烏克蘭局勢：入侵擔憂加劇，美俄日內瓦舉行緊急會談

35 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些美國政客呼籲拜登總統向烏克蘭軍隊空運武器

美國國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）和俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫（Sergei Lavrov）稍後將在日內瓦舉行會談，因為人們越來越擔心俄羅斯可能即將入侵烏克蘭。

美國國務卿布林肯周四（1月20日）表示：「我們一直非常明確。」他說，俄羅斯對烏克蘭的任何入侵都將受到美國及其盟友「迅速、嚴厲和一致的回應」。

美國總統拜登則在周四表示，俄羅斯軍隊的任何進入都將被視為「入侵」。

布林肯是在德國發表這番講話的，此前他與歐洲主要國家的外長會面，旨在協調西方對潛在的烏克蘭遭受入侵的應對戰略。周五稍後，他將在日內瓦會見俄羅斯外長拉夫羅夫。

澤倫斯基總統回擊拜登言論

烏克蘭總統弗拉基米爾·澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）回擊了美國總統喬·拜登關於俄羅斯「輕微入侵」烏克蘭的言論。

拜登曾表示，一次「輕微」襲擊可能會讓美國和其盟友的反應較弱。

但澤倫斯基在推特上表示：「沒有輕微的入侵。就像失去愛的人時，沒有輕微的傷亡和悲痛一樣。」

俄羅斯在俄烏邊境附近部署有大約10萬軍隊，但否認計劃入侵烏克蘭。

俄羅斯總統普京向西方提出了一系列要求，堅稱絶不允許烏克蘭加入北約，並要求這個防禦聯盟放棄在東歐的軍事擴張活動。

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周三（1月19日），美國總統拜登在新聞發佈會上表示，普京將為入侵烏克蘭付出「嚴重高昂的代價」，但他也表示，這可能取決於俄羅斯如何行動。

「你將看到的是，如果俄羅斯入侵，它將被追究責任，這取決於它的所作所為，」他說，「如果只是一個輕微入侵，那是一回事，然後我們要為該做什麼、不該做什麼而爭吵。」

他的言論引發了人們對美國可能如何應對俄羅斯入侵的疑問，白宮官員急於澄清華盛頓的立場。

克里姆林宮早些時候警告，拜登的言論可能會進一步破壞局勢穩定。

同時，英國首相約翰遜表示，俄羅斯對烏克蘭的任何入侵「無論規模如何……對世界來說將是一場災難」。

普京想要什麼?

普京長期以來一直聲稱，美國違背了1990年做出的北約不會進一步東擴的承諾。上月他在新聞發佈會上抱怨：「他們就是欺騙了我們！」

對於向當時的蘇聯領導人戈爾巴喬夫承諾的具體內容，人們有不同解釋。但很明顯，普京相信已經做出了保證。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一名烏克蘭軍官在烏克蘭東部邊境檢查站巡邏

此後，曾屬於蘇聯或在其影響範圍的幾個中歐和東歐國家加入了北約。其中四個國家波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞與俄羅斯接壤。

俄羅斯稱，這種擴張，以及北約軍隊和軍事設備在其邊境附近，對其安全構成了直接威脅。

2014年，烏克蘭人推翻親俄總統後，俄羅斯佔領併吞併了烏克蘭南部的克里米亞半島。從那以後，烏克蘭軍隊就一直在東部靠近俄羅斯邊境的地區與俄羅斯支持的叛軍交戰。

有人擔心，這場已造成1.4萬人死亡，至少200萬人逃離家園的衝突可能再次爆發，俄羅斯軍隊將越過邊境。

分析

BBC駐北美記者 安東尼·祖切爾（Anthony Zurcher ）

周四在柏林，安東尼·布林肯表示，美國已經"非常明確"，俄羅斯軍隊進入烏克蘭的任何行動都將得到「迅速、嚴厲的回應」。

但前一天晚上，拜登總統的態度遠沒有那麼明確，區別了重大入侵和可能引發更有限反應的「輕微入侵」。

這或許是這位美國總統的坦率披露，正如他預測普京無論如何都會「逼近」烏克蘭一樣。但這削弱了布林肯此行的努力，他試圖將當前危機描繪成俄羅斯在外交和衝突之間的一個明確選擇，沒有任何模糊的中間立場。

布林肯在周四下午的演講中進一步加大了賭注，或許是為了讓聚集在柏林的美國盟友們感到緊張。他說，這不是一個「遙遠的區域爭端」，而是對主權和自決的國際原則的威脅。如果俄羅斯想要一場新的冷戰，美國及其盟友已經做好了凖備。