從「九段線」到南海諸島：中國稱「警告驅離」美國驅逐艦

17 分钟前

圖像來源，US Navy 圖像加註文字， 中國軍方指美國導彈驅逐艦班福德號非法進入靠近西沙群島的海域，解放軍南部戰區部署了軍艦和軍機對其警告驅離

最近中國軍方說在西沙群島警告驅離了美國驅逐艦，與此同時有評論說，中國維護南海利益由強調「九段線」轉向側重維護南海諸群島。

中國軍方說，美國導彈驅逐艦班福德號（USS Benfold）進入南海後，解放軍在周二（1月18日）部署了海上和空中力量進行跟蹤並警告驅離。

中國人民解放軍南部戰區發言人周四（1月20日）說，美國這艘阿利·伯克級驅逐艦「非法進入」靠近西沙群島的海域，解放軍南部戰區部署了軍艦和軍機對其警告驅離。

南部戰區新聞發言人田軍裏空軍大校說，美艦「嚴重侵犯了中國主權和安全」、「嚴正要求美方立即停止此類挑釁行徑，否則將承擔由此引發不測事件的嚴重後果。」

田軍裏還指美國是「南海安全風險製造者」，是南海和平穩定的「最大破壞者」。

不過美國海軍發表聲明反駁說，中國的上述說法違反了國際法，「對海上自由構成嚴重威脅」。

圖像來源，Reuters / CSIS / AMIT / DigitalGlobe 圖像加註文字， 2017年美國戰略與國際研究中心（CSIS）發佈了美濟礁填海建設機場情況的衛星圖片。

「自由航行」

美國軍艦在航行自由行動中經常駛入有關國家宣稱領土的12海里基線內。美國海軍聲明說，班福德驅逐艦在帕拉塞爾群島（中國稱西沙群島）執行航行自由行動完畢後離開了這一海域。

聲明還說，班福德號在南海的航行自由行動也挑戰了越南和台灣在南海的主權立場。

越南，馬來西亞，文萊和菲律賓等南海周邊國家都對南海有主權要求。

中國，越南和台灣都要求各國軍艦在進入他們宣稱主權的海域前要提前發出「無害通過」的通知。但是美國海軍聲明說對「無害通過」單方面實行事前通知的要求並不合法。

雖然美國表示不支持任何國家在南海的主權立場，但是美國軍艦經常在南海進行航行自由行動主要被認為是指向中國。

南海是最繁忙的國際航道。中國媒體曾經報道，中國海軍公開表示南海主權屬於中國的核心利益，並且表示要捍衛南海的核心利益，不畏懼任何軍事挑釁，也不會在領土主權問題上讓步。

「核心利益」

美國班福德號驅逐艦去年也曾在南沙群島的美濟礁附近進行航行自由行動，當時中國軍方同樣表示將進入中國領海的美艦驅離。

中國在同菲律賓有領土爭議美濟礁進行了大規模擴島建設。美國的報道說，中國正在把那裏變成全面的軍事基地。 而且中國通過直基線劃定在南海把130萬平方公里的區域劃入自己的領土範圍。

美國海軍聲明說，中國劃定直基線把相關島鏈內所有海域包括進去，而班福德號驅逐艦的行動旨在挑戰中國的這種做法。聲明說，國際法不允許大陸國家用直基線把整個群島圍起來。

與此同時，一些東盟國家注意到，中國的南海立場從強調「九段線」轉向側重維護南海群島的權益，即中國聲稱擁有主權的東沙，西沙，中沙和南沙群島。