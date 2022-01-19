北約公布新太空政策與俄羅斯和中國的太空活動

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北約擔心潛在敵手可能會在太空傷害其軌道資產

北大西洋公約組織（簡稱北約）公布了太空政策，明確表示太空威脅「可能導致啟動第五條款」。北大西洋公約的第五條款要求籤約國承諾「針對一個成員國發動的武裝攻擊應被視為對全體成員國發動的武裝攻擊。」

周一（1月17日）北約網站公布了「北約全面太空政策」，稱太空對北約成員國安全繁榮的「重要性與日俱增」。

隨著太空對北約的使命具有越來越重要的意義，北約還表示有權宣佈太空攻擊為戰爭行為。他們還說，擔心敵手可能會在太空傷害其軌道資產。

各種太空風險

北約還表述了以下擔憂，即其他國家可能利用太空投射力量，跟蹤北約的活動，或者在衝突的時候干擾北約的太空資產，干擾北約的反應，或對北約的能力「進行阻止或降級」。

北約還擔心他們的太空能力可能受到影響，「破壞或擾亂經濟或公共生活」、但又「沒有到武力威脅，使用武力，武裝攻擊或侵略的程度」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2020年美國空軍發射宇宙神5型火箭將X-37B軌道飛行器送入太空執行秘密任務

這些威脅可以表現為信號干擾，網絡攻擊，或「高端動能力量，產生不可逆轉的效果，可能對太空環境造成重大和負面的長期衝擊」，例如太空碎片。

北約文件還指出一些國家正在發展反太空和反衛星系統，特別是潛在的敵手在獲得廣泛系列的非動能和動能破壞系統。一些威脅也可能來自非國家層面，比如恐怖組織。

中俄太空威脅

雖然北約新公布的政策文件沒有點名哪些國家是太空領域的潛在對手，但是去年12月初的北約文件曾明確指出來自俄羅斯和中國的挑戰。

該文件在提到太空挑戰和威脅時指出太空技術可能被用做侵略目的，例如衛星可能被劫持，衛星信號被干擾，或衛星發揮武器作用，反衛星武器中斷通訊，影響到北約的行動能力。

文件特別指出包括俄羅斯和中國等國已經發展並測試了廣泛系列的反太空技術，這些技術可能限制北約自由進入太空，或限制北約在太空的行動。這些對太空系統的各種風險正在增加，而且可能損害北約的安全和商業利益。

文件指出，北約譴責了俄羅斯在2021年11月15日進行「不計後果和不負責任」的反衛星導彈試驗。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 俄羅斯在太空的行動被指造成「太空碎片」對衛星構成威脅

北約的新使命

北約在2019年就通過新政策，宣佈太空為北約的行動領域。2020年10月，北約國防部長決定在德國的拉姆施泰空軍基地的北約空軍司令部建立一個太空中心。

2021年北約的布魯塞爾峰會指出北約安全面對來自太空的挑戰，可能會援引北大西洋公約第五條關於集體防衛的條款。

70多年前（1949年）美國、英國和法國成立北大西洋公約組織的初衷是對付蘇聯為首的東歐集團。在蘇東集團解體後，特別是在2014年俄羅斯兼併克里米亞後，北約明確強調北約針對俄羅斯繼續存在的意義。