維也納核協議談判重啟 以色列稱搗毀伊朗間諜網絡

1 小时前

圖像來源，Facebook 圖像加註文字， 以色列國家安全局指控這名自稱名為納姆達爾的伊朗指揮者通過臉書招募以色列女性從事間諜活動。

雖然就伊朗核協議重啟的談判仍在進行之中，以色列和伊朗之間依然戰爭威脅不斷，諜戰也仍在繼續。

正當就伊朗核協議重啟的維也納會談進行之際，中東地區的主要矛盾之一、以色列和伊朗兩個宿敵的關係仍劍拔弩張，明爭暗鬥。

以色列公開表示，擔心在維也納舉行的關於伊朗核協議重啟的會談可能會產生對以色列不利的結果，因此以色列軍方仍可能採取對伊朗的核設施進行軍事打擊行動。

而在暗戰方面，以色列日前宣佈，搗毀一個伊朗間諜網絡。

在2021年，伊朗納坦茲核設施發生火災，導致核設施癱瘓數月。之後以色列媒體報道說，以色列情報機構在襲擊前招募了多名伊朗科學家，在其幫助下發動了襲擊。

2021年11月，以色列指控國防部長甘茨（Benny Gantz）官邸聘用的工作人員涉嫌間諜罪，並指控該人是為「與伊朗有關的人」效力。

但在2019年1月，以色列總檢察長辦公室曾經宣佈以色列前任部長戈嫩·賽格夫（Gonen Segev）承認其為伊朗從事間諜活動。賽格夫1990年代擔任以色列能源部長。

2022年新年伊始，有關重啟伊朗核協議的談判仍在進行中，以色列國內安全機構逮捕了五名被指控為伊朗從事間諜活動的以色列人。

據以色列國家安全局辛貝特說，該案件涉及四名伊朗血統的猶太婦女，她們是由一名自稱是居住在伊朗的猶太男性訓導員招募的。

據稱，這些婦女獲得了數千美元，用於拍攝敏感網站的照片，監控安全安排，並與政客建立聯繫。

但這些婦女的律師說，她們不知道那名男子是伊朗特工。律師還堅稱，她們無意損害以色列的安全。

不過辛貝特表示，這是一起嚴重案件，其中有計劃在以色列境內建立伊朗間諜網絡，這些婦女將面臨嚴重指控。

「臉書招募」

據稱，這名自稱拉姆博德·納姆達爾的伊朗訓導員通過臉書Facebook與這些女性進行了接觸，然後通過加密的訊息服務WhatsApp與她們保持聯繫長達數年。

辛貝特指控說，儘管這些婦女懷疑有關男子是伊朗情報人員，但其中一些人與他保持聯繫，同意執行他要求她們執行的各種任務，並從他那裏獲得資金。

據該機構稱，一名來自特拉維夫郊區霍隆的40歲女性同意拍攝美國大使館仍在該市時的照片，以及以色列內政和社會事務部大樓的內部以及購物中心。

它說，指揮者還要求這名女子讓她的兒子在義務兵役期間加入以色列軍事情報部門。

據稱，來自以色列貝特謝梅什鎮的一名57歲婦女鼓勵她的兒子加入軍事情報部門服務，並傳遞出機密軍事文件。

據辛貝特稱，這名女子被指示為伊朗裔以色列人建立一個俱樂部，以收集他們的個人信息，並試圖與以色列議會的一名女性議員成為親密的朋友。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 伊朗核協議重啟維也納會談進行之際，以色列揚言要攻擊伊朗設施。

「持續鬥爭」

據說她還在家中的按摩室安裝了一個隱藏的攝像頭，顯然是為了試圖收集她客戶可能出現的令人尷尬的影像。

以色列總理貝內特說，以色列國正在與伊朗進行一場持續的鬥爭。很明顯：我們看到伊朗革命衛隊從來沒有停止招募以色列公民為其從事間諜活動。