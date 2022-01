太空競爭前景預測 爆發戰爭的可能性以及對地球的影響

59 分钟前

衛星碎片

太空亂局

擁堵天外

軌道衝突

法律規則

警鐘響起

聯合國和平利用外層空間委員會(The United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) 成立於1959年,至2021年,已經有99個國家是這個委員會的成員國。