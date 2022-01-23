超級食品應對氣候變暖 有望餵飽億萬饑民的非洲另類香蕉樹

海倫·布利格斯 （Helen Briggs）

BBC 科技事務記者

26 分钟前

圖像來源，RBG Kew 圖像加註文字， 左邊是人們熟悉的香蕉，右邊是埃塞俄比亞芭蕉

在地球面臨氣候變暖問題威脅之際， 科學家們表示埃塞俄比亞的一種芭蕉Enset，可能是一種新的超級食品。

根據一項最新發表在《環境研究快報》 （Environmental Research Letters）的研究，這種類似香蕉的作物有可能在逐漸變暖的世界中為一億多人提供糧食保障 。

在埃塞俄比亞，這種植物被用來做粥和麵包，但在埃塞俄比亞以外人們對這種植物所知甚少。

研究表明，這種作物可以在非洲更大的範圍內種植。

埃塞俄比亞阿瓦薩哈瓦薩大學( Hawassa University in Awasa)的溫達維克·阿比比博士 （Wendawek Abebe） 說 ：「這種作物可以在解決糧食安全和可持續發展方面發揮真正重要作用。」

圖像來源，RBG Kew 圖像加註文字， 埃塞俄比亞芭蕉與香蕉是近親，看起來形狀也類似。

這種芭蕉又稱為「假香蕉」，是香蕉的近親，但僅在埃塞俄比亞的一個地區被當做糧食。

這種植物結出的果實類似香蕉但並不能食用，不過植物的莖和根含豐富的澱粉可以發酵，用來做粥和麵包。

在埃塞俄比亞這種植物是主要糧食，約有2000萬人依靠它為生，但在其他地方它還沒有被種植，儘管在包括南非在內的非洲廣大地區都有這種植物不可食用的野生近親芭蕉，這表明這種芭蕉能適應更加廣泛的非洲地區。

科學家們利用農業調查和建模工作，預測了未來40年埃塞俄比亞芭蕉的潛在種植範圍。他們發現這種作物有可能養活一億多人，並促進埃塞俄比亞和其他非洲國家（包括肯尼亞、烏干達和盧旺達）的糧食安全。

英國皇家植物園邱園（Kew Garden）的詹姆斯·博雷爾博士（Dr James Borrell）說，種植埃塞俄比亞芭蕉作為糧食低產年份的補充作物，可以幫助提高糧食安全。

他說：「 它有一些很不尋常的特性，使它可以成為很獨特的糧食作物。這種植物可以不分季節在任何時候種植，也可在任何季節收獲，而且是多年生植物。這就是為什麼它被稱為對抗饑餓之樹。」

圖像來源，RBG Kew 圖像加註文字， 生長在埃塞俄比亞的芭蕉類植物Enset，能長到10米高。

埃塞俄比亞是非洲一個主要的作物馴化中心，也是咖啡和許多其他作物的最初產地。

據預測，氣候變化將嚴重影響非洲以及非洲以外的糧食產量和主要糧食作物。

鑒於全世界依賴很少的幾種糧食作物，因此對尋找新的糧食作物保證充分供給的興趣持續高漲。目前全世界消費的約一半糧食依賴三種作物：稻米、小麥和玉米。