北京冬奧：宣佈外交抵制和政要參加的國家分別都有誰

27 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北京冬奧會將於2月4日至2月20日舉行。

2022年北京冬季奧運會即將開幕，與去年的東京夏季奧運會一樣，這場為期半個月的國際體育賽事仍擺脫不了新冠疫情的陰影，但北京還面臨一項額外的壓力——國際社會抵制冬奧的呼聲。

14年前，當2008年北京奧運會的焰火在鳥巢綻放時，看台上的國際政要之多令人難忘，包括時任美國總統小布什（George W. Bush）、法國總統薩科齊（Nicolas Sarkozy）、澳大利亞總理陸克文（Kevin Rudd）和日本首相福田康夫等。時任英國首相布朗（Gordon Brown）則出席了閉幕式。

但當北京凖備迎來另一個奧運時刻時，美國、英國、加拿大和澳大利亞等多國表示，他們不會派政府代表出席，理由是對中國人權記錄的擔憂，包括中國對維吾爾族和其他少數民族的虐待指控。

儘管這種外交抵制和歷史上的全面抵制行動不同，運動員仍將正常參賽，但這仍讓北京感到惱火。中國外交部發言人稱該舉動是對奧林匹克憲章精神的「嚴重玷污」和「政治挑釁」。

不同國家對抵制聲浪反應各異。一些國家跟進了外交抵制，還有一些國家悄悄地降低冬奧代表團的級別。俄羅斯等國則明確對中國表示了支持。

明確宣佈外交抵制的國家

美國

12月6日，美國白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）正式宣佈拜登政府將對2月4日開幕的北京冬奧會進行外交抵制。

「面對中國在新疆令人震驚的侵犯人權行為和暴行，美國的外交或官方代表團卻像往常一樣對待這次運動會，我們不能這樣做，」她說道。

不過，美國代表隊已經明確表示，希望運動員參加北京冬奧會。普薩基說，他們將得到白宮的「全力支持」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2008年8月8日，時任中國國家主席胡錦濤在人民大會堂歡迎出席北京夏季奧運會的世界領導人，包括時任美國總統布什和俄羅斯總統普京等。

拜登政府外交抵制北京冬奧的舉動並不讓外界意外。早在去年5月，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）就曾提出該倡議，稱出席該賽事的國際領導人將失去道德權威，這讓北京感到憤怒。

對於美國的抵制，中國官方媒體稱，中國從未邀請過任何美國政治人物出席該屆冬奧，當前也無相關邀請計劃，並表示「沒有這些西方反華政客的摻和，北京冬奧會只會更精彩。」

儘管宣佈了外交抵制，但據報道，美國仍將派出至少18名官員前往中國。華盛頓稱，這是為了為美國隊提供安全支持。中國外交部1月19日證實，已向部分美國官員發放了簽證。

英國、澳大利亞和加拿大

在美國宣佈外交抵制後，英國、澳大利亞和加拿大都在12月8日宣佈對北京冬奧進行外交抵制。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）在下議院表示，英國政府的任何大臣都不會出席北京冬奧會，稱這「實際上」是一種外交抵制。此外，蘇格蘭也宣佈將不派任何官方代表團參加冬奧會。

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）同日表示，澳洲官員不參加冬奧會「並不奇怪」，因為北京沒有接受他們提出的討論侵犯人權等問題的要求。

因批評中國在新疆人權問題等方面的做法，以及提出對新冠疫情源頭展開國際調查，澳中兩國的關係迅速惡化，堪培拉和北京的關係在去年降至冰點。莫里森表示，「我這麼做是因為這符合澳大利亞的國家利益，這是正確的做法。」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 一些呼籲抵制北京冬奧的抗議者前往國際奧委會抗議。

中國外交部立刻回應稱，「他們來或者不來，沒有人會在意，對北京成功舉辦冬奧會也沒有任何的影響。」

同樣與中國關係不佳的加拿大也宣佈不會派外交代表出席北京冬奧會。加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）說，他的政府「對中國侵犯人權的報告深感不安」。

立陶宛

實際上，第一個在官方層面公開宣佈抵制北京冬奧會的國家並非美國，而是立陶宛。12月3日，立陶宛總統吉塔納斯·瑙塞達（Gitanas Nauseda）表示，他和內閣部長都不會出席冬奧會。

幾個月來，這個波羅的海國家一直與中國陷入外交糾紛。這源於去年7月，立陶宛宣佈允許台灣在維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，引發北京的強烈反對。

中國在去年8月強硬召回大使，並宣佈兩國外交關係降至代辦級。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 立陶宛總統吉塔納斯·瑙塞達（Gitanas Nauseda）最近讓北京大為不悅。

丹麥

丹麥在1月14日宣佈不派官方外交代表團參加2022年冬奧會，成為繼立陶宛之後，第二個明確外交抵制北京冬奧會的歐盟成員國。

「我們丹麥方面非常關注中國的人權狀況，這不是什麼秘密，」丹麥外交大臣傑普·科福德（Jeppe Kofod）說。「政府已經決定不參加在中國舉行的冬奧會。」

除了丹麥和立陶宛，歐盟國家在關於外交抵制北京冬奧會上未能達成共同立場。例如，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）就表示法國不會加入外交抵制的隊伍。他表示，此類抵制行動收效甚微，僅有象徵性作用。

以其他理由不派遣代表團

除了明確因人權問題對北京冬奧會進行外交抵制的上述國家，還有多國政府以其他理由，表示將不會派遣代表團前往北京。

新冠疫情是最主要的原因。去年夏天，東京奧運會就因疫情面臨開幕式出席政要數量大幅縮水，領導人中僅法國總統馬克龍和蒙古國總理奧雲額爾登（Luvsannamsrain Oyun-Erdene）現身。

新西蘭、奧地利、比利時、瑞典和荷蘭：以疫情為由

新西蘭沒有和它的「五眼聯盟」伙伴們一樣宣佈外交抵制。雖然該國表示，將不會派部長級的外交官出席北京冬奧會，但強調是由「多重原因」導致的，和美國的決定沒有關係。

新西蘭副總理格蘭特·羅伯遜（Grant Robertson）稱，作出該決定主要是因為新冠疫情，並已於10月通報給中國。

與新西蘭類似，奧地利、比利時、瑞典、拉脫維亞和荷蘭等國均以新冠疫情導致的不便為由，決定不派遣政府官員或高級官員赴北京。

瑞典體育大臣安德斯·伊格曼（Anders Ygeman）表示，「這並非外交抵制」，並稱瑞典政府去年亦因應疫情，沒有派官員出席東京奧運。

奧地利總理卡爾·內哈默（Karl Nehammer）也表態稱：「這不是一場外交抗議或抵制，而是現在中國的防疫要求非常高」。

愛沙尼亞：「政治原因」

據愛沙尼亞媒體報道，去年10月剛上任的愛沙尼亞總統阿拉爾·卡里斯（Alar Karis）表示，他因為「政治原因」，不會前往參加北京冬奧會。

圖像來源，Getty Images

儘管卡里斯並沒有具體提及外交抵制，但中國駐愛沙尼亞大使館在官網上發佈了一則聲明，對此表示反對。

「根據奧運規則，各國政要出席奧運會由本國奧委會發出邀請，並非由主辦國邀請，」聲明寫道。

日本：拒稱「外交抵制」

剛舉辦完東京奧運的日本在是否對北京冬奧採取外交抵制上舉棋不定。在執政的自民黨內，很多保守派議員要求岸田文雄政府宣佈抵制。

最終，日本政府放棄派遣政府官員與會，而是派東京奧組委主席橋本聖子等三人率團前往北京。

但在記者會上，日本內閣官房長官松野博一拒絶將其稱為外交抵制。他表示，日本政府對出席方式「不考慮使用特定名稱」。

中國外交部發言人趙立堅表示，中方歡迎日本有關人士參加北京冬奧會，敦促日方將兩國相互支持對方辦奧運會和體育非政治化的承諾落在實處。

北京的支持者

中國在國際上也不乏支持者。一些國家和國際組織領導人已表態將出席北京冬奧會。

聯合國秘書長

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）稱，他會如期參加北京冬奧會開幕式。

「奧運會是極為重要的賽事，是體育團結大眾、倡導和平的標誌。」古特雷斯說。

「正是在這樣的背景下，不帶任何政治立場，我將出現在北京冬奧會開幕式上，向大家傳遞這樣的信息：奧運會一定能夠成為促進世界和平的助推器，」他說道。

俄羅斯

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）也是北京冬奧會的鐵桿支持者。他公開表示，美國等國抵制冬奧的決定是「錯誤」和「不可接受」的，其目的是「妄圖遏制中國發展」。

普京是最早一批確定出席北京冬奧會的外國元首之一。他在去年12月與中國領導人習近平的視頻會面中表示，他期待「聚會」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 俄羅斯在此次冬奧會上將繼續只能以ROC名義參賽。

普京出席冬奧會並不容易。由於此前俄羅斯在興奮劑方面的違規行為，在2022年12月前，俄羅斯運動員不得以國家名義參加包括奧運在內的重大國際賽事。除非東道國國家元首發出邀請，俄羅斯官員理論上也不能參會。

在此次冬奧會上，俄羅斯運動員將繼續以俄羅斯奧委會（ROC）的名義參賽，但他們的衣服上將不會有俄羅斯的國旗圖案。

波蘭

波蘭總統安傑伊·杜達（Andrzej Duda）是歐盟國家中目前唯一決定出席北京冬奧會的國家元首。

據路透社報道，杜達的一位高級助手錶示，總統將出席北京冬奧會，並會見中國國家主席習近平。

中國外交部發言人趙立堅回應稱，中國熱烈歡迎杜達前往北京，並稱這充分表達了國際社會「一起向未來」的共同心願。

杜達是中東歐國家中少數與中國保持積極關係的領導人。他曾表示，波蘭計劃利用地理位置優勢來提升其在歐洲與中國之間貿易紐帶的作用。

阿根廷

阿根廷也是中國冬奧會的堅定支持者。總統阿爾韋托·費爾南德斯（Alberto Fernández）計劃在2月到訪北京，出席冬奧會。

費爾南德斯的親自出訪可能一定程度上源於今年2月正值阿根廷和中國建交50週年。

雖然與中國相隔甚遠，但阿根廷和中國的關係在近年來迅速升溫。兩國在農業、基礎設施和能源方面合作密切，中國還在阿根廷內烏肯（Neuquén）建造了第一個海外深空測控站。

哈薩克斯坦

儘管剛經歷了嚴重的騷亂，但哈薩克斯坦總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）很可能也會出現在北京冬奧會的開幕式上。

據哈通社報道，托卡耶夫總統去年12月30日在總統府會見了到訪的中國政府歐亞事務特別代表李輝，後者向托卡耶夫遞交了出席北京冬奧會開幕式的邀請函。

今年1月10日，中國外交部長王毅與哈薩克斯坦外長通電話時再度表示，中國歡迎托卡耶夫總統出席冬奧會開幕式，將確保哈薩克斯坦代表團冬奧之行安全順利、圓滿成功。

巴基斯坦

巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）也將出席北京冬奧會，他同時將在2月3日至5日對中國進行為期三天的國事訪問。

巴基斯坦外交部發言人稱，伊姆蘭·汗可能會與習近平舉行會晤，討論中巴經濟走廊、兩國戰略合作、雙邊關係和貿易等問題。

朝鮮

與上述領導人親赴北京參加冬奧會不同，中國傳統盟友朝鮮對北京表示了堅定支持，但平壤稱，在「敵對勢力的陰謀活動」和新冠疫情之下，該國無法參加冬奧會。這意味著朝鮮的運動員也將缺席比賽。

在一封寫給中國奧委會、北京冬奧組委和國家體育總局的致信中，朝鮮當局措辭激烈地批評美國及其附庸勢力的「反華陰謀活動變本加厲」。信中說，這些行動是「違背國際奧林匹克憲章精神的褻瀆、污蔑抹黑中國的國際形象的卑鄙行徑」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 朝鮮是中國的傳統盟友。

朝鮮的缺席可能是不得已之舉。此前，因朝鮮拒絶參加2020年東京奧運會，國際奧委會已經禁止其以國家資格參加2022年北京冬奧會。

中國外交部在朝鮮表態後回應稱，中方表示「充分理解」。

捷克

捷克是歐盟國家中為數不多聲援北京冬奧會的國家。儘管該國總統米洛什·澤曼（Milos Zeman）不會前往北京，但這位一向和北京交好的總統在一段給運動員的視頻中，批評了美國等國的外交抵制行動。

「我從根本上反對奧林匹克理念被政治所利用……我們很早之前在莫斯科和洛杉磯（1980年代的兩次奧運會）都經歷過這種情況，」澤曼說。

「現在，這種濫用有了一種更微妙的形式，即只宣佈對政客而不是運動員的抵制，」他說。「說實話，這些政客的缺席不會對奧運會產生任何影響。」