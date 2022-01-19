湯加火山爆發：從空中看這場浩劫造成的破壞和影響
湯加上周六（1月15日）的大規模火山爆發和海嘯造成了災難性破壞，房屋被毀，許多社區被厚厚的火山灰覆蓋。
火山爆發引起的海嘯波襲擊了澳大利亞、新西蘭、日本以及美洲的西海岸，世界各地還探測到了大氣衝擊波。
湯加政府將此次噴發描述為「前所未有的災難」。火山噴發的氣體、塵埃和碎片衝到了20千米的高空。
即使已過去四天，外界與湯加的通訊仍嚴重中斷。主要原因是連接該國與外界的唯一一條海底電纜在火山爆發時斷裂。
截至目前，據報道有三人在災難中死亡，包括1名來自英國的女士。
BBC通過衛星圖像和插圖為你解釋這場災難的破壞性和影響。
湯加在哪裏？
湯加位於澳大利亞以東約3300公里，由大約170個島嶼組成，許多島嶼無人居住。
發生噴發的火山洪阿湯加-洪阿哈阿帕伊（Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai）坐落在首都努庫阿洛法以北60多公里處。
周六，火山的中心下沉，消失在海底。
大約兩小時後，它爆發了，威力驚人。
噴發結束後，幾乎所有的火山構造和周圍的陸地都消失了。
火山噴發引發了巨大的大氣衝擊波，其傳播速度約為每秒300米。
15小時後，在世界另一端的歐洲也偵測到了壓力變化。
從斐濟到阿拉斯加，整個太平洋都能聽到爆炸聲。
海嘯蔓延的速度有多快？
海嘯產生的海嘯波迅速席捲太平洋。
它們在5個小時之內抵達新西蘭，大約10個小時到達阿拉斯加。
專家表示，海嘯可能是由海底的碎片坍塌造成的，並受到海面壓力波的推動。
海嘯波一直持續到周日，在周一（1月17日）澳大利亞仍能記錄到它。
值得注意的是，海嘯波的破壞性可能比正常海浪大得多，即使它們不是特別高。
普通的波浪可能需要15秒的時間衝到岸邊，然後再回流。
澳大利亞的一些海嘯波不到1米，但持續了近30分鐘。
它們在岸上持續移動了15分鐘，又花了約15分鐘才返回。
為什麼火山噴發如此猛烈？
專家們仍在評估此次火山爆發如此猛烈的確切原因。
一些人認為，熔岩從火山噴出的速度可能起了很大作用。
當充滿火山氣體的岩漿被迫高速穿過海水時，沒有時間讓一層蒸汽冷卻它。
研究人員說，這種「熔融物與冷卻劑相互作用」（fuel-coolant interaction）會導致大規模的化學爆炸。
更深的海水可能會抑制這種現象，但火山表面僅在水下150至200米處。
現在當地的情況如何？
由於外界與湯加的通訊嚴重中斷，難以評估破壞的規模。
湯加首都努庫阿洛法（Nukuʻalofa）的港口遭到嚴重破壞，臨海的許多建築完全被夷為平地。
火山爆發後湯加的主要港口設施
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儘管努庫阿洛法的海濱地區遭到破壞，但根據目前的消息，內陸地區基本未受破壞。
湯加主島湯加塔布島（Tongatapu）北部地勢較低的小島上的居民也受到越來越多的關注。
火山爆發後湯加居民點被火山灰覆蓋
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湯加當局表示，一個約有50人居住的島上所有房屋都被毀，而另一個島上只有兩幢房屋還在。他們說，其他島嶼也遭受了嚴重的破壞。
志願者們一直在清掃主要機場的跑道，以便讓飛機將應急的飲用水和補給運送到地面。
火山爆發後火山灰覆蓋房屋和建築物
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火山爆發後湯加的居民點不再可見
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新西蘭國防部長佩尼·海納雷（Peeni Henare）對BBC說，新西蘭最近派遣了兩艘海軍艦艇前往湯加，預計在未來幾天到達。
「航行到湯加大約需要三到四天的時間，他們將有大量的水、食物和醫療用品，」他說。