被張冠李戴的名人語錄 他們沒說過這話

8 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 甘地以非暴力不合作抵抗運動爭取印度擺脫英國殖民統治，是印度民族英雄

撰文、演講、交談時引用格言警句、名人語錄，往往可以起到事半功倍的效果，平添幾分力量或文採。但是，那些隨手拈來的經典名句，究竟是不是某人所說，引用時很少有人質疑，尤其是流傳已久的歷史名人語錄。

其實，流傳了幾代人的名人語錄也有可能被張冠李戴，謬誤無數次重覆後被歸入毋庸置疑之列。

下面是五則此類被後世頻繁引用的名言。

「要想改變世界，就先改變自己。」 —— 甘地 （」Be the change you wish to see in the world.「 - Mahatma Gandhi）

聖雄甘地（Mahatma Gandhi）是英國殖民統治時期印度民族英雄，獨立運動領袖，倡導並身體力行非暴力不合作原則。他有很多警世名言流傳後世。這句話是被引用最多的之一。

強調凡事應大處著眼、小處著手，千里之行始於足下，還有一層意思是己所不欲勿施於人，天下興亡人人有責。

但是，甘地究竟有沒有說過或者寫過這句話，長期以來一直有爭議，因為沒有找到確鑿的記錄證明這句話是甘地所言。翻查故紙堆，可以找到最接近這句話意思的文字，出現在1913年一篇報紙上發表的文章裏；這份《印度輿論》（Indian Opinion）報是甘地創辦的。

那篇文章裏有這樣一段話：

」我們只不過是世界的鏡像。外部世界的所有傾向都能在我們自身所在的世界裏找到。如果可以改變自己，那麼外部世界的傾向也會相應改變。「

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這句話一直被認為是法國文豪、哲學家伏爾泰的名言，經常被後人引用來倡導、爭取言論自由。

「我不同意你的觀點，但我會誓死捍衛你表達自己觀點的權利。」 —— 伏爾泰 （」I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.「 - Voltaire）

這句話一直被認為是法國文豪、哲學家伏爾泰的名言，經常被後人引用來倡導、爭取言論自由。這句話的核心意思是，如果你堅信表達信念的權利，那麼即使別人所言令你極度反感，完全反對，甚至覺得構成冒犯，你也會為之辯護。

伏爾泰（1694 - 1778）當然信奉言論自由。他的許多作品都在抨擊當時的天主教會對人性自由的壓制、束縛。但是，幾乎可以肯定，他沒有說過或寫過這句世代流傳、被廣泛引用的名言。

這句話的根源可以追溯到1906年出版的一本傳記，作者是伊芙琳·比阿特麗絲·霍爾（Evelyn Beatrice Hall）。那時伏爾泰已經離開人世一個多世紀。霍爾在書中嘗試對伏爾泰關於言論自由的思想加以總結概括，於是寫下了這句話。

所以，伏爾泰沒說過這句話，但確實是這個觀點。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 埃德蒙·伯克

「邪惡獲勝的唯一必要條件是好人什麼都不做。—— 埃德蒙·伯克 （」The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.「 - Edmund Burke）

埃德蒙·伯克（Edmund Burke）是英國18世紀哲學家、政治家和作家，當過20多年輝格黨國會議員。這是最經常被提及、最廣為人知的一句格言。

1770年，伯克確實說過一句話：」當壞人抱團時，好人必須聯合，否則他們會一個一個倒下，成為一場卑鄙的鬥爭中無人同情的犧牲品。「

這段話很快廣為流傳，不知不覺中扭曲了本來面目。1961年時任美國總統肯尼迪在一次著名的演說中還引用了這句」伯克名言「。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 喬治·華盛頓

」我不能撒謊。是我砍了櫻桃樹。—— 喬治·華盛頓 （「I cannot tell a lie. I cut down the cherry tree.」 - George Washington）

美國開國總統喬治·華盛頓（George Washington）廣為人稱頌的優點之一是誠實。

關於這一點有一個廣為人知的典故：華盛頓六歲時有一次把父親引以為傲的一顆櫻桃樹砍了。被發現後，他沒有隱瞞，痛快地承認了。

這個可愛的小故事代代相傳，也成了華盛頓人品美德的一個象徵。

它最初見於作者梅森·洛克·維姆斯（Mason Locke Weems）筆下的華盛頓傳記，發表於1799年華盛頓去世一年後。

但是，維姆斯的華盛頓傳記前四版裏都沒有這個故事，第一次出現是在1806年第五版，而之前沒有其他佐證，因此有人懷疑那根本就是純屬杜撰。

圖像加註文字， 「讓他們吃蛋糕」 - BBC拍了一部電視劇，名字就是這句話

「讓他們吃蛋糕」！—— 瑪麗·安托瓦內特 （「Let them eat cake!」 - Marie Antoinette）

瑪麗·安托瓦內特（Marie Antoinette）是法王路易十六的王后，1789年法國大革命中被砍頭。

據說，有一天她聽說民間鬧饑荒，百姓沒有麵包果腹。麵包是當時法國人的主食。王后聽聞此言脫口而出：「讓他們吃蛋糕！」

這個典故的寓意是諷刺皇后對平民百姓的生活一無所知，或者毫不關心，或者無知。

這個橋段似乎最早出現在1767年前後，文藝復興時期哲學家盧梭（Jean-Jacques Rousseau）的筆下。但是，他只提到說這句話的是「一位公主」，而當時瑪麗還是個孩子，不大可能是盧梭筆下的那位公主。更何況，多年來民間一直流傳著類似諷刺貴族冷漠無情的傳聞。