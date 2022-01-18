「統戰手段」或「認祖歸宗」：台灣作詞家方文山創作《我們同唱一首歌》歌詞再引兩岸政治口水戰

8 分钟前

圖像來源，Getty Images

春節將近，中國大陸官媒央視（CCTV）最近製作的一首歌曲《我們同唱一首歌》由台灣知名作詞人方文山填詞，並由知名台灣藝人蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農與中國歌手合唱，事件意外引發兩岸「政治口水戰」。

這首歌的歌詞有台灣與中國大陸「從來是一家」及「落葉歸根」等用語，受大陸國台辦公開肯定並讚譽該作品是「台灣同胞堂堂正正表達認祖歸宗的思念」，但台灣陸委會則回應稱這首歌是大陸的統戰手段，引發兩岸網民的激烈爭論。

中國國台辦發言人朱鳳蓮在上周再次強調，該歌曲創作「表達認祖歸宗的思念，充分展示兩岸同胞血濃於水的骨肉親情。」

台灣陸委會則在當晚表示，中華民國是主權國家，「中共長期透過強調兩岸歷史、文化淵源，刻意操作兩岸同屬『一中』的政治框架，使單純的藝文創作成為傳播其政治意識形態的工具，此等統戰歌曲不但無法獲得台灣民眾的認同，更會增加反感度，適得其反。」

面對爭議，台灣作詞人方文山上周末（1月15日）在個人臉書解釋從未希望這首歌引發如此爭議。他說：「我個人主觀上認為，這首歌對緩和兩岸日趨緊繃的局勢，與增進民間情感的交流是有所助益的。」

圖像來源，CNS/Getty Images 圖像加註文字， 中國國台辦發言人朱鳳蓮在上周強調，該歌曲創作「表達認祖歸宗的思念，充分展示兩岸同胞血濃於水的骨肉親情。」

「兩岸從來是一家」

方文山作詞的這首《我們同唱一首歌》，其中歌詞部分提到「落葉歸根」，「祖譜有你我的名字」並以閩南語演唱，引發高度關注。歌中唱道：我們同唱一首歌，落葉歸根是唐山。尋根路，你我對話，穿越了海峽兩岸，從來是一家。祖譜有你我的名字，一起去打拚，留好名聲讓人打聽。

許多台灣網民及評論員抨擊方文山及蕭敬騰等人協助中國統戰。方文山充滿中國元素及民族主義自信的的創作在中國大受歡迎，他與蕭敬騰等人現在也將藝術創作市場轉移到大陸。方文山最近為《紫禁城》大型紀錄片創作的主題歌《天地龍鱗》由華裔歌手王力宏演唱，歌詞提到「民族的命運，昂首抬起再次復興」，也迅速在中國大陸熱銷。

方文山於1969年出生在台灣，他的祖父來自大陸江西，但土生土長的方文山創作中的的中華民族意識，似乎與台灣世代越來越遠。

圖像來源，Facebook 圖像加註文字， 台灣作詞人方文山（臉書照片）。

許多台灣網民在其臉書頁面留言，稱方文山遭大陸利用，抨擊他「被人民幣收買」或「舔共」等等，方文山親自公開回應批評說，該創作是公益性質，分毫不收。

但是，也有許多中國網民盛讚方文山的創作及歌手蕭敬騰。他們表示「聽了好溫暖」，或稱讚歌手蕭敬騰「閩南語歌『氣口』很好」或「好歌總是讓人聽得淚水漣漣」、「為何不讓團圓成為結局呢？」等。

此外，也有台灣網民在方文山的臉書留言稱，「兩岸本是互稱同胞的一家人 ，緩和兩岸增加親密度是做對的事，值得鼓勵，值得支持」；另一位網友則聲援方文山說，「本意是暖心的，加油」。

根據台灣政治大學選舉研究中心今年公布的2021年萬人調查，20歲以上的台灣民眾（不含金門及馬祖），自認為自己是台灣人的比例達62.3%，是歷年最高，「是台灣人也是中國人」的比例為31.7%，而認為自己是中國人而非台灣人有2.8%，沒有反應或拒答的為3.2%。

台灣藝人如履薄冰？

事實上，有關台灣藝人在遊走兩岸市場時遇到這些問題該如何自處，在這幾年成為關注的焦點。台灣政治大學黃兆年助理教授曾對BBC中文表示，現在想到中國大陸做生意的台灣人或企業都該思考「麵包」（經濟利益）與「愛情」（對民主自由價值獲身份認同）的問題。

2016年「南海仲裁案」結果公布後，微博發起「中國，一點都不能少」活動，其中台灣被納入中國版圖中，不少藝人曾先後表態支持，知名台灣藝人林心如以工作室名義在微博轉貼圖片「中國一點都不能少」。

去年東京奧運期間，台灣藝人徐熙娣（小S）在社群網絡為台灣選手喝採，但因稱台灣選手為「國手」引來部分大陸網民抨擊，隨後多家中國廠商取消代言，徐熙娣後來公開否認自己是「台獨」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 去年東京奧運期間，台灣藝人徐熙娣（小S）在社群網絡為台灣選手喝採，但因稱台灣選手為「國手」引來部分大陸網民抨擊，隨後多家中國廠商取消代言，徐熙娣後來公開否認自己是「台獨」。

台灣女演員張鈞甯11年前寫的碩士論文，因標題有「我國」兩字，遭到大陸「小紅粉」攻擊並被指「台獨」，張鈞甯發表聲明否認自己是「台獨」，並說她「一直堅定認同自己的中國人身分」。

兩岸藝人面對敏感的政治議題現在都是如履薄冰。不過，此次情況不同的是，期盼兩岸統一或極其依賴中國市場的台灣藝人高調表態的立場，遭到台灣政府及網民的抨擊。

黃兆年在分析台灣藝人處境時表示，最佳情況是麵包和愛情能夠兼顧，可是「現在中國一定要面對經濟民族主義，還有政治的不自由，所以這個風險是一定存在的——沒被強迫表態最好，可是萬一遇到，要想好自己的底線，哪一些是我們的底線不想犧牲的，如果你覺得為了賺錢表態沒關係，那也沒關係，那是你個人的選擇。」

無論如何，方文山事件再次凸顯兩岸之間的政治角力背後，已經延伸到民眾的日常生活當中。近幾年，兩岸民眾支持的明星藝人，不管政治立場如何，常常因為碰觸到若干議題（譬如金馬獎或南海事件），被迫表態或自我辯護。香港在2019年之後的反修例示威後，藝人也面對同樣的問題。