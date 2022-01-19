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湯加火山爆發：為何我們仍未掌握其影響
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湯加火山爆發：為何我們仍未掌握其影響
8 分钟前
太平洋海底火山爆發，海嘯席捲島國湯加。據信約有八萬人受此影響。目前該國通訊極為有限，大部分島嶼聯繫已被切斷。火山爆發引發的海嘯已波及全球多國。
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