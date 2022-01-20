湯加火山爆發：最新圖片顯示火山灰及海嘯重創太平洋島國

1 小时前

圖像來源，Consulate of the Kingdom of Tonga 圖像加註文字， 湯加首都努庫阿洛法的照片，顯示周六海嘯之後的景象。

因海底火山爆發引發海嘯而受嚴重影響的湯加王國有最新照片流出，顯示島上的受破壞程度。

圖片顯示，這個太平洋島國被一層火山灰覆蓋，海岸地帶則有巨浪壓倒樹木和建築物破碎的景象。

上周六（1月15日）的海嘯已造成至少三人死亡——其中包括一名英國公民——且令通訊癱瘓。

國際電話通訊據說已經恢復，但是一條損毀的海底電纜需要數星期時間修復。

這意味著，湯加仍然很大程度上與外界隔絶，外界對其受破壞程度所知甚少。

湯加駐歐盟領事發佈的新照片顯示，湯加首都努庫阿洛法的汽車、道路和建築均被一層灰覆蓋。粉塵阻礙了救援飛機降落，無法運送當地非常需要的食物和飲用水。

圖像來源，Consulate of the Kingdom of Tonga 圖像加註文字， 湯加塔布島到處蒙上一層火山灰。

圖片還顯示海嘯巨浪侵襲島國海岸地區過後的景象，湯加王國政府形容這是「前所未有的災難」。超過一米高的海浪衝擊下，湯加海岸線一帶滿布殘垣瓦礫。

圖像來源，Consulate of the Kingdom of Tonga 圖像加註文字， 樹木和基礎設施均已毀壞。

與此同時，新西蘭空軍從空中拍攝的照片顯示，一些未及取得聯絡的群島上，幾處村莊已被夷平。

火山灰阻礙救援

各個團隊已經在24小時不間斷地工作，將重要物資送到該地區，以及修復海底電纜。

法新社報道，湯加主要機場跑道上的火山灰清理行動已經在周三完成，此前救援隊伍和數百名志願者一直使用手推車和鏟子全力清理跑道。

官員表示希望緊急救援飛機能夠在不久後著陸。

關於湯加海嘯的報道：

從火山爆發開始，通訊不足的問題已經出現，只有首都努庫阿洛法外國使館的一些衛星電話可用。很多身在海外的湯加人一直在等候親友的消息。

電訊公司Digicel在周三表示，已經恢復了國際長途電話，不過BBC並未能打通湯加的電話號碼。

群島連通的唯一一條電纜有兩處損毀，包括互聯網在內的全面通訊可能要花費四個星期或者更多時間才能恢復。

火山爆發後湯加的主要港口設施

左右拖動按鈕以查看努庫阿洛法遭到的影響。

Your device may not support this visualisation

火山爆發後湯加居民點被火山灰覆蓋

左右拖動按鈕以查看湯加主島遭到的影響。

Your device may not support this visualisation

火山爆發後火山灰覆蓋房屋和建築物

左右拖動按鈕以查看湯加居民區遭到的影響。

Your device may not support this visualisation

火山爆發後湯加的居民點不再可見

左右拖動按鈕以查看湯加主島北部遭到的影響。

Your device may not support this application

周三（1月19日）早上，紅十字會表示，已經和其在湯加的團隊取得聯繫，是火山爆發後的第一次。

「湯加過去一夜不幸地有一些令人痛心的消息，很多家園遭到破壞和損失，」紅十字會的太平洋分會會長凱蒂·格林伍德（Katie Greenwood）接受BBC Newsday節目訪問時說。

格林伍德還表示，紅十字會團隊正在努力傳送乾淨的水，而且最近一項倡議提醒人們要將雨水缸遮蓋起來以阻擋灰塵，這一做法派上了用場，對瓶裝水的供應有所幫助。

圖像來源，Consulate of the Kingdom of Tonga 圖像加註文字， 一些照片也顯示，湯加的海岸線一帶也受到海嘯破壞

新西蘭和澳大利亞的急救船隻預計將會在周五抵達當地。

新西蘭國防部長佩尼·海納雷（Peeni Henare）向BBC表示，救援船會帶超過25萬升潔淨水至當地，還會帶上海水淡化的設備。

「湯加政府傳達的信息是目前最迫切需求是潔淨水，」他說。

不過，湯加官員也表達了一種擔憂，運送物資可能會導致新冠病毒的傳播——該國在10月才錄得第一宗新冠確診。

有報道指，商店的食物供應很少，物流運送被認為是當務之急。

洪阿湯加-洪阿哈阿帕伊（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）火山爆發遠至美國都能感覺得到。在秘魯，有兩人在不尋常的高海浪中淹死，首都利馬附近的海灘則因為出現漏油而關閉。