越不買賬，預計從小S到方文山，類似的事情可能繼續發生。